Las combinaciones de Verstappen para asegurar el campeonato F1 2022

Después de ver cómo Verstappen se alzaba con la victoria desde la posición de la parrilla, el jefe del equipo Mercedes, Wolff, sugirió que "estamos en una situación en la que el campeonato se concluirá en Europa, probablemente".

Aunque técnicamente no es posible, el comentario hiperbólico de Wolff fue quizás un factor de cómo el ritmo de Verstappen destruyó a sus rivales.

Después de que Charles Leclerc y Ferrari lo mantuvieran al alcance en el tercio inicial de la temporada, Verstappen ahora está arrasando en el campeonato, privando de oxígeno a lo que quedaba de la batalla por el título de 2022 y, en su lugar, colocando a sus rivales en terapia intensiva.

Con solo 216 puntos en juego en las últimas ocho carreras, que incluyen un sprint más en Brasil, Verstappen tiene ahora una ventaja de 93 puntos sobre su competidor más cercano, Sergio Pérez, y 98 sobre Leclerc, lo que hace que una repetición del enfrentamiento por el título en la última carrera de 2021 sea extremadamente inverosímil. Todo lo que Verstappen necesita es cuatro victorias en las ocho carreras restantes para sellar el acuerdo.

Max Verstappen dominated in Belgium after starting from the 14th grid spot.

Photo by: Red Bull Content Pool