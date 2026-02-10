Cómo las expectativas de Aston Martin y Honda se relaciona con el diseño de Newey

"Como presidente ejecutivo, estoy orgulloso de lo que representa este momento, porque lo que define a este equipo no es solo lo que ocurre en la pista. La Fórmula 1 exige valentía y recompensa a aquellos que están dispuestos a construir algo extraordinario y a mantenerse firmes en sus ambiciones".

Con estas palabras, Lawrence Stroll inauguró el lanzamiento de Aston Martin el lunes por la noche en el Centro Rey Abdulaziz para la Cultura Mundial en Ithra, sede del patrocinador principal Aramco. El propietario del equipo habló de una nueva era para Aston Martin, lo cual es comprensible dado el acuerdo de colaboración con Honda y el hecho de que el AMR26 es el primer coche de F1 del equipo diseñado por Adrian Newey.

Si a esto le sumamos el nuevo campus y el túnel de viento, parece que se dan todos los ingredientes para el éxito a largo plazo. No fue una coincidencia que Stroll padre destacara durante la presentación que proporcionaría todas las herramientas necesarias para ganar, mientras que Newey afirmó que el equipo con sede en Silverstone cuenta ahora con las mejores instalaciones de la Fórmula 1.

"Las instalaciones son insuperables. La visión y la inversión de Lawrence en este edificio nos han proporcionado, sin duda, las mejores instalaciones de la Fórmula 1. Y eso es un activo tremendo", afirmó Newey.

A pesar de ello, el mensaje del lunes en Arabia Saudí fue ligeramente diferente. Aston Martin quería principalmente gestionar las expectativas para el inicio de la temporada, algo en lo que coincidieron tanto Newey como los pilotos: no es decisivo el puesto que ocupe el equipo en Australia; lo que más importa es cómo progresa el desarrollo a partir de entonces.

"Lo singular de este año es que el ritmo de desarrollo va a ser muy, muy alto para todos, debido a la nueva normativa y a la complejidad de las unidades de potencia", afirmó Alonso.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Aston Martin Racing

"Así que no me preocupa demasiado Baréin ni las dos primeras carreras, porque creo que el campeonato y tener una buena o mala temporada va a depender un poco más de la segunda mitad de la temporada que de la primera.

"Por eso, para nosotros es importante terminar en Baréin con un buen conocimiento del coche y, a partir de ahí, pensar más en las carreras siete, diez o doce, o las que sean, y tener un camino claro de desarrollo".

Por su parte,Lance Stroll bromeó sobre la victoria de George Russell en Melbourne por un margen de 30 segundos. Aunque se trataba principalmente de una broma, había un trasfondo serio. El canadiense dijo que, efectivamente, espera diferencias significativas al comienzo de la temporada.

La situación de Honda sigue siendo una incógnita clave

Aston Martin está jugando a largo plazo, pero ¿qué hay exactamente detrás de eso?

Para empezar, está relacionada con su socio en materia de unidades de potencia, Honda. La marca japonesa se ha mostrado muy cautelosa en los últimos meses. Aunque eso se ajusta en parte al estilo de comunicación tradicionalmente prudente de Honda, también es cierto que su proyecto de F1 es ahora algo diferente al que tenía con Red Bull.

El año pasado, Koji Watanabe reconoció que muchas personas habían sido apartadas del proyecto de F1 y reasignadas a otras actividades de I+&. Esto está relacionado con la decisión de Honda de abandonar oficialmente la F1 a finales de 2021. Posteriormente, la marca japonesa llegó a un acuerdo con Red Bull para seguir operando sus unidades de potencia hasta finales de 2025, pero el impacto ya se había dejado sentir. Como resultado, Honda ha tenido que reconstruir su proyecto en cierta medida tras el acuerdo con Aston Martin.

Unidad de potencia Honda Foto: Honda

Las instalaciones de Sakura siguen siendo de última generación, aunque construir una nueva relación lleva tiempo, y Watanabe reconoció el lunes que la distancia puede ser un factor complicador.

"Nuestros ingenieros suelen volar a Silverstone, y los ingenieros de Aston Martin también trabajan muy duro en nuestra fábrica de Japón. Esto en sí mismo es un reto, y quizá los costes de los vuelos sean una pequeña desventaja para nosotros en comparación con los fabricantes europeos", admitió Watanabe.

"Pero a veces la diferencia horaria también nos favorece. Si enviamos una pregunta a Silverstone al final de la jornada laboral en Japón, a la mañana siguiente ya tenemos la respuesta. Es una especie de desarrollo las 24 horas del día".

Debido a estas cuestiones prácticas y a la controversia en torno a la relación de compresión, es posible que las cosas tarden un poco más en lo que respecta a la unidad de potencia, para lo cual el sistema ADUO ofrece posibilidades.

"Obviamente, no tenemos mucha información", dijo Alonso cuando se le preguntó por la situación de Honda. "Solo sé lo que ustedes saben, los mensajes que decían que estaban un poco atrasados.

Pero esto es un juego largo y estoy seguro de que, aunque empecemos un poco rezagados, hay mucho tiempo para recuperar. En mi opinión, la segunda parte de la temporada va a ser más importante que la primera".

Fernando Alonso & Adrian Newey, Aston Martin Foto: Aston Martin

Newey optó por un concepto con margen de desarrollo

Curiosamente, esta idea también se refleja en el diseño de Newey. El retraso con el nuevo túnel de viento y su propio periodo de excedencia, durante el cual ideó el concepto general del AMR26, hicieron que Newey sintiera que solo podía empezar a trabajar relativamente tarde.

El resultado, tal y como se vio en la pista de Barcelona, parecía especialmente agresivo e interesante, pero según Newey solo era un primer paso.

"Creo que este año es probable que haya un gran desarrollo", afirmó. "Imagino que para muchos equipos, incluido el nuestro en cierta medida, el coche que corrieron en Barcelona durante la pretemporada será bastante diferente al coche con el que realmente competirán en Melbourne. Estoy seguro de que ese ritmo continuará a lo largo de la temporada".

Y esto es precisamente lo que ha sido crucial en el enfoque de Newey. Por encima de todo, quería crear un concepto que ofreciera margen para el desarrollo. Inicialmente, todos los fundamentos tenían que ser correctos, después de lo cual todos los demás elementos, incluida la carrocería del coche, podrían ajustarse durante la temporada.

"Hemos intentado construir algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo", explicó Newey.

"Lo que hay que evitar es un coche que salga bastante optimizado dentro de su ventana, pero que carezca de mucho potencial de desarrollo. Hemos intentado hacer lo contrario, por lo que nos hemos centrado realmente en los fundamentos, hemos puesto nuestro esfuerzo en ellos, sabiendo que algunos de los apéndices —alas, carrocería, cosas que se pueden cambiar durante la temporada— esperamos que tengan potencial de desarrollo".

Lance Stroll, Aston Martin Foto: Aston Martin Racing

Por esos fundamentos, Newey se refiere al concepto general y a la suspensión delantera y trasera, que es el área en la que los rivales están más impresionados por la creación de Newey y describen el diseño como "extremo", especialmente en la parte trasera del coche.

"Se empieza por el diseño general del coche: dónde se transporta el coche sobre la distancia entre ejes, dónde se transportan las masas principales", añadió Newey. "Luego se trabaja en la suspensión delantera y trasera, ya que ambas tienen un papel muy importante que desempeñar en la manipulación del campo de flujo".

Si Newey ha logrado acertar con esos fundamentos del AMR26, entonces la base debería ser al menos sólida y poder desarrollarse significativamente a lo largo de la temporada. Esto explica por qué "desarrollo" fue la palabra de moda durante el evento de lanzamiento en Arabia Saudí y por qué ese aspecto se considera aún más importante internamente que la posición exacta del equipo en Melbourne.

Leer también: Fórmula 1 Cómo Newey espera ayudar a Aston Martin a celebrar como en 1998