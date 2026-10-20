Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Colapinto: "Todos trabajamos duro en Alpine para que las próximas carreras sean mucho mejores"

El argentino regresó a Enstone para trabajar con sus ingenieros después de una serie de carreras difíciles y apunta a recuperarse en Austin, donde comienza una de sus giras favoritas del calendario de la F1.

Federico Faturos

Publicado: 20 oct 2026, 15:51

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Clive Mason/Getty Images

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Estados Unidos con el objetivo de cambiar el rumbo de sus últimas actuaciones junto a Alpine. Antes del comienzo del triplete que llevará a la Fórmula 1 a Austin, Ciudad de México y Sao Paulo, el argentino destacó el trabajo realizado en la fábrica del equipo para llegar mejor preparado a las próximas carreras.

Después de unas semanas difíciles, Colapinto regresó a Enstone para trabajar con sus ingenieros. El foco estuvo puesto en encontrar respuestas y preparar una recuperación en una parte del calendario que espera con especial entusiasmo, tanto por los circuitos como por el apoyo de los aficionados latinoamericanos.

"Hemos tenido una serie de carreras difíciles en las últimas semanas, pero estuve de vuelta en Enstone con mis ingenieros y todos hemos trabajado duro para asegurarnos de que las próximas sean mucho mejores", expresó en la previa oficial difundida por Alpine.

"Tenemos mucho trabajo por hacer en pista y estoy motivado para hacerlo y para tener otro buen fin de semana en Austin", agregó.

Colapinto espera el apoyo de la gente en la gira americana

El regreso al Circuito de las Américas marcará el comienzo de otros tres fines de semana consecutivos de competencia. Para Colapinto, la posibilidad de correr más cerca de su país y sentir el acompañamiento del público convierte a esta secuencia en una de las más atractivas del año.

"Tengo muchas ganas de volver a correr en Austin y comenzar uno de los tripletes más divertidos del año. Correr en Texas, Ciudad de México y Sao Paulo es increíble para mí y puedo disfrutar de mucho apoyo de aficionados que están más cerca de casa", señaló.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El argentino también destacó el ambiente que rodea al Gran Premio de Estados Unidos, una cita que combina la actividad en pista con una ciudad especialmente movilizada por la llegada de la Fórmula 1.

"Hay un ambiente muy especial en Austin y la ciudad siempre está llena de vida, lo que es otra de las razones por las que es una de mis carreras favoritas del año", explicó.

En cuanto al desafío deportivo, Colapinto se mostró entusiasmado por volver a manejar en el trazado de Austin y por las posibilidades que pueden ofrecer los monoplazas de esta temporada.

"La pista es increíble para manejar y, con los autos de este año, creo que habrá una competencia emocionante para que los aficionados disfruten", afirmó.

Gasly busca convertir la velocidad de clasificación en puntos

Del otro lado del garaje de Alpine, Pierre Gasly coincidió en la necesidad de conseguir resultados después de unas semanas en las que el equipo no pudo concretar sus objetivos. El francés remarcó la importancia de aprovechar el rendimiento disponible y seguir mejorando el auto para recuperar terreno en el campeonato.

"Han sido unas últimas semanas difíciles para nosotros como equipo, en las que los resultados no nos han acompañado. Sabemos lo que está en juego en el campeonato y, en este momento, la situación no nos favorece", reconoció.

Gasly destacó que consiguió llegar a la Q3 en las últimas tres carreras, aunque su prioridad ahora será transformar esa velocidad en una mayor cosecha de puntos.

"Por mi parte, he llegado a la Q3 en las últimas tres carreras y mi objetivo es continuar esa racha y convertir ese ritmo en buenos puntos para el equipo", sostuvo.

El francés consideró que Austin ofrece oportunidades para avanzar gracias a su combinación de curvas rápidas y sectores que permiten adelantar.

"Ojalá estemos en una posición en la que podamos competir por los puntos y ganar posiciones", señaló.

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