Fórmula 1 GP de México

Los comisarios de la FIA explican la penalización de cinco segundos a Leclerc en el GP de México de F1

Charles Leclerc fue penalizado por adelantar a Lewis Hamilton por fuera de la pista, pero aun así se benefició de la maniobra.

Benjamin Vinel

Publicado: 1 nov 2026, 21:28

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Los comisarios de la FIA explicaron el razonamiento detrás de la penalización de cinco segundos a Charles Leclerc en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Leclerc largaba la carrera desde la tercera posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con su compañero de equipo Lewis Hamilton en la pole position; mientras George Russell caía en picada en la segunda fase de la largada, los Ferrari fueron rueda a rueda por el liderato.

Hamilton mantuvo por poco la ventaja en la primera sección de curvas, pero al llegar a la curva 4, Leclerc estaba por delante en el vértice; Hamilton aun así le dejó poco o ningún espacio y el monegasco se fue por fuera para quedar al frente.

Leclerc no devolvió la posición antes de la curva 12, algo que las directrices discutidas en la reunión de pilotos habían establecido como un requisito claro, y que le habría costado dos puestos, con Verstappen superando entonces a Hamilton.

No estaba claro si Leclerc podría haberse mantenido en la pista; los comisarios creen que no lo habría logrado, por lo que le impusieron una penalización, aunque de solo cinco segundos, debido a circunstancias atenuantes.

"Los comisarios han determinado que ambos autos entraron en la curva 4 con velocidad excesiva y que, por lo tanto, ninguno habría podido tomar la curva dentro de la pista, como demuestra el hecho de que el auto 44, que estaba por el interior, tuvo que salirse de la pista para tomar la curva", señaló el informe de los comisarios.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

"Por lo tanto, el auto 16 no tenía derecho a reclamar la curva debido a la velocidad excesiva de entrada. Luego, el piloto completó un adelantamiento mientras estaba fuera de la pista y, en consecuencia, esto justifica una penalización.

"La directriz de penalización de referencia es de 10 segundos, sin embargo, como atenuante está el hecho de que el auto 44 también estaba fuera de la pista por el interior del auto 16 y que esto ocurrió al inicio de la primera vuelta".

Que Leclerc mantuviera el liderato le permitió despegarse de sus rivales y crear una ventaja de cinco segundos sobre Verstappen.

La decisión de los comisarios, por lo tanto, resultó impopular para el siete veces campeón del mundo, que quería ver a su compañero de equipo sancionado con mayor dureza.

"El problema es que tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Simplemente debería devolver la posición", dijo Hamilton. Unas vueltas más tarde, insistió: "Los comisarios básicamente le están entregando esta victoria a Charles".

Leclerc aun así perdió el liderato virtual con Verstappen cuando ambos pilotos realizaron sus primeras paradas en boxes, con Red Bull reaccionando rápidamente al equipo de Ferrari para evitar el undercut.

La carrera se encuentra actualmente detenida con bandera roja en la vuelta 46 después de que Valtteri Bottas chocara por lo que parecía una falla de suspensión. Verstappen lidera por delante de Leclerc y Kimi Antonelli; Hamilton entró en boxes bajo el coche de seguridad momentos antes de que se mostrara la bandera roja y cayó al cuarto puesto.

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