Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo

Con su más reciente participación en una práctica de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, Colton Herta, de Cadillac, consiguió el último punto de licencia que le faltaba para poder competir en F1.

Filip Cleeren

Editado: 6 nov 2026, 17:06

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El piloto de pruebas de F1 de Cadillac, Colton Herta, finalmente obtuvo el último punto de superlicencia que le faltaba para pilotar en la categoría, pero el titular Valtteri Bottas se mantiene optimista sobre su futuro con el equipo.

Herta llevó a cabo su sexta sesión de entrenamientos en un viernes de la temporada 2026 en Interlagos, donde alcanzó el umbral requerido de 100 km para obtener su 40º punto de superlicencia, necesario para competir en F1.

Cadillac creía que el expiloto de IndyCar había alcanzado ese umbral la semana pasada en México, pero pronto se supo que al californiano todavía le faltaba un punto en medio de la confusión sobre sus resultados anteriores en IndyCar. El equipo de propiedad estadounidense corrigió ese error al darle a Herta otra sesión de FP1 del viernes en el coche de Sergio Pérez.

Eso permite al equipo mantener abiertas sus opciones mientras evalúa conservar al titular Bottas por un segundo año junto a Checo Pérez o darle a Herta su debut en F1 en 2027.

La cantidad de tiempo, energía y dinero invertidos por Cadillac para preparar a Herta y asegurarse de que siguiera acumulando sesiones de FP1 sugiere que el equipo está decidido a ascender al estadounidense de 26 años ya el próximo año.

Pero Bottas se mostró confiado en conservar su asiento para 2027 y dijo que estaba desconcertado por la magnitud de los rumores en torno a su lugar después de un año difícil con el problemático Cadillac MAC-26. Además de Herta, varios otros pilotos mantuvieron conversaciones privadas con Cadillac o se postularon públicamente para el asiento de Bottas, como el piloto reserva de Mercedes, Frederik Vesti.

"Me sorprendió bastante la cantidad de ruido sobre eso", dijo Bottas el jueves. "Porque sé cuál es mi situación. Y todo lo que he escuchado es que el equipo está contento con lo que estoy haciendo.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Pero al mismo tiempo, sabemos cómo funciona este deporte. Todos quieren estar en F1 y si alguien ve una oportunidad en algún lugar, va a intentar aprovecharla de una forma u otra.

"Pero por la forma en que está estructurado nuestro equipo y la forma en que se toman las decisiones de cara al futuro, todo necesita ser aprobado por el consejo directivo. Y creo que esa reunión todavía no se ha celebrado. Estoy convencido de que nada ha cambiado".

Bottas ha rendido por debajo en comparación con su compañero de equipo Pérez, pero también ha lidiado con numerosos problemas en el coche debutante de Cadillac, el más reciente en forma de un accidente a alta velocidad en México por una falla de suspensión. Eso ha hecho que las actuaciones del veterano finlandés sean más difíciles de juzgar, pero el ganador de 10 carreras insiste en que las personas adecuadas saben cómo evaluarlo.

"Creo que los que saben, saben. Eso es lo que siento. Y tengo buen apoyo de ese lado", dijo el piloto de 37 años. "Tenemos problemas más grandes que resolver que los pilotos en este momento y creo que México fue un buen ejemplo.

"El equipo sabe lo que puede obtener de mí si todo funciona bien. Pero hasta ahora, realmente no han entregado un coche con el que pueda hacer mucho. Pero, sinceramente, eso era siempre lo que de alguna manera esperaba para el primer año. Vine aquí para intentar mejorar las cosas de cara al futuro, definitivamente no con la mentalidad de luchar por mi asiento".

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