EN VIVO: El Festival de la Velocidad de Goodwood con Franco Colapinto
Sigue en vivo todo lo que sucede este domingo en el último día del Festival de la Velocidad de Goodwood, donde Franco Colapinto conducirá el Lotus E20 de F1 con el equipo Alpine.
Franco Colapinto, Alpine A526
Foto de: TWJB Photography
Franco Colapinto participa este domingo en el Festival de Goodwood, uno de los eventos automovilísticos más emblemáticos del mundo, donde miles de aficionados se reúnen para ver en acción a pilotos, autos históricos y máquinas de competición de distintas épocas.
El piloto argentino estará en dos ocasiones al volante del Lotus E20 de la temporada 2012 de Fórmula 1 luciendo los colores actuales de la escudería Alpine. Es el mismo coche que Colapinto ya manejó en abril pasado en la exhibición que realizó por las calles de Buenos Aires.
A continuación, puedes seguir en vivo la participación de Franco Colapinto a través de la transmisión oficial de YouTube.
Pilotos actuales de F1 en Goodwood
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piloto
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coche
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McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
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Alpine E20
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Franco Colapinto
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Alpine E20
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Red Bull RB17
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Red Bull RB17
Expilotos de F1 en Goodwood
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piloto
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Coche
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Mario Andretti
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Chevrolet Camaro IROC
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Michael Andretti
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Shelby Daytona Coupe
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Benetton B186
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Thierry Boutsen
|
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
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David Brabham
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Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
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McLaren M23D, Ford GT MkII
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Christian Danner
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Benetton B186
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Formula E Spark Gen1
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Derek Bell
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Porsche 962
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Williams FW11, Williams FW18
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Emerson Fittipaldi
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Buick Regal
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Patrick Friesacher
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Red Bull RB18
|
Ferrari SF21
|
Stefan Johansson
|
Ferrari F2008
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Kazuki Nakajima
|
Toyota GR GT
|
Arturo Merzario
|
Ferrari 156 Sharknose
|
Emanuele Pirro
|
Ferrari 330 P3/412P
|
McLaren MP4/8B
|
DS Techeetah FE19
|
Karl Wendlinger
|
Mercedes-Benz 300 SEL
Otros nombres destacados en Goodwood
- Valentino Rossi
- Tom Kristensen
- Romain Dumas
- Sebastien Loeb
- Sebastien Ogier
- Elfyn Evans
- Johan Kristoffersson
- Nasser Al-Attiyah
- Dario Franchitti
- Adrian Newey
- Giacomo Agostini
- Casey Stoner
- Kevin Schwantz
- Colin Edwards
- Davey Todd
- Jamie Whincup
- Kurt Busch
- Benoit Treluyer
Todos los coches de F1 en Goodwood
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Año
|
Coche
|
1937
|
Mercedes-Benz W125 (pre era F1)
|
1961
|
Ferrari 156 'Sharknose'
|
1976
|
McLaren-Cosworth M23D
|
1982
|
Williams FW08C
|
1986
|
Williams-Honda FW11
|
1986
|
Benetton-BMW B186
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8
|
1993
|
McLaren-Ford MP4/8B
|
1996
|
Williams FW18
|
2008
|
Ferrari F2008
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2012
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Lotus-Renault E20
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2012
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Red Bull Racing RB8
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2022
|
Red Bull Racing RB18
|
2022
|
Mercedes-AMG W13
|
2023
|
McLaren MCL60
|
2025
|
Aston Martin AMR25
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