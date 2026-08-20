Colapinto no tendrá las “muy potentes” mejoras de Alpine en Zandvoort: solo las llevará Gasly
Franco Colapinto no contará con el paquete de actualizaciones que Alpine estrenará en el Gran Premio de Países Bajos, lo que genera sentimientos encontrados para el argentino sobre el fin de semana en Zandvoort.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
La Fórmula 1 regresa a la acción este fin de semana en el circuito de Zandvoort, donde Alpine presentará una serie de mejoras en el A526 mientras el equipo busca recuperar rendimiento en la temporada 2026. Sin embargo, los cambios estarán únicamente en el monoplaza de Pierre Gasly.
Franco Colapinto, que tendrá que esperar hasta la siguiente cita, el Gran Premio de Italia, para contar con el coche actualizado, señaló el jueves en Países Bajos que tenía sentimientos encontrados sobre qué esperar entonces de la competencia neerlandesa.
"Ayer estaba pensando exactamente en lo mismo. Me decía: ‘¿Qué es lo que realmente quiero? No lo sé’", dijo Colapinto entre risas ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al ser consultado sobre si prefería que Gasly lo superara este fin de semana —algo que confirmaría el avance de Alpine— o si prefería estar al nivel de su compañero.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El piloto argentino sí pudo probar los cambios en el simulador del equipo en Enstone, lo que lo llevó a mostrarse ilusionado con el potencial de las mejoras.
"En el simulador [la actualización] parece ser muy potente y, si es así, será muy buena para nosotros. Es cierto que cuanto mayor sea la diferencia en carga aerodinámica que consigamos entre ambos coches, mejor será para nosotros. Eso no tiene ningún misterio, porque puede ser bastante bueno para la última parte del año. Pero, mirándolo en retrospectiva, ellos (el lado de Gasly del garaje) también quieren hacerlo bien. De todos modos, esperemos que el paquete que traemos sea muy bueno y que nos aporte las mejoras que necesitamos".
"Por el momento, se ve bien en el simulador y los datos indican que es una mejora muy fuerte y muy grande, así que esperamos poder dar los pasos que necesitamos para luchar contra los Racing Bulls y, ojalá, estar por delante de ellos".
Colapinto podría tener "un fin de semana un poco doloroso"
Colapinto reveló que el plan original de Alpine era estrenar las mejoras recién en Monza, por lo que valoró el esfuerzo del equipo para adelantarlas a Zandvoort, aunque sea para un solo coche y eso pueda llevar a que él tenga "un fin de semana un poco doloroso".
"La fábrica ha trabajado realmente muy duro. Era una actualización que estaba prevista para llegar a Monza y para ambos coches, pero llegó aquí antes de lo esperado, lo cual ya es algo bueno. Por desgracia, solo está disponible para un coche, pero esperemos que funcione y que demuestre que podemos luchar más adelante en la parrilla durante la última parte del año".
"Por supuesto, parece que, si funciona plenamente, podría ser un fin de semana un poco doloroso para mí, pero voy a dar lo mejor de mí para que, entre todos, intentemos maximizar el paquete que tenemos. Esperemos que funcione bien y que podamos dar buenos pasos de cara a Monza y a la próxima parte de la temporada", concluyó.
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