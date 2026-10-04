Cómo Bahréin trasladó su paddock de F1 a Malasia

Cuando las probabilidades de recuperar el Gran Premio de Bahréin de 2026 empezaron a verse cada vez más sombrías a medida que el conflicto con Irán se prolongaba, la Fórmula 1 ideó una solución creativa. Un Gran Premio de Bahréin celebrado a 6.000 km de distancia, en Malasia.

En lugar de que Malasia sustituyera directamente a Bahréin en un calendario revisado, los organizadores trasladaron todo su evento a un nuevo circuito anfitrión, trabajando con el gobierno malasio, los responsables de Sepang y la dirección de la F1 para organizar un fin de semana de carrera que se ve y se siente como un Gran Premio de Bahréin, entendiéndose que el promotor de Bahréin cubre la mayor parte de los gastos.

Con solo dos meses para preparar el evento tras el anuncio oficial, el Gran Premio de Bahréin en Malasia planteó varios desafíos logísticos, ya que los responsables bareiníes buscaban llevar su experiencia de paddock a Kuala Lumpur, lo que implicó dos vuelos chárter de Gulf Air con mobiliario de paddock, equipo de catering y más de 500 comisarios, además de otros trabajadores y oficiales.

"Cuando recibí la llamada de Su Alteza Real diciendo que el Gulf Bahrain Grand Prix se celebra este año, pero que va a celebrarse en Malasia, tuve que pensarlo durante un minuto", dijo el sábado a Autosport el CEO del GP de Bahréin, el jeque Salman bin Isa Al Khalifa, desde su oficina improvisada en Sepang.

"Pero luego pensé que tiene sentido. La gente quizá no se dé cuenta, pero la relación entre Malasia y Bahréin ha sido muy fuerte durante décadas, y es un circuito precioso.

"Lo primero era la licencia FIA Grado 1. Y la obtuvieron en marzo, así que eso ayudó. Y luego básicamente piensas: '¿Qué es el Gran Premio de Bahréin? ¿Cómo hacemos que la gente lo sienta desde el momento en que aterriza, que es lo que hacemos en Bahréin?'

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Joe Portlock / Getty Images

"Empezamos con las mismas personas que reciben y asisten a los equipos en el aeropuerto. Por ejemplo, Ferrari se habrá encontrado con el mismo hombre que también vería en Bahréin. Y luego, una vez que llegas aquí, ¿cómo transformas el paddock? Básicamente trasladamos todo: nuestro mobiliario, nuestras sillas, la barbacoa del paddock del miércoles. Trajimos en avión a nuestros chefs con antelación para que se acostumbraran al equipo de cocina de aquí. Hubo una recepción especial para Su Alteza Real y el Primer Ministro.

"Estamos agradecidos a la Fórmula 1 y a Malasia por permitirnos hacer este evento único, y también a los aficionados. Para nosotros, traer este evento y superar las 100.000 entradas vendidas, incluidas 50.000 de fuera de Malasia, es una gran sorpresa para mí personalmente. Pero es algo fantástico. Pensé que sería un 70% de malayos y un 30% del extranjero."

Sin embargo, ese éxito ha tenido un costo. Mientras los habitantes del paddock disfrutaban de la hospitalidad bahreiní, los poseedores de entradas del evento no tuvieron tanta suerte.

El viernes, pronto aparecieron en redes sociales informes de aficionados sobre colas enormes en los distintos puestos de concesiones del circuito bajo un calor abrasador, agravadas por la falta de agua potable y problemas para entrar y salir del circuito.

Salman no rehuyó los problemas, y su equipo y sus homólogos malasios pusieron en marcha planes para que el sábado transcurriera con más fluidez. Pero sí admitió que los organizadores subestimaron el impacto de la cantidad de asistentes, con los aproximadamente 70.000 aficionados que vieron los entrenamientos del viernes eclipsando la cifra que Bahréin suele recibir, así como el modesto número de aficionados que asistió por última vez al Gran Premio de Malasia de F1 hace una década.

"De alguna manera conmocionamos la infraestructura", admitió. "Estamos lidiando con cosas y cifras que son nuevas para nosotros. Incluso el equipo de Bahréin no está acostumbrado a que 70.000 personas entren por las redes de carreteras. El viernes tuvimos problemas. El sábado fue mucho mejor, y tenemos que trabajar en eso día a día. Tuvimos muchas reuniones, y creo que se trató principalmente de entender con cuánta antelación hay que planificar esto."

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Tener un tiempo limitado para planificar un evento único en una sede extranjera no ayudó, pero Salman quedó satisfecho con la cooperación entre ambas partes.

"Lo más difícil [desafío] es trabajar con un equipo nuevo con solo dos meses para generar confianza y además hacerlo de una manera agradable", explicó. "No quieres venir y tomar el control de su circuito. Tienes que ser humilde al respecto. Ellos tienen que apoyar. Tienen que formar parte de ello. El director ejecutivo y el presidente han sido increíbles. Estos tipos trabajaron muchísimo. Ojalá lleguemos a la bandera a cuadros el domingo."

Aunque no poder albergar su carrera en Sakhir no era exactamente lo que los responsables bahreiníes tenían en mente al comienzo de 2026, están intentando ver el desvío a Kuala Lumpur como una oportunidad inesperada para promocionar tanto la carrera como el país en un mercado diferente, mientras se ponen en marcha las ventas de entradas para el gran premio de 2027.

"Abrimos nuestra carrera a los mercados del sur de Asia", dijo Salman. "No solo Malasia, sino también Tailandia y Filipinas. Creo que eso fue una sorpresa. Eso ayudó, y ahora estamos pensando en 2027. Empezamos nuestra venta de entradas. Ojalá traigamos este mercado con nosotros."

La mejor manera de hacerlo es asegurarse de que el día de la carrera sea una experiencia fluida para los aficionados, lo que ahora se está convirtiendo en la prioridad número uno, ya que se esperaban hasta 100.000 aficionados el domingo.

"Una vez que todo termine, tienes a 100.000 personas saliendo. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar", añadió Salman. "Para ser justos, el gobierno ha brindado mucho apoyo. Están ayudando, y llegaremos allí."