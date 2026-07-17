Cómo fue que Max Verstappen firmó a un piloto junior de McLaren F1 para desarrollarlo

Mientras el propio Max Verstappen ha sido vinculado con fuerza con McLaren en las últimas semanas, el jueves por la mañana hizo un anuncio intrigante que conecta a ambas partes de una forma muy diferente.

Verstappen ha establecido una asociación con el talento belga Dries Van Langendonck, que actualmente compite en la Fórmula 4 Británica. Van Langendonck es un piloto junior de McLaren y Verstappen subrayó de inmediato en Spa que su nuevo protegido seguirá siéndolo.

Junto a su programa con McLaren, Verstappen Racing apoyará principalmente a Van Langendonck en otras dos áreas en un camino que idealmente debería llevarlo a la Fórmula 1.

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Qué significa el acuerdo de Verstappen

Para empezar, el grupo de Verstappen se hará cargo de la gestión de Van Langendonck, con Raymond Vermeulen como figura clave para ocuparse de ese aspecto.

En ese sentido, el anuncio del jueves es destacable. Aparte del propio Verstappen, 'Team Verstappen' hasta ahora no había gestionado a ningún otro piloto, excluyendo naturalmente al hijo de Raymond, Thierry Vermeulen. Van Langendonck es el primer piloto externo que será representado por el entorno de Verstappen.

Motorsport.com entiende que varios pilotos han preguntado a Vermeulen en el pasado si estaría dispuesto a gestionarlos, pero nunca antes había aceptado una oportunidad así.

Esto subraya que Verstappen ve algo especial en Van Langendonck, algo que también destacó durante su sesión con los medios neerlandeses en Spa.

Preguntado por Motorsport.com si se trataba de un caso excepcional o si, como Fernando Alonso, le gustaría gestionar a más pilotos en el futuro, Verstappen respondió: "Solo lo haría con pilotos en los que realmente vea un gran potencial. Pilotos tan buenos no aparecen todos los años. Por eso Dries es realmente el primero para mí. Sin duda tiene mucho potencial para triunfar."

Van Langendonck es el primer piloto ajeno al entorno de Verstappen en ser representado por el equipo del neerlandés. Photo by: Rodin Motorsport

Ayuda que Van Langendonck no sea un desconocido para Verstappen. Su conexión se remonta a años atrás, al igual que los vínculos entre las dos familias.

"Sí, viene de muy lejos. El padre de Dries conocía a mi padre, y también eran buenos amigos a través de la familia Pex," dijo Verstappen, refiriéndose a la familia Pex, con la que los Verstappen han mantenido estrechos lazos desde sus días en el karting.

"En algún momento simplemente surgió en nuestras conversaciones. Dries hacía karting y, naturalmente, sigues de cerca esas cosas. Empiezas a hablar y al final llegas a donde estamos ahora."

En cuanto al aspecto de la gestión, el acuerdo tiene dos componentes: orientación profesional y respaldo financiero. Verstappen confirmó en Spa que está dispuesto a invertir en la carrera del belga.

"Hacemos lo que sea necesario," explicó Verstappen. "Por supuesto, está con McLaren y ellos también contribuyen a los presupuestos. Pero algunos de los presupuestos en Fórmula 3 y Fórmula 2 son bastante altos. Depende, ya veremos. Esas [inversiones] son obviamente una de las razones por las que ahora estamos trabajando juntos."

Pero junto al aspecto financiero del acuerdo, Verstappen dice que también se trata de tomar las decisiones correctas en las categorías junior por debajo de la F1.

"En última instancia, Dries es quien está en el coche y tiene que rendir. Alrededor de eso, junto con McLaren por supuesto, porque forma parte de su programa junior, intentamos ofrecer la orientación adecuada y tomar las decisiones correctas," dijo.

"A menudo ves que se toman decisiones equivocadas en las categorías junior, donde un piloto acaba en el equipo equivocado. En ese caso, obviamente no puedes mostrar tu talento, así que esas decisiones son importantes."

Verstappen quiere ayudar a Van Langendonck a elegir los equipos adecuados en la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Photo by: Rodin Motorsport

El papel de Verstappen como coach de pilotos: "Dries tiene algo especial"

Además del aspecto de la gestión, también hay un segundo pilar: el coaching de pilotos. Esa es el área en la que el propio Verstappen estará más estrechamente involucrado y de la que obtiene mayor satisfacción.

Ha dicho repetidamente que quiere guiar a jóvenes talentos, incluyendo ayudar a pilotos como Chris Lulham a hacer la transición de las carreras de simulador a las carreras GT del mundo real: "Luego está la preparación en el simulador y también el conocimiento técnico. Esas son todas cosas con las que intento ayudar a Dries y apoyarlo."

Los simuladores de Verstappen Racing están ubicados en la ciudad neerlandesa de Tilburg, donde Van Langendonck puede utilizarlos como parte de su preparación.

El objetivo de combinar ambos elementos – hacerse cargo de su gestión y proporcionar coaching de piloto – está claro: ayudar al talento belga a llegar a lo más alto.

"El objetivo es la Fórmula 1, así que simplemente vamos a intentar ayudarle a conseguirlo," añadió el tetracampeón mundial de F1. "Ojalá tomando las decisiones correctas en cuanto a dónde tiene que correr, qué tiene que hacer, y simplemente intentando darle cada vez más experiencia."

La comparación entre Van Langendonck y cómo era el propio Verstappen a esa edad refuerza la creencia del tetracampeón mundial de que el piloto flamenco tiene potencial para llegar a la F1: "Es muy bueno para tener 15 años. Comparado conmigo mismo cuando tenía 15, es muy, muy bueno a la misma edad."

Además de contar con la gestión de Vermeulen, el belga de 15 años también podrá recibir el asesoramiento de Verstappen al volante. Photo by: Rodin Motorsport

Aun así, Verstappen no quiere comparar a su protegido consigo mismo, ya que eso crearía presión adicional y, según el piloto de Red Bull, tendría poco sentido porque cada persona es diferente.

"Nadie tiene que ser como otra persona. Cada uno tiene que hacerlo a su manera, y eso es exactamente lo que hace que este proyecto sea tan emocionante para mí," dijo Verstappen. "Cada uno tiene su propio carácter, y eso es algo bueno. Si todos fueran iguales, sería aburrido.

"Obviamente he adquirido mucha experiencia a lo largo de mi carrera, y ahora intento transmitírsela y compartirla de esta manera."