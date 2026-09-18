Cómo Kimi Antonelli puede sacarle canas a Toto Wolff y a Mercedes aún al ganar

Para bien o para mal, parece que no hay forma de frenar a Kimi Antonelli.

Basta con preguntarle a Pete Bonnington, que sacó su maestro interior en Madrid mientras tenía que recordarle sin descanso al italiano de 20 años que prestara atención a los límites de pista.

Tras beneficiarse de un coche de seguridad virtual anterior en un circuito donde adelantar resultó imposible, todo lo que Antonelli tenía que hacer era mantenerse limpio hasta la línea de meta, con Max Verstappen y Lando Norris resignados a seguirlo hasta el final.

Bonnington y Mercedes ya habían sufrido un susto antes en la carrera con lo que casi sonó como un mensaje de broma del joven italiano.

Antonelli: "¡Revisa el coche!"

Bonnington: "¿Qué curva?"

Antonelli: "No, no toqué ningún muro, pero la dirección se siente rara..."

Pero a falta de cinco vueltas, pese a la poca presión real desde atrás, Antonelli sí rozó uno de los muchos muros de hormigón que bordean el desafiante circuito de Madring. "Toqué el muro en la entrada de la curva 7", gritó Antonelli.

Pese a tenerlo bajo control, fue otra carrera en la que Antonelli había estado coqueteando peligrosamente con los límites de pista, para gran disgusto de su padre Marco y del jefe del equipo Toto Wolff. Simplemente no hay forma de frenar a Antonelli.

"Acabo de hablarlo con su padre y estábamos bromeando: '¡Qué idiota!'. No, así es Kimi”, dijo el jefe de Mercedes después de la carrera. "Las líneas blancas, tuvimos que metérselo en la cabeza: que no debía pasarse de las líneas blancas. Incluso en Monza, todavía se pasó de las líneas blancas y [puso en riesgo] el coche. Y lo mismo con los límites de pista.

"En cierto momento, le dije: '¿No ves desde el coche? ¿Necesitamos sentarte más alto para que [evites] esas cosas de los límites de pista? Nos reímos de ello.

"Y hoy, a seis vueltas del final o lo que fuera, dice: 'Revisa el coche, acabo de rozar el muro'. ¿¡Qué!? Nos está sacando canas. Pero quizá él es así y quizá eso es lo que lo hace tan rápido."

Wolff añadió: "Tenía que volver a golpear el muro porque quiere ir rápido. A veces, para mí, es un pelín demasiado frío."

Kimi Antonelli le está sacando canas a Toto Wolff. Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

El enfoque a fondo de Antonelli parece ser un rasgo con el que Wolff y Mercedes van a tener que convivir por ahora, al menos hasta que un día salga mal. ¿Podría llegar ese día cuando Antonelli empiece a pensar en el gran premio del final mientras se precipita hacia un primer campeonato mundial?

Wolff insiste en que ese no será el caso, pese a que Antonelli es con diferencia el piloto más joven que jamás haya estado en esa posición. "Te aseguro que no está pensando en ello", insistió Wolff. "La forma en que este chico es capaz de compartimentar y ser el chico joven y luego subirse al coche y ser el piloto de carreras maduro...

"Si Kimi se dice a sí mismo: 'No estoy pensando en el campeonato', entonces no está pensando en el campeonato. Nosotros también lo estamos intentando, los padres y yo, el equipo está diciendo: 'Sabes, esto no ha terminado'.

"Hay eventos de cisne negro. Pueden llegar y pierdes algo que tenías en tus manos cuando no pensabas que fuera posible perderlo. Así que no va a pensar en ello. Nosotros somos demasiado adultos y maduros para esto. Pensamos en los peores escenarios. Él no piensa en ello."

A partir de las lecciones de un problemático año de debut en 2025, Antonelli siente que cuenta con el sistema de apoyo adecuado a su alrededor para llevarlo hasta la línea de meta, ya sea en Abu Dhabi o en una carrera local improvisada en Imola, cerca de su Bolonia natal.

Kimi Antonelli tiene una sólida red de contención en cada carrera. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Tengo suerte de tener gente realmente buena a mi alrededor", explicó Antonelli. "Tengo un equipo increíble que me apoya, una gran familia. Especialmente mi padre es quien me mantiene con los pies en la tierra. Sobre todo cuando ve que quizá pierdo un poco el rumbo, no [duda] en regañarme o simplemente decirme que vuelva a poner los pies en la tierra.

"Por mi parte, como he dicho muchas veces, solo intento dar lo mejor de mí en cada carrera, intentando conducir realmente tan rápido como pueda cada vez que me subo al coche. Y luego veremos dónde acabamos al final del año. Pero definitivamente no quiero complicar demasiado las cosas ni conducir preocupado por el campeonato o los resultados. Solo conducir, dar lo mejor de mí."

Conducir tan rápido como puede todo el tiempo, ciertamente le está funcionando a Antonelli ahora mismo. En lo que respecta a su equipo, casi en exceso.