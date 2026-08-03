Colapinto y Antonelli, los únicos que recibieron puntos de penalización hasta ahora en la F1 2026
La FIA está dejando a los pilotos de Fórmula 1 con una libertad prácticamente total en 2026, al menos en lo que respecta a los puntos de penalización: como solo dos pilotos fueron sancionados, estos puntos son, en la práctica, irrelevantes.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Durante el receso de verano de la Fórmula 1 siempre hacemos un repaso del estado actual de los puntos de penalización y analizamos qué piloto se ha destacado especialmente de forma negativa en ese aspecto y debe tener cuidado porque, de lo contrario, podría enfrentarse a una suspensión.
Sin embargo, este año, en esencia, podemos prescindir de ese análisis, ya que un enfoque completamente nuevo ha hecho que los puntos de penalización sean prácticamente irrelevantes.
En la primera mitad de la temporada apenas se han otorgado dos míseros puntos de penalización: uno a Franco Colapinto en Barcelona y otro a Kimi Antonelli en Hungría. Para ponerlo en contexto, el año pasado la cifra de puntos de penalización ascendió a 62 al final de la temporada.
Lo que resulta particularmente curioso en este contexto es el motivo por el que se otorgaron los dos puntos de esta temporada. Mientras que ninguna de las colisiones, maniobras para sacar a un rival de pista o conductas de conducción peligrosas han sido sancionadas hasta ahora con puntos, fueron precisamente infracciones bajo bandera amarilla las que provocaron la asignación de los puntos.
Una infracción bajo bandera amarilla supone dos puntos
Según la opinión de los comisarios, Colapinto no redujo suficientemente la velocidad durante el Gran Premio de Barcelona cuando se había mostrado la bandera amarilla debido al Aston Martin de Fernando Alonso, que había quedado detenido. Si bien el argentino había reaccionado a la bandera antes de entrar en la zona de bandera amarilla, no redujo su velocidad de manera perceptible dentro de la zona en cuestión.
El piloto de Alpine fue sancionado entonces con una penalización de tiempo de diez segundos, con lo que cayó de octavo a déimo y, además, con un punto de penalización.
Por el mismo motivo, Kimi Antonelli recibió una penalización de posiciones en la parrilla durante la clasificación de Hungría: después de que Max Verstappen hiciera un trompo en la última curva, también había levantado el pie del acelerador antes, pero posteriormente pasó por el lugar donde se había producido la salida de pista incluso más rápido que antes.
La reducción de velocidad bajo bandera amarilla ya ha sido un tema central en varias ocasiones esta temporada, especialmente durante la clasificación. George Russell marcó el mejor tiempo en Spielberg pese a una bandera amarilla provocada por un accidente de Max Verstappen y pudo conservar la pole position porque había levantado ligeramente el pie del acelerador, según entendieron los comisarios.
Actualmente, Antonelli comparte con Oliver Bearman (Haas) el primer puesto de la lista de penalizaciones, con cuatro puntos. Aun así, ambos están muy lejos de los 12 puntos que supondrían una suspensión para un Gran Premio, como le ocurrió al predecesor de Bearman, Kevin Magnussen, hasta ahora el único piloto que ha alcanzado esa cifra.
Una nueva directriz concede mayor libertad
El hecho de que solo se hayan otorgado dos puntos de penalización en 2026 está relacionado con las nuevas directrices. Este año, la FIA concede a los comisarios de carrera mucha más libertad a la hora de asignar posibles puntos, mientras que anteriormente, por lo general, se establecía una cantidad fija de puntos para cada infracción.
Los pilotos han recibido positivamente este cambio, ya que el año pasado consideraban que los puntos de penalización se otorgaban con demasiada frecuencia por situaciones normales de carrera. "En los últimos años, los puntos de penalización se han otorgado con demasiada generosidad", dijo Bearman hace unas semanas. "Eso realmente no nos animaba a atacar o intentar realizar adelantamientos".
Estado actual de los puntos de penalización en la F1
|Puntos
|Piloto
|Equipo 2026
|Próximo vencimiento
|Puntos que vencen
|4
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|31/08/2026
|2
|4
|Oliver Bearman
|Haas
|07/09/2026
|2
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|31/08/2026
|2
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18/10/2026
|2
|3
|Yuki Tsunoda
|09/11/2026
|2
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|09/11/2026
|2
|2
|Alexander Albon
|Williams
|21/09/2026
|2
|2
|Carlos Sainz
|Williams
|19/10/2026
|2
|2
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|08/11/2026
|1
|2
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|22/11/2026
|2
|1
|Esteban Ocon
|Haas
|07/09/2026
|1
|1
|Franco Colapinto
|Alpine
|14/06/2027
|1
"Si cometes un error, de todos modos pierdes tiempo en la carrera, pero una sanción adicional a largo plazo es muy dura. Para errores realmente peligrosos, sin embargo, el sistema es correcto".
No obstante, existe consenso entre los pilotos en que deberían seguir otorgándose puntos de penalización cuando un piloto adopta una conducta de conducción que pueda resultar potencialmente peligrosa para otros. El problema es que, hasta ahora, las conductas peligrosas esta temporada han sido sancionadas, como máximo, con una reprimenda.
Quizás, entonces, los comisarios se hayan inclinado demasiado hacia el otro extremo...
Comparte o guarda esta historia
"Veamos qué depara el futuro": Briatore evalúa a Colapinto en Alpine a mitad del 2026
“Colapinto tuvo dificultades al comienzo, pero se hizo más fuerte con el paso de las carreras”
Colapinto revela sus secretos personales en el nuevo capítulo de Passenger Princess
Últimas noticias
Arvid Lindblad, en exclusiva: “Nunca tuve un plan B, no quería conformarme con una vida normal”
Damon Hill compara la batalla Russell-Antonelli con su rivalidad con Villeneuve en 1996
Ferrari se refuerza con dos ingenieros que llegan a Maranello desde Mercedes y Aston Martin
Tras su accidente, Ogier completará la temporada del WRC 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados