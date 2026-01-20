Honda presenta su motor para la F1 2026 con Aston Martin

Honda celebró una rueda de prensa en Tokio el martes 20 de enero. Para marcar el inicio de su nueva colaboración con el equipo Aston Martin F1, con el que competirá en la temporada 2026 de F1, Honda presentó su unidad de potencia para esta temporada.

Honda comenzó a competir en la Fórmula 1 en 2015, en la era de la "unidad de potencia" (un motor híbrido que utiliza energía regenerativa, en lo sucesivo denominado PU). Aunque la cuarta etapa de Honda en la Fórmula 1 fue inicialmente difícil, lograron victorias junto a Red Bull y llevaron a Max Verstappen al Campeonato de Pilotos en 2021.

Aunque Honda se retiró oficialmente de las actividades de F1 a finales de 2021, su relación con Red Bull continuó más allá de 2022 a través de Honda Racing (HRC).HRC proporcionó apoyo técnico y siguió suministrando a Red Bull la PU «RBPT» (Honda RBPT). Durante este periodo, Red Bull disfrutó de una época dorada, consiguiendo dos Campeonatos de Constructores y tres Campeonatos de Pilotos (Verstappen) en cuatro años.

A partir de 2026, cuando la normativa sufrirá cambios significativos y se introducirán nuevas unidades de potencia con una proporción mucho mayor de energía eléctrica, Honda volverá a la Fórmula 1 como proveedor tanto de nombre como de hecho. Esto marca el inicio de lo que, en la práctica, es su "quinta era". Su socio será Aston Martin, y adoptará la forma de suministro exclusivo a un solo equipo. El desarrollo y la fabricación seguirán estando a cargo de HRC.

En el evento, el presidente de Honda, Toshihiro Mibe, estuvo acompañado en el escenario por el presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll. Además, el director general de la F1, Stefano Domenicali, también acudió al evento para presenciar el lanzamiento completo de la nueva asociación.

Además, se presentó por primera vez la unidad de potencia con especificaciones para 2026, la RA626H. Según la nueva normativa de esta temporada, la potencia del motor de combustión interna y del motor eléctrico será casi 1:1.

Las pruebas privadas para la temporada 2026 de F1 se llevarán a cabo en Barcelona, España, a partir del 26 de enero. Tras otras dos pruebas en Baréin, la temporada comenzará en Melbourne, Australia, en marzo.