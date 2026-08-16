Cómo es la vida de un piloto de simulador en un equipo de F1

Motorsport.com: Hablemos de tu rol actual en Williams. ¿Puedes explicar qué impacto tienes en el coche?

Victor Martins: "Puedo tener un impacto en el coche, pero ¿es directo? No necesariamente, diría, porque hay muchas personas en el equipo, muchos departamentos, muchas cosas que mejorar, que analizar, así que 'directo', diría que no.

"Sin embargo, participar en el desarrollo, sí; ya sea principalmente en el simulador, probando la gestión de energía en la próxima pista antes de cada fin de semana, preparando para las pruebas de Alex y Carlos para que puedan trabajar en otras cosas que quizá sean más importantes para ellos.

"No voy a tener un impacto directo en cosas como cambiar una suspensión, porque no he probado el coche en la vida real hasta el día de hoy, pero voy a acelerar ese desarrollo, voy a intentar usar mi experiencia y mis comentarios para que tengan la información más precisa y mejor posible.

"Luego, intento tener una relación bastante cercana con Carlos [Sainz] y Alex [Albon] para entender las áreas en las que debemos trabajar en el coche: qué es bueno y qué no, qué necesitamos mejorar, en qué centrarnos.

"Para mí es importante pasar tiempo aquí [junto a la pista en el Gran Premio de Bélgica] para luego volver a la fábrica y dar buenos comentarios, centrarme en las cosas correctas para el FW48 de este año. Pero también es bueno para mi carrera seguir aprendiendo de un equipo de F1, mantener un pie dentro como reserva en algunas carreras, así que me lo tomo de forma positiva."

En la imagen, Martins asistió al GP de Bélgica de 2025 como piloto reserva de Williams. Photo by: Clive Rose / Getty Images

MS: ¿No hace que las cosas sean más complicadas estar en el simulador sin haber conducido el coche real?

VM: "Sí. Pero sabemos lo difícil que es conseguir kilometraje real en el coche: no tienes muchas oportunidades en FP1, no hay mucho tiempo, no son cosas fáciles de conseguir como piloto. Así que sí, me gustaría, quiero decir que presiono cada día y espero cada día esas oportunidades. Pero aun así tengo suficientes comentarios y experiencia para observar y escuchar lo que ocurre con el coche en pista; reproducirlo en el simulador, sentirlo, entenderlo y saber hacia dónde ir a partir de ahí.

"Por supuesto, si mañana tuviera la oportunidad de conducirlo, sería invaluable para todo el desarrollo del simulador, del coche, de la correlación; para prácticamente todo el mundo, en realidad, todos los departamentos."

MS: ¿El equipo te ha avisado de la posibilidad de ponerte al volante en algún momento de este año?

VM: "Por ahora, no hay planes de FP1. Tengo unos días de TPC [Testing of Previous Cars], ya tuve un día en Silverstone a principios de este año, pero no con este coche. Por ahora, no hay nada planeado para mí, pero de nuevo, las cosas pueden cambiar en la F1; no debes apresurarte ni desesperarte, solo necesitas hacer el trabajo cuando sea necesario, ser profesional, dar los comentarios correctos, tener la relación adecuada, y entonces quizá me den el coche en algún momento de este año."

Martins participó en su primera (y hasta ahora única) sesión de FP1 en el GP de España del año pasado. Photo by: Clive Rose / Getty Images

MS: También estás desarrollando un simulador específicamente para la academia de jóvenes pilotos. ¿Cómo se desarrolla en comparación con un simulador normal?

VM: "En realidad es bastante similar, porque en el simulador que estoy haciendo para el FW48 de este año, intentamos replicar el movimiento del coche, sus problemas, sus puntos fuertes y débiles, y sus sensaciones, con el fin de desarrollarlo.

"Para el simulador de desarrollo de jóvenes pilotos, intentamos acercarnos lo máximo posible a cómo se comporta un coche en pista, así que naturalmente es similar. Pero intentaremos trabajar con modelos de las categorías de formación —F3, F2— para intentar reproducir todo lo que puedan tener en las categorías júnior. Pero hay similitudes, al final es lo mismo.

"Solo depende de mí aportar mi experiencia en F2/F3 respecto a los neumáticos Pirelli, el coche, los motores, cómo fue, cómo se comportaron; simplemente para replicarlos y reproducirlos."

MS: Al final, ¿se trata principalmente de tener dos simuladores que puedan usarse simultáneamente?

VM: "Sí. Simultáneamente, no durante el fin de semana, pero por ejemplo en la fábrica un martes, está el simulador que trabaja en el desarrollo del FW48 durante todo el año, y a unos metros, un simulador que funciona para ayudar a los jóvenes pilotos.

"Así que ese es el objetivo, pero no es el mismo propósito en absoluto, ni el mismo programa ni el mismo proyecto, en realidad. Uno es para F1 y el otro para los jóvenes pilotos de la academia, así que son dos cosas muy diferentes, pero sí, pueden funcionar al mismo tiempo."

Martins ha estado ocupado trabajando en dos simuladores en Grove. Photo by: Clive Rose / Getty Images

MS: Alex Albon dijo que muchos recursos se estaban dedicando al FW49 del próximo año. ¿Has estado trabajando en él?

VM: "Sí, pero somos un grupo considerable de pilotos, así que tenemos diferentes tareas y objetivos. Por ahora, creo que estoy más dedicado al desarrollo actual con el FW48, es decir, al apoyo de carrera. Por ejemplo, ayer [el jueves antes del GP de Bélgica] todavía estaba en el simulador para preparar este fin de semana y hacer los últimos ajustes en la gestión de energía, así que me estoy centrando más en esto. Pero algunas veces este año he podido probar lo que viene en los próximos años y cómo se comporta en relación con el coche de este año, así como los caminos a seguir.

"Por supuesto, creo que muchos ingenieros están dedicados a ese desarrollo, pero sin duda, cuando estás en un equipo de F1, trabajas con muchas personas en muchos temas diferentes, así que es bastante curioso cómo a veces tienes a alguien a quien quizá nunca habías conocido porque nunca habías trabajado en esto o aquello, alguien a quien conociste ayer porque ese ingeniero acaba de incorporarse. Somos muchos en un equipo de F1, así que hay mucho personal y muchos temas, muchas cosas que analizar, estamos evolucionando constantemente, descubriendo cosas nuevas cada día, incluso en mi rol como probador y desarrollador de simulador."

El rol del francés en Williams significa que aprende algo nuevo todos los días. Photo by: Clive Rose / Getty Images

MS: Antes dijiste que era bueno para tu carrera estar aquí. ¿Eso significa que sigues pensando en la F1, y cómo ves tu futuro?

VM: "No rehúyo el hecho de que sigo pensando en la F1, pero pienso en la F1 tanto como en el WEC o la Fórmula E, por ejemplo, porque en mi opinión estas son las tres categorías más importantes y codiciadas del automovilismo para los mejores pilotos del mundo, así que para mí es igual de importante tener un pie dentro en el WEC, un pie en la FE y un pie en la F1.

"Así que sí, esto sigue siendo un objetivo, llegar a la F1 sigue siendo un sueño, por eso mantengo ese pie dentro en Williams, con ese rol que me aporta mucho como piloto en lo personal, en cómo enfocar las cosas, aprender cosas nuevas sobre ingeniería, sobre el coche.

"Por ejemplo, la parte eléctrica de la F1 puede darme cosas útiles si me paso a la FE más adelante en mi carrera, así que hay muchas conexiones entre todas estas categorías. Los sistemas de Hypercar son muy cercanos a los sistemas de F1, así que también puedo llevar cosas que aprendo aquí a Hypercar con Alpine. Así que es beneficioso, pase lo que pase en mi carrera, y puede que algún día —nunca se sabe— me dé la oportunidad de pilotar en F1."

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