El proveedor del combustible de Vettel, en charlas con equipos de F1

La tecnología de P1 Fuels tomó relevancia en el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, cuando Vettel completó una exhibición con el coche en el que Nigel Mansell ganó el campeonato de Fórmula 1 en 1992 utilizando su propio combustible libre de fósiles.

En aquel momento, Vettel dijo que una de las motivaciones de la exhibición era demostrar que era posible seguir utilizando los motores de combustión interna de los coches de carreras pasados y actuales, pero de una forma más sostenible.

"Utilizo combustibles neutros en carbono para demostrar que podemos seguir conservando nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura en el automovilismo, pero de una forma más responsable", explicó antes de salir a la pista.

P1 Fuels cree que mostrar su tecnología en el automovilismo puede ayudar a acelerar la adopción generalizada de sus productos por parte de los consumidores, y ya es el proveedor exclusivo del Campeonato del Mundo de Rallyes.

Ahora, el cofundador y director de operaciones de P1 Fuels, Benjamin Pochammer, ha revelado que ha empezado a trabajar con algunos proveedores de equipos de F1 para evaluar posibles asociaciones futuras, ya que la categoría pasará a utilizar combustibles totalmente sostenibles a partir de 2026.

Y aunque la F1 trabaja actualmente en exclusiva con Aramco para el desarrollo de la normativa de los combustibles de 2026, P1 afirma que ya se están manteniendo conversaciones con los equipos para ver cómo podría participar.

Pochammer explicó a Motorsport.com en el Rally de Portugal en qué punto se encuentra su empresa con los equipos de F1.

"No hay ninguna licitación en la F1 en este momento, ya que Aramco es el único en este lugar".

"Pero en la F1, todo el mundo puede conducir con diferentes compañías de combustible. Así que, de hecho, tenemos un par de empresas de F1 que ya trabajan con equipos y quieren probar nuestros productos".

1992 World Champion Nigel Mansell with his Williams FW14B and Sebastian Vettel, Aston Martin

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images