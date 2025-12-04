Franco Colapinto lamentó que la situación de ataques en línea contra Kimi Antonelli haya sobrepasado los límites, pero el argentino también pidió que, así como se castiga a los pilotos, existan sanciones para otras personas dentro de la F1 que puedan incitar al odio con sus declaraciones.

Antonelli fue atacado en redes sociales luego de que Lando Norris lo adelantó en el final del Gran Premio de Qatar para ascender al cuarto puesto, lo que permitió al de McLaren tomar 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen en el campeonato de pilotos. El movimiento fue cuestionado por personal de Red Bull, como Helmut Marko y Gianpiero Lambiase, ingeniero del cuatro veces campeón del mundo, quienes dieron a entender que el piloto de Mercedes se había dejado pasar por el de Woking para ayudarlo en su lucha por el título.

Los comentarios se salieron de control y la gente comenzó a insultar a Antonelli, quien terminó cerrando los comentarios de sus redes sociales. Ante ello, Colapinto señaló que tal vez las normas de conducta deberían ampliarse a otras personas más allá de los pilotos, quienes actualmente son sancionados si dicen malas palabras en transmisiones de televisión.

“Creo que también debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”.

“A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”.

Al ser cuestionado sobre si la FIA debería intervenir, indicó:

“No sé. Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea. Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez.

No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”.

El consejo de Franco Colapinto a Antonelli ante los ataques

El argentino, integrante del equipo Alpine, tuvo un consejo para Antonelli y, aunque señala que el odio en redes sociales no debería existir, reconoce que no hay forma de frenarlo; por ello, la solución, desde su punto de vista, es ignorar.

“No es algo que realmente me importe o que mire, y creo que esa es la forma más fácil de llevarlo. Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Es algo que últimamente está en los deportes y en cualquier persona que tenga interacción con los fans. Claro que está mal, pero también es algo muy complicado de controlar y frenar. Así que creo que la forma más fácil de manejarlo es simplemente no mirarlo, no enfocarte en eso, no darle importancia a lo que ves en redes sociales”.

“Creo que la mayoría de los pilotos lo han vivido en algún punto este año y, lamentablemente, se está volviendo algo normal”, finalizó.