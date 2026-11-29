Fórmula 1 GP de Qatar

"Tengo que pagar muchas pizzas" – Cómo el jefe de McLaren perdió una apuesta ante el duelo Verstappen-Norris

El efecto del aire sucio en Qatar resultó ser considerablemente más fuerte de lo que muchos esperaban, incluido Stella. Pensaba que adelantar a Verstappen sería posible, pero esa creencia le costó una apuesta

Ronald Vording

Publicado: 29 nov 2026, 21:21

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Aunque McLaren sumó puntos frente a Red Bull en la pelea por el tercer lugar en el campeonato de constructores de la Fórmula 1 y llega a la final de la temporada en Abu Dhabi igualado con su rival, el fin de semana en Qatar podría haber sido incluso mejor.

Red Bull era vulnerable en la carrera debido a los daños en ambos coches, pero Max Verstappen igualmente logró aferrarse al cuarto puesto. Lando Norris recortó la diferencia dos veces, pero nunca pudo lanzar un intento serio de adelantamiento.

Verstappen fue muy claro sobre la razón después de la carrera cuando Motorsport.com le preguntó cómo había logrado mantener detrás a uno de los McLaren: "Lando se acercó, pero luego volvió a degradar (neumáticos), así que creo que simplemente les costó no tener otro juego de neumáticos duros", dijo el neerlandés.

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Agregó que ni siquiera habría visto a Piastri si McLaren hubiera guardado dos juegos de neumáticos duros para la carrera bajo los reflectores. Cuando Motorsport.com le trasladó luego esas palabras a Andrea Stella, el jefe del equipo McLaren se rió: "Max siempre es bastante colorido en la manera en que describe las cosas. Y está bien, al menos deja los puntos bastante claros".

En un tono más serio, Stella dejó claro que efectivamente había algo de verdad en lo que había dicho Verstappen.

El sábado por la noche, McLaren había expresado la expectativa de que la diferencia entre los neumáticos medios y duros en ritmo de carrera sería pequeña, pero 24 horas después eso no terminó de demostrarse así.

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Diría que, visto en retrospectiva, el duro era un mejor neumático de carrera, así que tener dos duros en la carrera habría hecho que nuestro coche fuera más competitivo", admitió Stella.

"Si esto habría sido suficiente para mejorar nuestra posición final, no estoy en condiciones de decirlo, también porque adelantar puede requerir algo más que simplemente la [elección] del neumático. Pero si volvemos atrás y hacemos de nuevo la elección de neumáticos, entonces iremos por dos duros".

El punto de Stella de que adelantar requiere algo más que la elección correcta de neumáticos quedó muy claro en Qatar. La primera de las dos carreras en Medio Oriente fue, en cierto sentido, lo opuesto a Las Vegas.

Allí, seguir a otros coches resultó muy posible, en parte por la ausencia de curvas de alta velocidad alrededor del Strip, pero en Qatar, según Lewis Hamilton, el efecto del aire sucio ya podía sentirse al rodar a tres o cuatro segundos detrás de otro coche.

Eso quedó en evidencia cuando Kimi Antonelli pasó un tiempo atrapado detrás del coche dañado de George Russell, y también en la pelea entre Verstappen y Norris por el cuarto lugar.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Stella cuán importante había sido el factor del aire sucio en el Lusail International Circuit, reveló que incluso le había costado una apuesta.

"Bueno, el aire sucio tuvo un impacto muy, muy grande en este circuito", respondió Stella. "Había apostado una pizza con mis ingenieros a que podríamos adelantar, ¡y ahora tendré que pagar muchas pizzas!"

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