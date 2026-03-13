El argentino Franco Colapinto admitió sentirse “un poco perdido” después de una difícil clasificación sprint en el Circuito Internacional de Shanghái.

La jornada del viernes siempre iba a ser difícil para Colapinto, ya que en solo una hora de entrenamientos debía descubrir una pista hasta ahora desconocida para él y resolver los aspectos de puesta a punto del Alpine A526, que este año incluyen la gestión de la energía de la unidad de potencia.

El piloto de 22 años se ubicó 15° en la práctica libre a menos de tres décimas de Pierre Gasly, que fue décimo con el otro monoplaza de Alpine. Sin embargo, la diferencia entre ambos se amplió en la clasificación sprint.

Colapinto arrancó la SQ1 con una vuelta de 1m35s689 que luego mejoró a 1m34s592 para pasar a la siguiente fase en el 16° puesto, el último lugar disponible, mientras que Gasly fue séptimo con una mejor marca personal de 1m33s970.

Ya en la SQ2, el argentino comenzó con un registro de 1m34s759 que bajó a 1m34s327 en su intento final, pero eso lo dejó nuevamente 16° y más lejos de Gasly, quien giró en 1m33s405 para pasar a la SQ3 nuevamente en el séptimo puesto.

"Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, es un poco la referencia que tengo", admitió Colapinto en diálogo con ESPN Argentina.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no hice el paso de la práctica a la clasificación, así que hay que entender un poco por qué".

Colapinto espera poder encontrar respuestas durante lo que queda del viernes para tener mejores sensaciones el sábado al momento de la clasificación para el Gran Premio de China.

"Creo que hay mucho por trabajar hoy en la noche y mejorar para la clasificación mañana".

"Obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero bueno, me faltó bastante rendimiento hoy en mi lado del garaje, así que hay que entender por qué y volver mejor mañana", concluyó.

Fotos del Gran Premio de China de F1 - Viernes