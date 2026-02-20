Colapinto predice una lucha "muy apretada" detrás de los cuatro equipos top de la F1

Alpine se puso como objetivo muy temprano el año pasado apostar todo al cambio reglamentario de 2026, lo que llevó a un 2025 muy sufrido para el equipo. Sin embargo, los primeros frutos de esa decisión comenzaron a verse en la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin.

Aunque es difícil sacar conclusiones debido a que los equipos no suelen mostrar todo su rendimiento en este tipo de pruebas, está claro que Alpine dio un buen paso adelante respecto a lo que tenía el año pasado, y hay quienes ven a la escudería de Enstone incluso con chances de liderar la zona media de la parrilla.

Al ser preguntado al respecto por Motorsport.com este viernes en conferencia de prensa en Bahréin, Colapinto destacó que los cuatro equipos principales -Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren- están por delante, y que detrás habrá una lucha cerrada para llevarse los últimos puntos y aprovechar las oportunidades que puedan surgir.

"En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto de los equipos, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente", dijo.

La gestión de la energía pasó a ser el tema esencial en la versión 2026 de la F1 al cambiar a unidades de potencia con un reparto de casi el 50% entre el motor térmico y la energía eléctrica. Por eso, Colapinto avisa que será fundamental tener una rápida comprensión de ese aspecto principal de los nuevos monoplazas antes de cada fin de semana de carrera.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito, todo cambia: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera", comentó.

En cuanto a la conducción en sí del coche con las características reglamentarias de este año, el argentino explicó: "Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor".

"Así que creo que en unas pocas carreras nos sentiremos incluso mejor que ahora. Y empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos, especialmente. Así que sí, creo que es demasiado pronto para comparar demasiado con el año pasado, pero definitivamente está mejorando".

Por último, Colapinto valoró haber podido completar una pretemporada para llegar preparado al inicio del campeonato, tras haber debutado en la F1 en agosto de 2024 con Williams y luego comenzar a correr para Alpine ya iniciada la temporada pasada.

"Sí, realmente ayudó. Creo que llegar a la primera carrera con todo este kilometraje es muy útil. Al menos estoy mucho más cerca de lo que los otros chicos han estado aprendiendo".

"Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso".