Colapinto revela sus secretos personales en el nuevo capítulo de Passenger Princess

El piloto argentino Franco Colapinto se convirtió en el protagonista del nuevo capítulo de Passenger Princess, conducido por la británica Amelia Dimoldenberg y quien durante una clase de manejo con el competidor de Alpine ha revelado algunos detalles de su personalidad en un video lleno de humor con el sudamericano.

Desde los primeros minutos del trayecto, Colapinto dejó en claro su obsesión por la infusión nacional cuando Dimoldenberg le preguntó por su bebida favorita. "Mate, tomo esto todo el día", afirmó el argentino, asegurando con gracia sobre la adaptación en su monoplaza para poder tomar su bebida en todo momento durante la competencia: "Soy el único piloto. Sí, lo hicieron especial para mí", refiriéndose a una supuesta bombilla adaptada en el Alpine.

Para simpatizar con Dimoldenberg admitió no contar con licencia de conducir convencional: "No tengo licencia de conducir", esto mientras que animaba a la conductora a ir más allá de los límites y dejar de basarse en los sensores de estacionamiento del coche pidiéndole que diera “un pequeñísimo beso a la pared". Respecto al uso de los espejos retrovisores señaló que son poco convencionales tanto en la vida diaria como en las carreras: "No necesitas mirar los espejos. Son inútiles".

Colapinto también profundizó en su rutina dentro del automovilismo y sus cábalas antes de salir a la pista. "Soy un poco supersticioso... Normalmente me pongo todo lo del lado derecho primero", detalló. Sobre sus pasatiempos fuera del monoplaza y su afición gastronómica, no dudó en señalar: "Cuando no estoy manejando, me encanta comer. Es mi cosa favorita en el mundo".

Mientras que admitía que sus pilotos más cercanos con los que convive en el paddock son los latinoaméricanos como Gabriel Bortoleto y Sergio Pérez y admitía tener una buena relación con Andrea Kimi Antonelli, Colapinto no perdió el tiempo y dijo la cirugía estética que le gustaría realizarse: "De hecho me voy a hacer una cirugía... Ojos negros"”, expresó el sudamericano quien ha recibido comentarios positivos en YouTube y en las redes sociales de la F1 donde se ha promovido el especial.