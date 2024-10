Colapinto espera la visita de futbolistas argentinos en la F1

La llegada de Franco Colapinto a la F1 como piloto de Williams generó una enorme atención en Argentina, y sus actuaciones desde que debutó en el Gran Premio de Italia solo hicieron crecer las expectativas en torno al piloto de 21 años.

Su más reciente resultado, el top 10 en la sesión de clasificación sprint el viernes en el Gran Premio de Estados Unidos, no hizo más que confirmar que hay que seguir de cerca cada paso deportivo de Colapinto.

Y en el marco del fin de semana de la F1 en el Circuito de las Américas, Colapinto reveló que el interés llegó hasta algunos futbolistas de Argentina y que espera alguna visita en las próximas citas del campeonato. Eso sí, no quiso dar nombres.

"Algunos futbolistas han estado en contacto y me han apoyado mucho, así como todos los aficionados argentinos", dijo Colapinto.

"Creo que ha sido algo muy grande para el país, y están disfrutando del momento. Y es genial. Tal vez algún jugador venga a algunas de las carreras que quedan. Así que también será genial. Y es estupendo contar con tanto apoyo también de los atletas de mi país", agregó.

Sin embargo, en medio de tanta atención mediática y de los aficionados, Colapinto dejó en claro que no se siente especial ni diferente a antes de llegar a la Fórmula 1.

"La cosa es que no me siento como un héroe, así que me siento igual que hace no tres meses, sino igual que hace dos años, cuando nadie me conocía", aseguró.

Franco Calapinto, Williams Photo by: Andreas Beil

"Ahora todo el mundo me frena y pienso '¿por qué? ¿por qué querés una foto?' Y entonces me doy cuenta. O voy a saludar a alguien y digo 'soy Franco'. Y me dicen '¡Claro! ¡Te conocemos!'".

"Todo eso creo que viene con el tiempo, y pasará cuando me empiece a acostumbrar un poco más. Es un poco difícil, y tiene muchas cosas buenas, y tiene muchas cosas malas también. Me encantaría comer una hamburguesa con mucho queso en un McDonald's, pero no puedo, porque ahora me sacan fotos. Así que hay que tener un poco más de cuidado, y estoy trabajando en eso".

La cita en Austin marca la primera ronda de un triplete de la F1 en continente americano, y Colapinto ya empezó a sentir el calor de los aficionados desde el jueves antes de salir a la pista, algo que se espera que continúe en México y más aún en Brasil, donde llegarán muchos argentinos para apoyarlo.

"Estaba esperando este fin de semana. Es muy especial. Por supuesto, toda mi vida corrí en Europa y tal vez un fin de semana en Australia. Pero nunca corrí en América, y es de lo más cercano a casa. Así que estaba esperando estas tres rondas. Es muy especial".

"Por supuesto, mi sueño sería correr en Argentina. Y correr en Buenos Aires, pero eso no está sucediendo, y estas son las tres carreras más cercanas que tenemos. Y sé que muchos fans van a estar aquí. Sé que muchos fans van a estar en México y más en Brasil, por lo que se va a sentir casi como una carrera en casa, al menos en Brasil".

"Estoy muy entusiasmado. Tengo mucho apoyo de los fans de Argentina, y correr cerca de casa, es algo que estaba esperando, y algo que soñé, y está sucediendo ahora. Así que sí, son tiempos muy emocionantes. Estoy muy contento de estar acá como piloto de Fórmula 1, y tener la oportunidad de correr cerca de Argentina es muy especial", finalizó.