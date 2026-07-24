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Fórmula 1 GP de Hungría

Los comisarios investigan a Verstappen y a Sainz tras la FP1 de Hungría

Sainz y Verstappen afrontan una visita a los comisarios por varios incidentes en la FP1 durante el Gran Premio de Hungría de Formula 1.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Como Crawford, el box del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa llega al paddock.

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
James Key, director técnico del equipo Audi de Fórmula 1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Área de recepción del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Equipo de boxes de Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa, box del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Frederik Vesti, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Colton Herta, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
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Carlos Sainz ha sido citado por los comisarios de carrera de la FIA por dos incidentes separados en la FP1 del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, y Max Verstappen también fue llamado a la oficina de los comisarios en Hungaroring.

En los primeros minutos de la práctica, Verstappen se encontró con un Williams lento al aproximarse a la curva 12, gesticulando mientras adelantaba a Sainz al salir de la lenta curva a derechas.

"Sí, increíble, estos tipos. Eso en realidad fue muy peligroso. Incluso clavó los frenos", informó Verstappen por radio.

La causa probable del incidente de obstaculización de Sainz surgió poco después, cuando el español informó que había perdido brevemente la comunicación por radio debido a un cable desconectado.

Pero Sainz aún tendrá que informar a los comisarios de carrera de la F1, que lo citaron por "presunta conducción errática" en la curva 12. Verstappen también fue citado por el mismo motivo, probablemente relacionado con la reacción del neerlandés, ya que casi llegó a detenerse por completo en la trazada para demostrar su disgusto con Sainz.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Sainz también tendrá que explicar un incidente separado hacia el final de la sesión en la curva 9. En ese caso, fue el piloto de Williams quien fue víctima de una obstaculización, con el reserva de Alpine Paul Aron circulando por la trazada mientras Sainz se acercaba en una vuelta rápida.

En una aparente muestra de frustración, Sainz fue cerrando lentamente a Aron hasta sacarlo de la pista en la salida, lo que le ha valido un segundo llamado de los comisarios para el descanso entre la primera y la segunda práctica.

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en la primera práctica para Ferrari, por delante de Verstappen y su compañero de equipo Lewis Hamilton.

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