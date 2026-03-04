Tras las inquietudes de la pretemporada, ahora es un hecho: Petronas, la empresa malasia que suministra el combustible de los motores Mercedes, obtuvo la homologación de su gasolina 100% sostenible antes del inicio de la temporada 2026 de F1, según puede revelar Motorsport.com.

La compañía petrolera, patrocinador principal del equipo Mercedes, estaba en una carrera contra el tiempo para obtener esta validación, con implicancias particularmente importantes ya que, además de la estructura oficial de la marca de la estrella, Petronas también debe suministrar sus productos a McLaren, Williams y Alpine.

En el marco de la reglamentación técnica 2026, uno de los cambios más importantes en relación con las unidades de potencia es la obligación para los fabricantes de motores de utilizar un combustible 100% sostenible, ya sea de origen sintético o un biocombustible.

Pero para obtener la certificación de la FIA es necesario atravesar un procedimiento complejo. En efecto, el proceso de homologación —delegado por la federación a la empresa británica Zemo— examina no solo el producto final sino también la totalidad del proceso de producción del combustible.

En concreto, esto significa que la cadena de suministro es analizada en su totalidad. El personal encargado de esta cuestión visita, en particular, las fábricas para asegurarse de que cada etapa cumpla con los criterios impuestos por el reglamento. También se examinan minuciosamente las certificaciones de cada producto y de todos los socios involucrados en la cadena.

Esto da lugar a un proceso mucho más largo que antes, especialmente porque una sola carencia en toda la cadena de producción puede retrasar la certificación final.

Ensayos invernales sin combustible homologado

Mercedes tiene su combustible homologado para iniciar la F1 2026. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hasta el año pasado, los combustibles eran probados y luego certificados a través de un laboratorio británico afiliado a la FIA. Los fabricantes de motores debían enviar una muestra para obtener la garantía de que el combustible cumplía con el reglamento técnico, un procedimiento relativamente breve que tomaba como máximo entre dos y tres semanas.

Durante los ensayos invernales de 2026, además, quedó en evidencia que la FIA había dado su visto bueno para que algunos fabricantes pudieran rodar pese a la ausencia de una homologación y, por lo tanto, con un combustible que aún no era considerado conforme al reglamento.

En los hechos, la gasolina utilizada por Mercedes durante esas pruebas era la misma prevista para toda la temporada, sin embargo parecía que algunos componentes del producto formaban parte de cadenas de suministro que todavía no habían obtenido la certificación.

Consultado sobre el tema durante los tests de Bahréin, Toto Wolff, jefe de Mercedes, se mostró particularmente molesto por el conjunto de rumores que rodeaban a su equipo, en el contexto de las discusiones que aún estaban en curso —y que ahora están resueltas— respecto a la relación de compresión.

"Otra vez historias", lanzó en conferencia de prensa. "Nos dijeron que la relación de compresión hacía que nuestro motor fuera ilegal, lo cual es un completo disparate, son tonterías. Y ahora surge una nueva historia, que nuestro combustible es ilegal. No sé de dónde viene, y vuelve con más fuerza. Tal vez mañana se invente otra cosa."