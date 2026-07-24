Los comisarios investigan a Verstappen y a Sainz tras la FP1 de Hungría
Sainz y Verstappen afrontan una visita a los comisarios por varios incidentes en la FP1 durante el Gran Premio de Hungría de Formula 1.
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Carlos Sainz ha sido citado por los comisarios de carrera de la FIA por dos incidentes separados en la FP1 del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, y Max Verstappen también fue llamado a la oficina de los comisarios en Hungaroring.
En los primeros minutos de la práctica, Verstappen se encontró con un Williams lento al aproximarse a la curva 12, gesticulando mientras adelantaba a Sainz al salir de la lenta curva a derechas.
"Sí, increíble, estos tipos. Eso en realidad fue muy peligroso. Incluso clavó los frenos", informó Verstappen por radio.
La causa probable del incidente de obstaculización de Sainz surgió poco después, cuando el español informó que había perdido brevemente la comunicación por radio debido a un cable desconectado.
Pero Sainz aún tendrá que informar a los comisarios de carrera de la F1, que lo citaron por "presunta conducción errática" en la curva 12. Verstappen también fue citado por el mismo motivo, probablemente relacionado con la reacción del neerlandés, ya que casi llegó a detenerse por completo en la trazada para demostrar su disgusto con Sainz.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Sainz también tendrá que explicar un incidente separado hacia el final de la sesión en la curva 9. En ese caso, fue el piloto de Williams quien fue víctima de una obstaculización, con el reserva de Alpine Paul Aron circulando por la trazada mientras Sainz se acercaba en una vuelta rápida.
En una aparente muestra de frustración, Sainz fue cerrando lentamente a Aron hasta sacarlo de la pista en la salida, lo que le ha valido un segundo llamado de los comisarios para el descanso entre la primera y la segunda práctica.
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en la primera práctica para Ferrari, por delante de Verstappen y su compañero de equipo Lewis Hamilton.
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Piden paciencia con la enorme actualización que Aston Martin estrenó en Hungría
Los comisarios investigan a Verstappen y a Sainz tras la FP1 de Hungría
VIDEO: El nuevo Aston Martin se rompe en el estreno en Hungría
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Hungría de F1 2026 en Hungaroring
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados