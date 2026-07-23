El desenlace de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina se trasladó al paddock de la Fórmula 1, donde la organización puso en la conferencia de prensa al piloto argentino Franco Colapinto acompañado por los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso.

Franco Colapinto mandó un mensaje de agradecimiento a la selección de su país por el esfuerzo realizado durante el torneo al tiempo que reconoció a España como campeones del mundo.

“Estoy muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de Argentina, de Messi y de todos los jugadores de nuestro país. Todos en Argentina nos sentimos muy bien representados por ellos, por cómo jugaron y cómo defienden la camiseta. Muy orgulloso de ser argentino”, expresó el piloto de Alpine en la primera pregunta realizada en la sala de prensa.

No obstante, Colapinto expresó su tristeza ante la rivalidad exacerbada que se generó tras el partido entre dos naciones históricamente hermanadas, criticando algunos gestos de fanatismo:

“Ver a dos países de habla hispana en la final fue increíble, pero luego crea todas estas diferencias. Cosas que crea un deporte como el fútbol, donde ahora parecen enemigos masivos. Con Messi jugando para el Barcelona, le dio a España muchos momentos felices, y terminó siendo bastante feo, pareciendo una guerra entre un país y otro. No me gusta ver eso. Verlos quemando una camiseta de Messi y este tipo de cosas”

“El fútbol crea este tipo de cosas que la F1 no, y no disfruto eso. Pero sí, dignos ganadores”.

Sainz y Alonso celebran el campeonato mundial para España

Por su parte, los representantes españoles en el circuito mostraron su satisfacción por el desempeño de la selección de su país. Carlos Sainz destacó cómo el esquema de juego le permitió a España salir victorioso.

“Siempre tuve la sensación de que España lo iba a ganar, dada la forma en que venían jugando todo el campeonato. Sentía que era de España para ganarlo y me alegro mucho de que lo hicieran. Creo que se lo merecían, jugaron el mejor fútbol de cualquier equipo en el Mundial”.

A su vez, Fernando Alonso hizo balance del momento histórico que vive el balompié de su país y el poder de unión que generó el campeonato a nivel nacional:

“Creo que España jugó un gran torneo, y no solo este. Creo que todos los españoles estamos muy orgullosos de la selección nacional, ganando tres Eurocopas y dos Mundiales en los últimos 20 años. Parece que en el fútbol, también en el femenino, somos campeones del mundo, así que hay un par de cosas buenas que probablemente el país está haciendo bien. Es genial ver a todo el país celebrando. El fútbol une a todos y todos celebramos”.