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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

EN VIVO: El Festival de la Velocidad de Goodwood con Franco Colapinto

Sigue en vivo todo lo que sucede este domingo en el último día del Festival de la Velocidad de Goodwood, donde Franco Colapinto conducirá el Lotus E20 de F1 con el equipo Alpine.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine A526

Franco Colapinto, Alpine A526

Foto de: TWJB Photography

Franco Colapinto participa este domingo en el Festival de Goodwood, uno de los eventos automovilísticos más emblemáticos del mundo, donde miles de aficionados se reúnen para ver en acción a pilotos, autos históricos y máquinas de competición de distintas épocas.

El piloto argentino estará en dos ocasiones al volante del Lotus E20 de la temporada 2012 de Fórmula 1 luciendo los colores actuales de la escudería Alpine. Es el mismo coche que Colapinto ya manejó en abril pasado en la exhibición que realizó por las calles de Buenos Aires.

A continuación, puedes seguir en vivo la participación de Franco Colapinto a través de la transmisión oficial de YouTube.

 

Pilotos actuales de F1 en Goodwood

piloto
coche
Lando Norris
McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
Pierre Gasly
Alpine E20
Franco Colapinto
Alpine E20
Isack Hadjar
Red Bull RB17
Yuki Tsunoda
Red Bull RB17

Expilotos de F1 en Goodwood

piloto
Coche
Mario Andretti
Chevrolet Camaro IROC
Michael Andretti
Shelby Daytona Coupe
Gerhard Berger
Benetton B186
Thierry Boutsen
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
David Brabham
Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
Karun Chandhok
McLaren M23D, Ford GT MkII
Christian Danner
Benetton B186
Lucas di Grassi
Formula E Spark Gen1
Derek Bell
Porsche 962
Damon Hill
Williams FW11, Williams FW18
Emerson Fittipaldi
Buick Regal
Patrick Friesacher
Red Bull RB18
Marc Gene
Ferrari SF21
Stefan Johansson
Ferrari F2008
Kazuki Nakajima
Toyota GR GT
Arturo Merzario
Ferrari 156 Sharknose
Emanuele Pirro
Ferrari 330 P3/412P
Bruno Senna
McLaren MP4/8B
Jean-Eric Vergne
DS Techeetah FE19
Karl Wendlinger
Mercedes-Benz 300 SEL

Otros nombres destacados en Goodwood

  • Valentino Rossi
  • Tom Kristensen
  • Romain Dumas
  • Sebastien Loeb
  • Sebastien Ogier
  • Elfyn Evans
  • Johan Kristoffersson
  • Nasser Al-Attiyah
  • Dario Franchitti
  • Adrian Newey
  • Giacomo Agostini
  • Casey Stoner
  • Kevin Schwantz
  • Colin Edwards
  • Davey Todd
  • Jamie Whincup
  • Kurt Busch
  • Benoit Treluyer

Todos los coches de F1 en Goodwood

Año
Coche
1937
Mercedes-Benz W125 (pre era F1)
1961
Ferrari 156 'Sharknose'
1976
McLaren-Cosworth M23D
1982
Williams FW08C
1986
Williams-Honda FW11
1986
Benetton-BMW B186
1993
McLaren-Ford MP4/8
1993
McLaren-Ford MP4/8B
1996
Williams FW18
2008
Ferrari F2008
2012
Lotus-Renault E20
2012
Red Bull Racing RB8
2022
Red Bull Racing RB18
2022
Mercedes-AMG W13
2023
McLaren MCL60
2025
Aston Martin AMR25

 

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