Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1

Cadillac informó que Sergio Pérez estará ausente en la FP1 en Brasil para permitir que Colton Herta logre los puntos de la super licencia.

Luis Ramírez

Publicado: 3 nov 2026, 22:53

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Colton Herta

Foto de: Kym Illman (Getty Images)

La actividad en pista del Gran Premio de São Paulo arrancará con un cambio programado en el garaje de Cadillac. El estadounidense Colton Herta volverá a subirse al monoplaza MAC-26 durante la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Interlagos, cediendo su lugar el piloto mexicano Sergio Pérez.

Para Herta, la cita en territorio brasileño representa una oportunidad de oro no solo para acumular rodaje técnico en una pista histórica, sino para concretar el objetivo administrativo que lo mantiene en la mira de la parrilla principal y conseguir los 40 puntos necesarios para la super licencia, un trámite que se creía había superado en México tras completar la FP1 con el coche de Valtteri Bottas.

"Tengo muchas ganas de volver a ponerme al volante del MAC-26 para otra sesión de FP1. Interlagos es una pista icónica e histórica, y conducir un auto de F1 allí va a ser una experiencia increíble. Cada vez que me he subido al coche este año, desde Barcelona hasta Budapest, COTA y Ciudad de México, me he sentido más cómodo y mejor integrado con el equipo de ingeniería. Mi objetivo para la mañana del viernes en Brasil es el mismo: ejecutar limpiamente el plan de rodaje, dar a Checo y a los ingenieros los mejores datos de configuración posibles para empezar su fin de semana, y seguir construyendo sobre mi progreso en el auto. Estoy agradecido con el equipo por darme esta oportunidad", declaró Herta.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La polémica en México: la confusión que dejó a Herta a un punto de la superlicencia de F1

El rodaje en el Autódromo Hermanos Rodríguez parecía haber sellado los 40 puntos requeridos para que Herta tramitara la superlicencia de la FIA. Sin embargo, una revisión posterior al fin de semana en la capital mexicana aclaró la situación: al piloto le falta un solo punto para obtener el documento.

Más de la F1 :

La controversia surgió tras la evaluación de su posición final en la temporada 2025 de la IndyCar. Aunque inicialmente se consideró que había concluido en el sexto lugar —lo que le habría otorgado seis unidades y un total de 41 puntos acumulados—, la FIA determinó tras una investigación que finalizó en el séptimo puesto tras empatar en puntos con Felix Rosenqvist. Esto le otorgó solo cuatro puntos por ese certamen, dejándolo en 39 unidades totales al sumar sus 35 puntos de IndyCar y los cuatro obtenidos por rodar en sesiones de entrenamientos libres de F1.

Completar más de 100 kilómetros sin incidentes este viernes en Interlagos le otorgará ese punto faltante.

La situación llega en el momento en que Cadillac sigue decidiendo quién tomará el segundo asiento del equipo.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Rafa Camara debutará en el GP de Brasil de F1 en el lugar de Ocon en Haas

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



6 h



GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas





Sanciones para Alpine en México: Franco Colapinto y Pierre Gasly pierden sus puntos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Sanciones para Alpine en México: Franco Colapinto y Pierre Gasly pierden sus puntos





Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac

Últimas noticias





Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



9 min



Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1





Rafa Camara debutará en el GP de Brasil de F1 en el lugar de Ocon en Haas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



2 h



Rafa Camara debutará en el GP de Brasil de F1 en el lugar de Ocon en Haas





Los horarios para el GP de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil y cómo verlo en vivo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



5 h



Los horarios para el GP de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil y cómo verlo en vivo





McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



6 h



McLaren introducirá un alerón delantero de F1 de 2027 en el GP de Brasil

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete