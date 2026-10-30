Fórmula 1 GP de México
Franco Colapinto explica por qué su viernes en México no estuvo "tan mal"
El argentino terminó 16° en la FP2 después de ceder su Alpine en el primer entrenamiento. Destacó el ritmo en las tandas largas y señaló al sector del estadio como uno de los lugares donde puede recuperar tiempo.
Federico Faturos
Publicado: 30 oct 2026, 23:55
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Franco Colapinto consideró que su primera jornada de actividad en el Gran Premio de México no fue tan negativa como podía sugerir su posición en el clasificador. El piloto de Alpine terminó 16° en el segundo entrenamiento libre del viernes, pero encontró aspectos positivos en el ritmo de carrera y aseguró que tiene identificados sectores donde puede mejorar.
El argentino comenzó su trabajo en pista durante la tarde, después de ceder su monoplaza a Gabriele Minì en la FP1. En la segunda sesión registró un mejor tiempo de 1m19s132, a 1s305 de Charles Leclerc, quien lideró los dos entrenamientos con Ferrari.
Consultado por ESPN Argentina sobre cómo había sido su viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Colapinto respondió: "No tan mal. Creo que hay mucho por mejorar".
El piloto de 23 años explicó que una parte importante del tiempo perdido estuvo concentrada en el sector del estadio del Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que le permite reconocer una oportunidad concreta para avanzar antes de la clasificación.
"Perdí mucho en una curva en la parte del estadio, así que tengo mucho por ganar ahí", señaló.
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Más allá de las dificultades en su simulacro de clasificación, Colapinto valoró el comportamiento del Alpine durante las tandas largas y describió una evolución en sus sensaciones a medida que acumulaba vueltas.
"Creo que el long run iba bien, así que nada, fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que creo que me ayudaron un poco", explicó.
Ese progreso no cambia la necesidad de seguir trabajando. El argentino apuntó al análisis con sus ingenieros durante la noche para comprender mejor el coche y encontrar un avance de cara al sábado.
"Hay mucho por trabajar para mañana. Creo que hoy a la noche va a ser importante para entender un par de cositas más y dar un paso", sostuvo.
"Creo que hay lugares claros para mejorar, así que nada, veremos qué hacer para mañana".
Colapinto tendrá la tercera práctica libre como última oportunidad para ajustar la puesta a punto antes de la clasificación. Después de los abandonos en Singapur y Estados Unidos, busca un fin de semana más positivo en México que le permita volver a completar una carrera y luchar por los puntos.
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