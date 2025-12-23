Cómo Bearman transformó su campaña de novato en la F1

Oliver Bearman ha señalado los cambios en su enfoque de los fines de semana de carrera como la razón de sus grandes mejoras durante la temporada 2025 de Fórmula 1.

El piloto de Haas terminó 13º en su campaña de novato, dos puestos por encima de su compañero de equipo Esteban Ocon, ganador de un gran premio, gracias a sus mejores resultados tras el parón veraniego.

Seis de sus nueve puntuaciones se produjeron a partir del Gran Premio de Holanda de agosto, una racha que incluyó el cuarto puesto en México después de haber corrido dentro de las posiciones de podio durante gran parte de la competición.

Aunque una mejora del suelo en Austin ayudó a cambiar la situación, Bearman cree que se debió a mucho más que eso.

"Desde las vacaciones de verano, he intentado estructurar un poco más mis fines de semana", explica el piloto de 20 años.

"A menudo pasaba mucho tiempo. También se debe a que el coche es más rápido. Antes del parón veraniego, cuando sabemos que estamos así para estar incluso fuera de la Q1, me pasaba todo el tiempo centrado en cómo puedo mejorar mi pilotaje, cómo puedo mejorar la puesta a punto del coche para encontrar esa media décima".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"No pasar mucho tiempo pensando en dónde tengo la cabeza antes de subirme al coche y fijarme objetivos para cada sesión. Ahora me aseguro de que media hora antes de la sesión dejo de trabajar en la puesta a punto y en la conducción y en todas esas cosas y me centro en mi parte mental. Me ha resultado muy útil".

Pero esos aprendizajes son simplemente parte de ser un novato en la F1, porque un piloto necesita pasar por periodos difíciles para convertirse en un mejor piloto.

"En la primera mitad de la temporada terminé P11 cuatro o cinco carreras seguidas, así que no es que estuviera haciendo un trabajo terrible", dijo Bearman, cuando se le preguntó cómo de diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera adoptado su enfoque diferente durante todo el año.

"Definitivamente hubo una falta de consistencia, pero la única forma de saber qué hacer es cometiendo esos errores. Es fácil decir que podría volver atrás y poner ese proceso, pero ese soy yo siendo un piloto de segundo año", añadió, refiriéndose a cómo empezó tres grandes premios en 2024.

"Esa es la diferencia real. Hay un montón de cambios que habría hecho, un montón de diferencias que habría hecho a lo que hice, pero ¿cómo puedo hacer eso sin el conocimiento de lo que funciona y lo que no.

La primera mitad de la temporada es puramente exploratoria y tiene que ser así porque tienes que encontrar lo que te funciona y lo que no".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto de: Peter Fox / Getty Images

"La F1 es un deporte muy diferente a lo que he estado haciendo el resto de mi vida. Definitivamente habría cambiado cosas, pero no es tan fácil como saberlo. Tienes que cometer errores para aprender de ellos y esa ha sido realmente la historia de la temporada".

Por lo tanto, este progreso le permite hacer un balance muy positivo del año y cree que le prepara para una larga carrera en la cumbre del automovilismo.

"Estoy contento", afirma el británico. "Eso no quiere decir que sea un piloto perfecto y pulido, porque todavía tengo mucho que aprender y soy consciente de ello.

"Pero creo que ser consciente de ello también es muy importante. Creo que estoy en un buen momento. El tipo de estructura que he añadido a mis fines de semana ha funcionado de verdad.

"Creo que he encontrado algo de impulso y ritmo. Creo que el ritmo es algo muy poderoso en este deporte. No es sólo una cosa lo que ha cambiado.

"También es consecuencia de la experiencia adquirida en este deporte. Estando en la carrera 21 o en la que sea que estemos ahora, he perdido la cuenta. Eso también es un factor importante".