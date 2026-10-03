Colapinto revela el gran interrogante para la carrera en Malasia: “Es lo único que no practicamos”

Franco Colapinto no tuvo una clasificación normal este sábado en el circuito de Sepang, ya que la penalización de 15 puestos que debe cumplir el domingo en el Gran Premio de Bahréin en Malasia lo condenaba de antemano a salir desde el fondo de la parrilla.

Con eso en mente, el piloto argentino dedicó las tres sesiones de entrenamientos libres a trabajar en su ritmo de carrera, con vistas a recuperar terreno el domingo, cuando comenzará 21º, solo por delante de Arvid Lindblad, quien tiene una penalización aún mayor.

Sin embargo, aunque admitió que llega a la carrera mejor preparado que en otras oportunidades, Colapinto señaló un aspecto fundamental en el que no pudo trabajar durante los entrenamientos y que será una incógnita el domingo.

"Creo que aprendí algunas cosas de cara a la carrera. Va a ser complicado porque acá, cuando estás en el tráfico y deslizás un poco más, exigís más los neumáticos, y eso acelera mucho la degradación. Así que el solo hecho de ir detrás de otros autos ya va a ser complicado para los neumáticos y para la degradación", dijo Colapinto ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Eso es lo único que no practicamos realmente, y no sabemos cuánto va a afectar nuestra carrera. Así que veremos cómo se da mañana. Ojalá podamos hacer algunos buenos adelantamientos".

Franco Colapinto, Alpine, durante la clasificación en Sepang. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Colapinto avanzó de la Q1 a la Q2 en la clasificación, pero no registró tiempos en la segunda tanda. Allí terminó su participación en una sesión que resultó diferente para el piloto de 23 años.

"Fue un poco aburrido en general. En la tercera práctica fue la primera vez que rodé con poco combustible, solo para tener una pequeña idea de qué hacer en la clasificación".

"Todo estuvo centrado en preparar la carrera. Y la carrera va a ser complicada: tenemos mucha degradación, así que por el momento las sensaciones son bastante malas (en ese sentido), pero tendremos que intentar dar lo mejor de nosotros", insistió.

"Mañana, saliendo desde el fondo, creo que tendremos algunas oportunidades y posibilidades de adelantar. El auto se ve fuerte, también en ritmo de carrera. Todo lo que hice pareció bastante competitivo, así que veremos dónde terminamos".

Alpine pelea con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores. Durante la clasificación de Sepang, Lindblad le dio rebufo a Liam Lawson para ayudarlo a llegar a la Q3, aunque el neozelandés finalmente no logró avanzar. Por su parte, Pierre Gasly sí pasó a la última tanda y se clasificó noveno, pero sin el rebufo de Colapinto.

"Sí, intentamos ayudar a Pierre en la Q2", dijo el argentino. "Por suerte, no lo necesitó realmente, así que teníamos buen ritmo, y para el equipo fue un poco menos estresante no necesitar ningún rebufo ni nada por el estilo".

"Creo que todos gestionaron todo muy bien y fuimos competitivos. Así que es bueno estar en la Q3 y que los Racing Bulls no estén. Es positivo".