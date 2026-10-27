Fórmula 1 GP de México

Colton Herta rodará en la FP1 en México para tratar de alcanzar la super licencia de F1

En medio de los rumores sobre el futuro de Valtteri Bottas, Cadillac anuncia que Colton Herta rodará con el coche del finlandés en México.

Luis Ramírez

Publicado: 27 oct 2026, 21:22

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Colton Herta, Cadillac F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Cadillac desea que Colton Herta logre los 40 puntos de la superlicencia y por ello lo pondrán a rodar en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026 luego de que la escudería confirmó que realizará la primera práctica libre al tomar el volante del monoplaza de Valtteri Bottas, marcando su quinta aparición de la temporada en la temporada.

El piloto norteamericano destacó la importancia de seguir sumando kilómetros en la máxima categoría en un trazado inédito para él:

"Cada oportunidad de ponerme al volante con el equipo es valiosa, y estoy deseando volver a subirme al coche en México. Es una gran oportunidad para seguir aprendiendo, desarrollar mi experiencia en la Fórmula 1 en un circuito nuevo y contribuir al trabajo del equipo durante el fin de semana", afirmó Colton Herta.

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El estadunidense rodó apenas la semana pasada en Austin en el coche de Sergio Pérez. La noticia llega en el momento en que surgen rumores sobre la posibilidad de reemplazar a Valtteri Bottas para la próxima campaña, esto ante la fuerte inversión económica que han realizado sobre el expiloto de IndyCar.

Apenas en la pasada carrera en Austin, Marcin Budkowski señaló que la alineación de los pilotos no está del todo decidida, aunque resaltaba el papel de Sergio Pérez.

"Tenemos dos pilotos: uno es más caliente y el otro probablemente más frío, si podemos decirlo así. Y ambos empujan al equipo a su manera particular, pero Checo, sí, nos está presionando mucho. Y con solo mirar su lenguaje corporal en la parrilla, cuando se pone el casco y se sube al coche, se está preparando para una pelea. Hay mucho fuego, hay mucha motivación ahí, así que es realmente impresionante para un piloto con esta experiencia”, dijo en su momento.

De hecho, en la misma carrera, el jefe del equipo admitió a Sky Sports F1: “Obviamente, tener un piloto estadounidense en un equipo estadounidense es una gran historia".

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