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Fórmula 1 GP de Barcelona-Catalunya

Franco Colapinto vuelve a conducir el Lotus E20 con Alpine

El piloto argentino se pondrá nuevamente al volante del Lotus E20 con los colores de Alpine en el Festival de la Velocidad de Goodwood.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto en el road show de Buenos Aires (Foto Vicky Dragonetti)

Franco Colapinto en el road show de Buenos Aires (Foto Vicky Dragonetti)

Franco Colapinto se reencontrará con el Lotus E20 para vivir otro momento especial en su carrera en la Fórmula 1.

Después de manejar el monoplaza de la temporada 2012 de F1 en una histórica exhibición en Buenos Aires, donde más de 600.000 personas estuvieron presentes según datos oficiales, Colapinto será ahora parte del Festival de la Velocidad de Goodwood, uno de los eventos más emblemáticos del automovilismo mundial.

Celebrado cada año en Goodwood House, en Inglaterra, el festival reúne a fabricantes, equipos y pilotos de distintas categorías para exhibir tanto vehículos históricos como modelos de última generación.

Su principal atracción es la tradicional subida de Goodwood, donde monoplazas de Fórmula 1, prototipos, autos de rally y deportivos recorren el icónico trazado ante miles de aficionados, convirtiendo al festival en una celebración única de la historia, la tecnología y el presente del deporte motor.

 

Allí estará el piloto argentino el próximo 12 de julio para deleitar a los aficionados con el Lotus E20 decorado con los colores actuales de Alpine, el mismo auto que condujo en Buenos Aires a finales de abril.

Además de Colapinto, también estarán Pierre Gasly, el otro piloto titular de Alpine en la temporada 2026 de Fórmula 1; Paul Aron, piloto de reserva; y Alex Dunne y Nina Gademan, integrantes de la Academia de Pilotos de Alpine.

El Festival de la Velocidad de Goodwood de 2026 se celebrará del jueves 9 de julio al domingo 12 de julio.

Watch: El Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

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