Colapinto señala que el odio en redes no viene solo de Argentina: “Recibo muchísimo y nunca nadie habla de eso”

Franco Colapinto insistió en enviar una clara posición en contra de los mensajes de odio en las redes sociales tras los recientes hechos de Azerbaiyán, pero quiso señalar también que no es un problema exclusivo de los aficionados argentinos.

El tema del abuso en línea volvió a estar sobre el tapete en los últimos días luego del pedido de suspensión que hizo Lando Norris contra Colapinto por el choque provocado por el argentino en Bakú.

Las palabras del campeón reinante tuvieron mucho eco y se tradujeron en comentarios de odio contra el británico en sus redes sociales, lo cual derivó en un nuevo comunicado de Alpine instando a poner fin a este tipo de comportamientos, apenas días después de que el propio Flavio Briatore advirtiera que cortaría las entrevistas de Colapinto con medios argentinos si la situación no cambiaba.

"Creo que hablamos de lo mismo todos los fines de semana y es algo que está presente desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hay momentos en los que es peor que en otros. Como pilotos, tenemos la responsabilidad de intentar mejorarlo", dijo Colapinto el jueves en Malasia ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al ser preguntado nuevamente por los abusos en línea.

"Creo que seguimos trabajando todos juntos para intentar mejorarlo. Es complicado. Creo que viene de cada grupo de aficionados, de cada piloto o de lo que sea que ocurra. Algunos son peores que otros porque son más apasionados que otros. Es algo complicado de controlar, creo, desde nuestro lado. Hacemos lo mejor que podemos".

Franco Colapinto, Alpine, al hablar ante la prensa escrita el jueves en Sepang. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Mi mensaje siempre es el mismo. A veces no se dan cuenta de lo que pueden generar al escribir desde el teclado. Todos somos muy sensibles, somos humanos. No es fácil para nosotros cuando recibimos este tipo de cosas".

Sin embargo, aunque Colapinto dejó en claro que entiende que muchos de los comentarios de odio llegan de sus aficionados en Argentina, también buscó señalar que no es un problema exclusivo de su país.

"Creo que siempre se apunta a los argentinos. Creo que nos olvidamos de que no viene solamente de los argentinos. Viene mucho de ellos. Estoy completamente de acuerdo. No viene solamente de ellos. Son extremadamente apasionados y me apoyan mucho. Está mal. Muchas veces se pasan. Pero viene de todo el mundo y de muchos otros grupos de aficionados".

El piloto de Alpine apuntó que él también recibe muchos comentarios ofensivos en sus redes sociales y que no se habla de eso.

"No sé si no lo estamos viendo. Yo recibo muchísimo. Nadie habla nunca de eso. Quiero decir, está bien. Sobre todo porque no miro demasiado las redes sociales. No entro en ellas. Pero sé que afecta a mucha gente. Y a muchos pilotos y muchos deportistas más que a mí. Espero que mejore".

Colapinto admitió que, a pesar de sus reiteradas declaraciones en contra del abuso en Internet, no ha logrado generar un cambio de comportamiento.

"Lo vengo pidiendo desde hace mucho tiempo. Es complicado para nosotros, los pilotos, controlarlo. Nos está resultando realmente difícil mejorar la situación por nuestra cuenta. Porque lo intentamos. En mi caso, vengo hablando de esto desde el año pasado. Estoy haciendo todo lo posible, pero es complicado generar un cambio".