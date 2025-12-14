Entre la última reunión del Consejo Mundial del Motor y la Gala de Premios de la FIA, la Federación celebró su Asamblea General. Aunque la principal noticia institucional fue la reelección, sin sorpresas ni oposición, del Presidente Mohammed Ben Sulayem, también dio lugar a la aprobación de una serie de medidas con vistas a 2026 que podrían influir en el aspecto deportivo.

En un extenso comunicado de prensa publicado tras la JGA, nos enteramos de que se introducirán varios cambios en el Código Deportivo Internacional (CSI) . Recordemos que este documento tiene por objeto "regular el deporte motor" (artículo 1.2.2), y para ello establece las reglas generales que deben seguir todos los campeonatos regidos por la FIA, empezando por la Fórmula 1, y a las que deben atenerse los competidores.

Junto a los reglamentos específicos de las distintas disciplinas (como los Reglamentos Deportivo, Técnico y Financiero en la F1), el CSI proporciona un marco más global que fija los principios básicos de la competición, establece una plataforma operativa común y determina también un cierto número de procedimientos aplicables.

En la Fórmula 1, en los últimos años se ha dado especial relevancia a uno de estos procedimientos, a saber, lo que el código deportivo denomina el "derecho de revisión" (artículo 14). En virtud de este derecho, los equipos pueden hacer que los comisarios reexaminen una decisión que hayan tomado durante un Gran Premio si aportan "información nueva, significativa y pertinente de la que no disponían las partes que presentan el recurso en el momento de la decisión en cuestión" ( ).

De esta forma se anuló recientemente la sanción impuesta a Carlos Sainz en el Gran Premio de Holanda de F1 de 2025, ya que Williams había aportado vídeos a bordo que no estaban a disposición de los comisarios. Aceptando estas pruebas como "nuevas, significativas y relevantes", revisaron entonces el fondo del incidente y decidieron dar marcha atrás. Un resultado raro, sin embargo, para un procedimiento que la mayoría de las veces se salda con el rechazo de la solicitud o con una decisión que permanece inalterada.

El paradigma podría cambiar algo a partir del año que viene - y no sólo en la Fórmula 1 - ya que uno de los cambios anunciados en el comunicado de prensa de hoy es el siguiente "Se han introducido cambios para permitir a los comisarios que ofician en los Campeonatos del Mundo de la FIA [F1, WEC, WRC, Fórmula E, Rally-Raid, RX] y en los campeonatos de Fórmula 2 y Fórmula 3 de la FIA revisar sus decisiones por iniciativa propia si descubren un nuevo elemento significativo y relevante del que no disponían en el momento de tomar su decisión."

A falta de la publicación, en el momento de redactar este artículo, del Código Deportivo Internacional modificado, queda por ver cómo encajará exactamente esta "autorrevisión" con el procedimiento histórico, pero también con otros tipos de procedimientos como las reclamaciones o los recursos. No obstante, allana el camino para que los equipos ya no tengan que activar este procedimiento algo engorroso si los propios comisarios se dan cuenta en algún momento de que un elemento no disponible en el momento de tomar la decisión podría alterar su decisión.

Otros cambios en el Código Deportivo Internacional

El motorhome de la FIA en el paddock del GP de Hungría de F1 de 2025. Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

No es el único cambio que sufrirá el CSI, ya que la lista hecha pública por la FIA incluye otras cinco evoluciones o incorporaciones. Aquí están:

El artículo 12.4.1.d menciona "la obligación de realizar determinados servicios a la comunidad" como una de las sanciones que se pueden imponer. Esta disposición se ha actualizado para referirse específicamente al "trabajo en interés del automovilismo deportivo".

Introducción de la función de observador de eventos de la FIA, nombrado por los departamentos deportivos pertinentes de la FIA, a sus expensas, sin poder de decisión, para supervisar la aplicación coherente de CSI y los reglamentos de la FIA.

Creación de un panel de comisarios fuera de competición, que permita a la FIA tratar las presuntas infracciones que se produzcan fuera de un evento, en situaciones de urgencia, en casos que no afecten directamente a un evento en curso o en casos que afecten a varios eventos. Los comisarios de un evento también pueden delegar su autoridad en este panel.

Introducción del FPPT, una herramienta destinada a proteger la imagen, la reputación y la integridad de los campeonatos de la FIA. Ofrece a los campeonatos la posibilidad de evaluar si determinadas personas deben ser consideradas "aptas". Esta evaluación determina si las personas en cuestión cumplen las normas de integridad exigidas y no reúnen ninguna de las condiciones de inhabilitación establecidas en el nuevo Anexo F de CSI, como la implicación en procedimientos de quiebra, condenas por fraude o delitos similares, o estar sujeto a regímenes de sanciones gubernamentales, entre otros.

Actualización del Anexo M del CSI relativo a la manipulación de competiciones para adecuarlo a la última versión del Código del Movimiento Olímpico sobre la Prevención de la Manipulación de Competiciones.

El tercer punto anterior reviste especial interés, en primer lugar porque colma una laguna importante para el tratamiento rápido de las infracciones fuera de competición o de las infracciones que abarcan varios eventos, y en segundo lugar porque prevé la posibilidad de que los comisarios designados para un Gran Premio de F1 determinado, por ejemplo, cedan sus competencias a estos comisarios "fuera de competición". Se trata potencialmente de una forma de dar más tiempo y latitud a la tramitación de casos complejos, como los que implican cuestiones técnicas y largos controles.

Una vez más, queda por ver cómo se articularán todos estos cambios cuando se publique el documento revisado en el sitio web de la FIA.