Colapinto repasa su llegada a la F1: "Los medios no hablaban de mí"

La vida de Franco Colapinto cambió para siempre a finales de agosto pasado cuando Williams lo eligió para reemplazar a Logan Sargeant en los nueve grandes premios finales de la temporada 2024 de F1.

Desde entonces, y en apenas tres carreras, el piloto de 21 años se convirtió en una revelación dentro la máxima categoría por sus actuaciones al volante del FW46 del equipo británico, logrando sumar puntos al terminar octavo en Bakú en su segunda participación, y luego completando otra destacada actuación en Singapur, cuando cruzó la meta a una posición de volver a puntuar.

Antes que la F1 regrese a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos después de un mes de receso, Colapinto fue invitado al podcast The Fast and The Curious, donde repasó las circunstancias de su arribo a la Fórmula 1.

"Estaba acá (en la fábrica de Williams). No lo sé. Creo que fue en el mismo piso. Todo se parece mucho en Williams, me pierdo cada vez que vengo. No sé dónde están las oficinas. Se parecía algo a esto. Y me dijeron: 'tenés que ir a la oficina de James'. Y fui, y me habló sobre el contrato y yo estaba como '¿qué está pasando?'", recordó sobre el momento en que se convirtió en piloto de F1.

"El día anterior había estado en MP, estaba preparando la carrera de Monza para la F2. Estaba en el simulador con mi equipo de Fórmula 2. Y de repente recibí la llamada para venir acá. Estaba en el simulador el martes acá en Williams, y entonces todo esto salió, y de repente, el miércoles, era piloto de F1. Fue como un balde de agua fría porque llegó de un minuto a otro".

Franco Colapinto, Williams Racing, cuando debutó en la F1 en Monza.

El mes anterior a su ascenso como piloto titular en Williams, Colapinto había tomado parte de la primera práctica libre para el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, una sesión donde se ubicó a solamente cuatro décimas de Alexander Albon, su ahora compañero de equipo. Para el argentino, ese día supo que estaba preparado para dar el salto.

"Era lo que estaba soñando, y estaba listo. Creo que después de los entrenamientos libres de Silverstone, supe que estaba listo para la F1 y me sentía preparado. Así que es una buena oportunidad en un buen momento de mi carrera. Creo que he mejorado en muchos aspectos y en lo que necesitaba mejorar para ser piloto de Fórmula 1 y rendir en la Fórmula 1", comentó.

Pero pese a sentirse listo para la máxima categoría, Colapinto no se ilusionó cuando vio en los medios que el lugar de Sargeant corría peligro, ya que no figuraba entre los pilotos que mencionaban para reemplazar al estadounidense.

"Claro que fue una sorpresa, y no me lo esperaba. Como dije, estaba preparando la carrera de F2. Estaba totalmente concentrado en mi otro campeonato, y en el trabajo que tenía que hacer. Y de repente recibí esta llamada. Supongo que estaban hablando de eso. Estaban tratando de ver otras opciones. Había visto en las redes sociales las opciones que se mencionaban: Mick (Schumacher), Liam (Lawson), había muchos pilotos que los medios de comunicación estaban hablando, pero nadie estaba realmente hablando de mí. Y realmente no lo supe hasta que me lo dijeron, por eso pensé que estaba completamente fuera de la ecuación, pero no lo estaba".

Franco Colapinto, Williams FW46, en acción en Monza. Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Por otro lado, Colapinto rememoró cómo vivió su fin de semana debut en la F1 en el Gran Premio de Italia disputado en Monza, donde comenzó a sorprender al terminar en la 12º posición en una carrera sin errores para el novato.

"Muchas cosas pasaban por mi cabeza. Todo fue muy rápido. No tuve tiempo de pensar, o de pensar demasiado en la situación, lo que fue bueno en algunas cosas. Pero también tenía demasiada información en la cabeza. Tenía tantas cosas que la gente y los ingenieros y mecánicos, todos en el equipo, me estuvieron lanzando durante esa semana, y que tuve que aprender, porque es completamente diferente a la F2. Pasé de trabajar con dos o tres personas, como en la F2, a trabajar con 50, y tenés que intercambiar información con todos ellos, y todo el mundo te da consejos, y todo eso es muy diferente", recordó.

Colapinto destacó la importancia del apoyo que tuvo por parte de todo el equipo Williams para ayudarlo a dar el salto a la Fórmula 1.

"Por suerte, tenía un equipo, y estaba rodeado de ingenieros que estaban realmente en el tema, y estaban realmente diciéndome lo que tenía que hacer, todos los procedimientos. Estaban en las cosas más importantes y en asegurarse por completo que no me perdiera nada de eso. Y eso realmente me ayudó. Realmente necesitaba alguien que esté totalmente centrado en que yo haga mi trabajo, lo básico. Y al final, si haces lo básico bien, todo va a ir bien".

"Al final es un auto de carreras, es sólo otra carrera como las muchas que hice en mi vida. Es sólo gente diferente, un auto que es mucho más rápido, por supuesto, pero si lo básico lo hacés bien, vas a estar bien. Y creo que en eso nos centramos los primeros fines de semana, en intentar acertar cada pequeña cosa básica del automovilismo, como harías en cualquier otro campeonato. Y terminó yendo bien".