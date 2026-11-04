Fórmula 1 GP de México

Colton Herta responde a Checo Pérez sobre la exigencia de experiencia en Cadillac F1

Luego de que Sergio Pérez dijera que prefiere un compañero con "experiencia" en estos momentos en Cadillac, el piloto estadounidense respondió a esa comentario.

Luis Ramírez

Publicado: 4 nov 2026, 20:48

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La definición del segundo asiento en Cadillac F1 sigue en juego. Durante el Gran Premio de México, Sergio Pérez fue claro en cuáles son las características que su compañero de equipo debería tener para ayudar al progreso de la escudería, esto ante las dudas sobre el futuro de su coequipero Valtteri Bottas y los rumores de promover a Colton Herta.

Cuestionado en México sobre el perfil ideal que necesita a su lado para desarrollar el monoplaza, Checo Pérez fue contundente respecto a las necesidades del equipo. Si bien aclaró que la decisión final recae exclusivamente en la cúpula del equipo, Checo Pérez enfatizó que la juventud no debería estar por encima de la retroalimentación técnica.

"Yo creo que lo mejor, normalmente, es que los pilotos rápidos traen muy buen feedback al equipo, ¿no? La experiencia es fundamental en este proyecto. Empujar en las direcciones correctas de la manera correcta. Yo creo que me iría sin duda por experiencia", sentenció Pérez sobre la disputa por el asiento dando a entender que preferiría a un hombre como Bottas.

La respuesta de Colton Herta a los comentarios de Checo Pérez

Ante las declaraciones del mexicano, Colton Herta fue cuestionado por Motorsport.com en la ronda de medios tras realizar la FP1 en México. El estadounidense, dejó en claro que entiende la perspectiva de su posible compañero de equipo sin llegar a controversias.

"Creo que cada uno tiene derecho a su propia opinión. En mi caso, mi trayectoria —el hecho de haber venido hasta aquí— siempre ha tenido como objetivo llegar a la Fórmula 1; concretamente, con Cadillac. Me encantaría lograrlo. Pero no tengo nada que decir sobre Sergio", declaró el piloto estadounidense.

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Herta aprovechó el espacio para reconocer la trayectoria de Pérez en el paddock y el hito de alcanzado de los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1.

"Es un gran piloto; me parece fantástico lo que ha conseguido en este deporte. Ha hecho mucho. Haber alcanzado los 300 Grandes Premios, y que la casualidad haya querido que su carrera número 300 sea precisamente en Ciudad de México, es algo genial para él. Ha sido un placer seguir su trayectoria y ver la pasión desbordante que sienten sus aficionados por él; es algo realmente increíble de observar", concluyó Herta.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Brasil de F1 2026

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



22 h



Checo Pérez ausente en la FP1 en Brasil para que Colton Herta consiga la super licencia de F1





GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



GP de México F1 2027 presenta los costos de boletos con un aumento en algunas gradas





Sanciones para Alpine en México: Franco Colapinto y Pierre Gasly pierden sus puntos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Sanciones para Alpine en México: Franco Colapinto y Pierre Gasly pierden sus puntos

Más de

Sergio Pérez





Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Checo Pérez, animado tras un GP de México “realmente fuerte” pese a la falta de desarrollo de Cadillac





El camino a 300 GP: Carlos Slim Domit revela cómo llevó a Checo Pérez a la Fórmula 1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



El camino a 300 GP: Carlos Slim Domit revela cómo llevó a Checo Pérez a la Fórmula 1





Checo Pérez llega a 300 GP en la F1: victorias, podios, poles y números de su carrera



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Checo Pérez llega a 300 GP en la F1: victorias, podios, poles y números de su carrera

Más de

Cadillac





Los propietarios del Liverpool FC podrían comprar las acciones de Cadillac F1 ante las dudas sobre TWG



Fórmula 1



Fórmula 1 5 h



Los propietarios del Liverpool FC podrían comprar las acciones de Cadillac F1 ante las dudas sobre TWG





Bottas sobre su futuro: Siempre estuvo claro que Checo Pérez tendría extensión



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



Bottas sobre su futuro: Siempre estuvo claro que Checo Pérez tendría extensión





FIA advierte de cero tolerancia para la arrancada del GP de México 2026 y coloca regla especial



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



3 d



FIA advierte de cero tolerancia para la arrancada del GP de México 2026 y coloca regla especial

Últimas noticias





Colton Herta responde a Checo Pérez sobre la exigencia de experiencia en Cadillac F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



28 min



Colton Herta responde a Checo Pérez sobre la exigencia de experiencia en Cadillac F1





Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



2 h



Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título





Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Brasil de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



3 h



Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Brasil de F1 2026





Antonelli rinde homenaje a Senna al volante del Lotus 98T en Brasil junto a su familia



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 h



Antonelli rinde homenaje a Senna al volante del Lotus 98T en Brasil junto a su familia

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete