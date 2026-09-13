Franco Colapinto finalizó en la séptima posición el domingo en el Madring, con lo que igualó su segundo mejor resultado en la Fórmula 1. Sin embargo, vivió momentos de tensión en el cierre de la carrera cuando alcanzó a su compañero de equipo.

Pierre Gasly arrancó desde el 14° puesto, cinco lugares detrás de Colapinto, pero quedó por delante cuando el argentino fue a los boxes durante el Virtual Safety Car de la vuelta 15, mientras que el francés, que había arrancado con gomas duras, se quedó en la pista.

Desde ese momento, Gasly se mantuvo en pista en zona de puntos a la espera de que otra neutralización le permitiera perder menos tiempo en los pits, pero esta no llegó y Colapinto lo alcanzó en las vueltas finales después de adelantar a Gabriel Bortoleto y alejarse de Oscar Piastri.

Cuando comenzó las tres vueltas finales de la carrera, a Gasly se le informó que debía ir a los pits al final de ese giro y que tenga en cuenta que Colapinto estaba detrás. El francés respondió que no le hablen y agregó: "Radio over", dando por terminado cualquier diálogo.

Al ver que Gasly, que estaba ocondenado a caer fuera de los puntos cuando se detuviera en boxes, no se hacía a un lado, Colapinto comenzó a pedir a los gritos que no quería perder tiempo, ya que Piastri aprovechó la situación para volver a pegarse a él.

- Colapinto: "Chicos, no perdamos tiempo".

- Stuart Barlow (ingeniero de carrera de Colapinto): "Sí, estamos en eso".

- Colapinto: "Intercambio, intercambio. ¿Hola? ¡Intercambio, intercambio!".

- Colapinto: "Sinceramente, ¡Dios mío!".

- Colapinto: "Chicos, ¡intercambio! ¡Por el amor de Dios!".

- Colapinto: "Si llego a perder... (se corta)".

Gasly finalmente entró a los pits a dos vueltas del final y Colapinto, nuevamente con la pista libre, pudo alejarse otra vez de Piastri para cruzar la meta en la séptima posición. El francés, en tanto, terminó 12° y recibió cinco segundos de penalización por exceder el límite de velocidad al pasar por los pits.