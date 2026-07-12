EN VIVO: El Festival de la Velocidad de Goodwood con Franco Colapinto

Franco Colapinto participa este domingo en el Festival de Goodwood, uno de los eventos automovilísticos más emblemáticos del mundo, donde miles de aficionados se reúnen para ver en acción a pilotos, autos históricos y máquinas de competición de distintas épocas.

El piloto argentino estará en dos ocasiones al volante del Lotus E20 de la temporada 2012 de Fórmula 1 luciendo los colores actuales de la escudería Alpine. Es el mismo coche que Colapinto ya manejó en abril pasado en la exhibición que realizó por las calles de Buenos Aires.

A continuación, puedes seguir en vivo la participación de Franco Colapinto a través de la transmisión oficial de YouTube.

Pilotos actuales de F1 en Goodwood

Expilotos de F1 en Goodwood

Otros nombres destacados en Goodwood

Valentino Rossi

Tom Kristensen

Romain Dumas

Sebastien Loeb

Sebastien Ogier

Elfyn Evans

Johan Kristoffersson

Nasser Al-Attiyah

Dario Franchitti

Adrian Newey

Giacomo Agostini

Casey Stoner

Kevin Schwantz

Colin Edwards

Davey Todd

Jamie Whincup

Kurt Busch

Benoit Treluyer

Todos los coches de F1 en Goodwood

Año Coche 1937 Mercedes-Benz W125 (pre era F1) 1961 Ferrari 156 'Sharknose' 1976 McLaren-Cosworth M23D 1982 Williams FW08C 1986 Williams-Honda FW11 1986 Benetton-BMW B186 1993 McLaren-Ford MP4/8 1993 McLaren-Ford MP4/8B 1996 Williams FW18 2008 Ferrari F2008 2012 Lotus-Renault E20 2012 Red Bull Racing RB8 2022 Red Bull Racing RB18 2022 Mercedes-AMG W13 2023 McLaren MCL60 2025 Aston Martin AMR25