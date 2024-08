Colapinto revela cuál es la pista "más difícil" que tiene por delante en la F1

La oportunidad de Franco Colapinto de debutar en la Fórmula 1 llegará en el circuito de Monza, un escenario que conoce muy bien y en el que ha sido exitoso en el pasado, ganando carreras en la Fórmula 3.

Y si bien la convocatoria de la escudería Williams para ascender al lugar de piloto titular en reemplazo de Logan Sargeant llegó apenas pocos días atrás, el joven argentino se siente listo desde el aspecto físico para conducir un monoplaza de F1.

"He estado entrenando muy duro. También los entrenamientos libres (en Silverstone), fue algo de última hora. Estaba en Austria, corriendo en Fórmula 2 y me dijeron que iba a hacer la FP1 en Silverstone. Y creo que es uno de los circuitos más duros en términos de fuerza G y todo eso. Y me siento muy bien. Me siento muy bien, muy fuerte", dijo Colapinto el jueves ante los medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

El piloto de 21 años agregó que llevaba tiempo preparándose físicamente para la Fórmula 1, consciente que la oportunidad podía llegar de forma inesperada.

"Siempre estuve listo para la Fórmula 1. Ese era por supuesto el objetivo. Estaba muy bien físicamente en la Fórmula 2. Y hoy en día me estaba centrando sobre todo en la Fórmula 1. Intentando dar ese paso adelante para estar preparado por si pasaba algo. Y por suerte he estado trabajando en eso desde principios de año. Así que me siento preparado".

Después del debut en Monza y de la siguiente ronda en Azerbaiyán, la tercera carrera de Colapinto en la F1 será el Gran Premio de Singapur, habitualmente el más duro de la temporada para el físico de los pilotos. Sin embargo, el argentino señala la cita en Qatar –penúltima del calendario-como aún más desafiante, algo que también marcaron varios pilotos de la parrilla tras la ronda del año pasado en ese circuito.

"Creo que Qatar es aún más difícil, así que, si me va bien en Singapur, también tendré Qatar a continuación. Pero para ser honesto, como he dicho antes, pasó hace sólo dos días, y primero vamos a hacer Monza y luego vamos a ver dónde estamos", comentó.

La realidad para Colapinto es que después del Gran Premio de Italia, los circuitos desconocidos serán una constante para el argentino, quien de todos modos prefiere ir carrera a carrera.

"Sólo pienso en este fin de semana ahora, todo ha sucedido muy rápido y no he tenido mucho tiempo para pensar en el resto. Pero estoy seguro de que vamos a tener una muy buena preparación en el simulador, va a ser muy importante, y vamos a estar a la altura", finalizó.