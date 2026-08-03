Colapinto y Antonelli, los únicos que recibieron puntos de penalización hasta ahora en la F1 2026

Durante el receso de verano de la Fórmula 1 siempre hacemos un repaso del estado actual de los puntos de penalización y analizamos qué piloto se ha destacado especialmente de forma negativa en ese aspecto y debe tener cuidado porque, de lo contrario, podría enfrentarse a una suspensión.

Sin embargo, este año, en esencia, podemos prescindir de ese análisis, ya que un enfoque completamente nuevo ha hecho que los puntos de penalización sean prácticamente irrelevantes.

En la primera mitad de la temporada apenas se han otorgado dos míseros puntos de penalización: uno a Franco Colapinto en Barcelona y otro a Kimi Antonelli en Hungría. Para ponerlo en contexto, el año pasado la cifra de puntos de penalización ascendió a 62 al final de la temporada.

Lo que resulta particularmente curioso en este contexto es el motivo por el que se otorgaron los dos puntos de esta temporada. Mientras que ninguna de las colisiones, maniobras para sacar a un rival de pista o conductas de conducción peligrosas han sido sancionadas hasta ahora con puntos, fueron precisamente infracciones bajo bandera amarilla las que provocaron la asignación de los puntos.

Una infracción bajo bandera amarilla supone dos puntos

Según la opinión de los comisarios, Colapinto no redujo suficientemente la velocidad durante el Gran Premio de Barcelona cuando se había mostrado la bandera amarilla debido al Aston Martin de Fernando Alonso, que había quedado detenido. Si bien el argentino había reaccionado a la bandera antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no redujo su velocidad de manera perceptible dentro de la zona en cuestión.

El piloto de Alpine fue sancionado entonces con una penalización de tiempo de diez segundos, con lo que cayó de octavo a déimo y, además, con un punto de penalización.

Por el mismo motivo, Kimi Antonelli recibió una penalización de posiciones en la parrilla durante la clasificación de Hungría: después de que Max Verstappen hiciera un trompo en la última curva, también había levantado el pie del acelerador antes, pero posteriormente pasó por el lugar donde se había producido la salida de pista incluso más rápido que antes.

La reducción de velocidad bajo bandera amarilla ya ha sido un tema central en varias ocasiones esta temporada, especialmente durante la clasificación. George Russell marcó el mejor tiempo en Spielberg pese a una bandera amarilla provocada por un accidente de Max Verstappen y pudo conservar la pole position porque había levantado ligeramente el pie del acelerador, según entendieron los comisarios.

Actualmente, Antonelli comparte con Oliver Bearman (Haas) el primer puesto de la lista de penalizaciones, con cuatro puntos. Aun así, ambos están muy lejos de los 12 puntos que supondrían una suspensión para un Gran Premio, como le ocurrió al predecesor de Bearman, Kevin Magnussen, hasta ahora el único piloto que ha alcanzado esa cifra.

Una nueva directriz concede mayor libertad

El hecho de que solo se hayan otorgado dos puntos de penalización en 2026 está relacionado con las nuevas directrices. Este año, la FIA concede a los comisarios de carrera mucha más libertad a la hora de asignar posibles puntos, mientras que anteriormente, por lo general, se establecía una cantidad fija de puntos para cada infracción.

Los pilotos han recibido positivamente este cambio, ya que el año pasado consideraban que los puntos de penalización se otorgaban con demasiada frecuencia por situaciones normales de carrera. "En los últimos años, los puntos de penalización se han otorgado con demasiada generosidad", dijo Bearman hace unas semanas. "Eso realmente no nos animaba a atacar o intentar realizar adelantamientos".

Estado actual de los puntos de penalización en la F1

Puntos Piloto Equipo 2026 Próximo vencimiento Puntos que vencen 4 Kimi Antonelli Mercedes 31/08/2026 2 4 Oliver Bearman Haas 07/09/2026 2 3 Lewis Hamilton Ferrari 31/08/2026 2 3 Lance Stroll Aston Martin 18/10/2026 2 3 Yuki Tsunoda 09/11/2026 2 2 Oscar Piastri McLaren 09/11/2026 2 2 Alexander Albon Williams 21/09/2026 2 2 Carlos Sainz Williams 19/10/2026 2 2 Liam Lawson Racing Bulls 08/11/2026 1 2 Gabriel Bortoleto Audi 22/11/2026 2 1 Esteban Ocon Haas 07/09/2026 1 1 Franco Colapinto Alpine 14/06/2027 1

"Si cometes un error, de todos modos pierdes tiempo en la carrera, pero una sanción adicional a largo plazo es muy dura. Para errores realmente peligrosos, sin embargo, el sistema es correcto".

No obstante, existe consenso entre los pilotos en que deberían seguir otorgándose puntos de penalización cuando un piloto adopta una conducta de conducción que pueda resultar potencialmente peligrosa para otros. El problema es que, hasta ahora, las conductas peligrosas esta temporada han sido sancionadas, como máximo, con una reprimenda.

Quizás, entonces, los comisarios se hayan inclinado demasiado hacia el otro extremo...

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