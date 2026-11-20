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Cómo el reglamento 2026 de la F1 neutralizó la "verdadera fortaleza" de Oscar Piastri

El piloto de McLaren estuvo muy cerca de convertirse en campeón del mundo de F1 en 2025, pero 2026 ha sido mucho más complicado

Ed Hardy

Publicado: 20 nov 2026, 17:05

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El jefe de McLaren, Zak Brown, considera que las dificultades de Oscar Piastri en la temporada 2026 de Fórmula 1 se deben a que las curvas de alta velocidad son su punto fuerte, pero los nuevos coches requieren una técnica diferente.

La F1 introdujo este año su última reforma reglamentaria, con unidades de potencia más eléctricas, lo que hizo que la gestión de la batería pasara a tener un papel clave en la competencia, no sin polémica.

Eso significa que los coches no siempre pueden ir a fondo como antes, sino que a veces deben ir más lento para preservar batería para otra parte de la vuelta, con las curvas de alta velocidad como un ejemplo claro de esto.

Piastri es uno de los pilotos que lo ha sufrido, ya que marcha séptimo en el campeonato y a 94 puntos de su compañero en McLaren, Lando Norris, en una campaña sin victorias y con solo dos podios.

Eso contrasta con la temporada pasada, que el australiano dominó en gran medida, hasta que un derrumbe final lo vio terminar tercero con nueve victorias y a solo 13 puntos del campeón mundial Norris.

"Creo que este año hemos visto que las alineaciones de pilotos se mezclaron un poco", dijo Brown en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana. "Algunos se han adaptado más rápido que otros".

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Mercedes es el mejor ejemplo de esto, ya que el año pasado George Russell terminó 169 puntos por delante de su compañero Kimi Antonelli, quien revirtió esa diferencia para convertirse en campeón mundial en 2026.

"Estos coches definitivamente requieren una técnica distinta de manejo", añadió Brown. "Recuerdo que en la primera carrera en Australia hablábamos de ir más lento para ir más rápido".

"Históricamente siempre se trató de pisar el acelerador lo más rápido posible, mantenerlo pisado el mayor tiempo posible y frenar lo más tarde posible".

"Estos coches requieren una técnica de manejo diferente. Cuando miras a Oscar, es bastante valiente en las curvas de alta velocidad, que es una verdadera fortaleza suya, y ahora a veces nos escucharán por radio sacrificar algunas de esas curvas".

"Así que ha estado muy, muy cerca de Lando cuando miras los tiempos de vuelta en sí. Creo que ya lo entendió, así que tenemos mucho apoyo para Oscar".

"El año pasado estuvo a un podio de ser campeón del mundo y en todos estos deportes uno entra en una dinámica. Así que está en un buen lugar".

"Estamos entusiasmados y queremos terminar fuerte la temporada y prepararnos para el 27".

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Ya han pasado cerca de 15 meses desde la última victoria de Piastri —GP de Países Bajos de 2025—, mientras que actualmente acumula 16 carreras seguidas sin subir al podio desde que fue tercero en Miami, en medio del brillo de Norris.

Aunque el campeón de 2025 está sexto en el campeonato, igualmente ganó tres grandes premios y aventaja a Piastri 18-8 en el duelo directo de clasificación (incluidas las sprint), con tres rondas por disputarse.

Así que todavía hay tiempo para que Piastri ponga fin a su sequía de podios y victorias, mientras McLaren intenta superar a Red Bull por el tercer puesto en el campeonato de constructores, ubicado a solo 17 puntos.

"Creo que simplemente intentar seguir aprendiendo, eso es lo más importante", dijo Piastri, al ser consultado sobre su objetivo para el resto de 2026.

"No es una respuesta muy emocionante, lo sé, pero se trata de seguir construyendo entendimiento. Creo que este año pasamos de intentar entender, en la primera parte de la temporada, qué tenía que hacer diferente, a tener luego una comprensión bastante buena de cómo debe verse".

"Pero después, ir y lograrlo realmente ha sido un desafío. Definitivamente hubo señales más alentadoras en las últimas carreras, las últimas cinco o seis".

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Manuel Eletto

"No ha sido lineal, hubo algunas carreras mejores y otras peores entre esas".

"Pero creo que Brasil, aunque el resultado no lo haya mostrado, probablemente fue el mejor ritmo de carrera que tuve en mucho tiempo".

"Así que, para mí, creo que se trata de intentar seguir construyendo sobre eso. Obviamente, como equipo queremos ganarle a Red Bull en el campeonato de constructores".

"En lo personal, me encantaría volver al podio o intentar conseguir una victoria. Pero lo más importante es tratar de preparar el próximo año lo mejor que pueda y, ojalá, podamos lograrlo en estas próximas semanas".

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