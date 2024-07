¿Colapinto puede ser opción para Williams F1 en 2025? La respuesta de Vowles

Franco Colapinto se estrenó este viernes en un fin de semana de gran premio de F1 al subirse al Williams FW46 de Logan Sargeant en la primera práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña.

El piloto argentino mostró una buena evolución a lo largo de la sesión de 60 minutos de duración en el circuito de Silverstone, uno de los más desafiantes del calendario, hasta terminar a solamente cuatro décimas de la marca impuesta por Alex Albon con el otro coche de Williams.

La escudería de Grove tiene firmado al piloto anglo-tailandés para continuar el año que viene, pero aún debe definir qué sucederá con el segundo asiento que actualmente pertenece a Sargeant.

El piloto estadounidense se cree que lo tiene difícil para continuar una tercera temporada con Williams, que ha sido abierto en boca de Vowles en su intención de contar con Carlos Sainz el año próximo para un plan a largo plazo, aunque el español aún no ha definido su futuro.

Motorsport.com preguntó a Vowles tras la FP1 en Silverstone dónde encaja Colapinto en la situación actual de Williams y lo que debería hacer el argentino para ser considerado como una opción de cara a 2025.

"Primero que nada, lo de hoy fue un premio por una temporada de Fórmula 2 muy fuerte. Me gusta reconocer que tenemos un programa fuerte de jóvenes pilotos, invertimos en Logan y continuamos invirtiendo en nuestro programa de jóvenes pilotos. Es tan simple como eso. Se está expandiendo significativamente", comenzó el director de Williams.

Franco Colapinto, en acción durante la FP1 de la F1 en Silverstone. Photo by: Glenn Dunbar

"Lo de hoy no fue una exhibición, una demostración o una prueba. Simplemente fue un premio por una buena progresión, y tenemos que hacer dos FP1 en la temporada (con pilotos novatos) y tenía sentido hacerlo aquí", insistió.

Vowles agregó que es importante tener cuidado con los pasos que se dan con un piloto joven en una Fórmula 1 que puede ser muy severa con los recién llegados por las dificultades que plantean los monoplazas actuales.

"Creo que realmente puedes quemar a un piloto si lo colocas en el coche muy pronto", aseguró el británico.

"Lo que se ve en la F1 moderna es que los novatos tienen problemas. Así que no se trata de decir: 'Excelente, hiciste una buena Fórmula 2, tienes un podio'. Nuestra inversión, nuestro compromiso con ellos tiene que ser una cantidad de tiempo en un coche (de F1) antiguo, un tiempo de preparación para asegurarnos que, si los elegimos avanzar, estarán en la posición más firme que puedan estar. Y aún no le hemos dado eso a Franco", explicó.

Por otro lado, Vowles fue consultado si es posible que Williams considere un cambio de piloto durante la actual temporada debido al difícil presente de Sargeant, algo que no descartó.

"Lo estamos evaluando continuamente. Lo que le dijimos a Logan es que es una meritocracia, tienes que asegurarte de que estás en el lugar correcto en el deporte y (eso) continúa hasta el presente. Ese es el mismo mensaje que ha sido durante 18 meses".

"Lo que dije antes y mantengo hoy es que nuestro coche... hay una responsabilidad sobre mis hombros. El equipo no es lo suficientemente rápido. No es un problema de pilotos lo que sufrimos hoy, simplemente no hemos sido desarrollados. Y tenemos que asegurarnos de acelerar ese proceso", indicó Vowles.