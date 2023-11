Cinco equipos evitan una sanción tras una investigación en Abu Dhabi

Durante la segunda mitad del final de la temporada 2023 en el circuito de Yas Marina, Hamilton y Gasly fueron señalados para ser investigados por una posible infracción en las paradas en boxes. Poco después se les unieron Verstappen, Logan Sargeant de Williams y Zhou Guanyu de Alfa Romeo.

Los comisarios de la FIA dijeron que el asunto se investigaría después de la carrera y una nueva aclaración del organismo rector señaló que las infracciones estaban relacionadas con que "el personal de boxes potencialmente no llevaba la protección ocular requerida durante una parada".

El artículo 34.13 del reglamento deportivo dice: "Todo el personal del equipo que lleve a cabo cualquier trabajo en un coche en el pitlane cuando el coche está en su posición de parada en boxes durante la sesión de clasificación, la tanda de penaltis, la sesión de sprint o durante una parada en boxes de carrera, debe llevar cascos que cumplan o superen los requisitos de ECE 22.05 - casco de carretera europeo para motocicletas, DOT - casco de carretera para motocicletas de EE.UU. o JIS T8133-2015, clase 2 - cascos protectores de JPN para usuarios de automóviles.

"El uso de protección ocular adecuada es obligatorio".

La carrera de Abu Dhabi es única en el calendario de la F1, ya que comienza con sol y termina en completa oscuridad.

Por lo tanto, plantea retos de visibilidad únicos para los pilotos y el equipo de boxes, y la elección de los tintes de las viseras es más complicada de lo habitual.

Es posible que algunos miembros del equipo de boxes abrieran temporalmente sus viseras protectoras durante la segunda tanda de paradas en boxes, ya que la visibilidad en el pitlane era cada vez menor.

Luego de analizar lo sucedido, los comisarios emitieron el siguiente comunicado en el que indicaron a los equipos respetar las normas de seguridad del personal de pits, pero no aplicaron sanciones.

"Tras recibir los informes del Director de Carrera y ver las pruebas de video, los informes escritos de los Oficiales de Pits y escuchar a los Representantes de los Equipos, los Comisarios determinan que parecen haberse producido numerosas infracciones del Artículo 34.13. Sin embargo, en algunos casos las pruebas de video no eran lo suficientemente claras como para determinar, por ejemplo, si una visera estaba abierta o si el miembro del equipo en cuestión llevaba gafas u otro tipo de protección ocular. No obstante, hubo numerosos ejemplos de no utilización de protección ocular".

"La seguridad de los miembros del equipo es primordial. Se ruega a todos los equipos que insistan en la importancia de la protección ocular para todo el personal que trabaje en un coche y se aseguren de que este artículo sea respetado por todos los miembros del equipo en el futuro".

