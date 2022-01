Cómo un joven Russell convenció a Mercedes para que apueste por él

Al igual que un superhéroe de cómic, casi todos los pilotos de Fórmula 1 tienen una historia de origen digna de una superproducción de Hollywood, dado el impresionante nivel de compromiso, talento, fondos, resultados, suerte y una mente sangrienta que se necesita solo para obtener un lugar en la parrilla. Por no hablar de subirse al coche adecuado en el momento oportuno para tener la oportunidad de ganar.

Así es el joven británico George Russell, destinado a Mercedes, que ha sido como un misil buscador de calor desde el principio: a toda máquina y guiado por las mejores mentes del deporte motor. Tampoco es tímido en cuanto a la misión que lleva a cabo.

"El objetivo claro es convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1", dijo en los días previos al anuncio de su llegada a Mercedes para 2022. "(Para ello) quiero asegurarme de que soy la mejor versión de mí mismo físicamente, como piloto de carreras, fuera del circuito también, y cómo trabajo con el equipo".

"Es muy importante, porque todas estas cosas tienen que estar alineadas para sobresalir en la pista. Y reconozco que necesitas ese equipo, que eres un engranaje más en esta enorme cadena que hace el éxito, y tienes que trabajar en ello".

Hablando de una declaración de intenciones, el estilo de Russell es muy educado, y de forma inquebrantable, según Gwen Lagrue, asesor de desarrollo de pilotos de Mercedes. Lagrue conoció a Russell en 2010, cuando el británico llevaba cuatro años compitiendo en el karting y ya había conseguido los títulos MSA y Open británicos.

"Era extremadamente maduro, y su confianza en sí mismo lo diferenciaba de todos los demás (con los que competía) a esa edad", dice Lagrue.

Lagrue quedó impresionado al conocer a Russell en 2010 como piloto de karts. Photo by: Motorsport Images

Es una gran decisión, sobre todo si tenemos en cuenta que entre esos otros estaban Max Verstappen, Lando Norris, Esteban Ocon, Charles Leclerc y Alex Albon.

"Cuando tienes 13 o 14 años no siempre tienes confianza en ti mismo", continúa Lagrue. "George estaba realmente (enfocado) en eso. Y muy inteligente, la forma en que corría era definitivamente algo diferente. No siempre tenía la mejor maquinaria, pero siempre era lo suficientemente inteligente como para hacer algo especial y extraer lo máximo de lo que tenía en sus manos, lo que creo que también ha hecho con los coches de Williams los dos últimos años".

Russell continuó con el karting hasta finales de 2013, momento en el que se había convertido en campeón de Europa de karting. Las victorias continuaron en los coches, donde levantó el título de la F4 Británica de 2014 y el Premio McLaren Autosport BRDC, superando, entre otros, a Albon, que fue uno de los finalistas.

Sin embargo, Mercedes aún no había dado el paso. Pero, en 2016 -cuando Russell estaba ganando carreras en la F3 Europea- se produjo un acercamiento para que se uniera a las filas de los pilotos junior de las Flechas de Plata.

"Desarrollamos bastante rápido una buena relación, y siempre nos mantuvimos en contacto", dice Lagrue. "Quise firmarlo ya en 2013 o 2014, pero no fue posible en ese momento. Y cuando me trasladé a Mercedes, fue lo primero que hice (para) asegurarme de que George se uniera a nosotros".

Por supuesto, Russell ya se había reunido con el jefe de deporte motor de Mercedes, Toto Wolff, que recuerda bien su primer encuentro en 2013.

"Vino a mi despacho, solo con un traje negro y una corbata negra, debía ser su traje de comunión, porque era un poco ajustado, y una presentación en PowerPoint", cuenta Wolff, que dio luz verde a Russell apenas unos años después.

Russell brilló en el Gran Premio de Macao de 2016 y se incorporó formalmente a Mercedes como junior al año siguiente. Photo by: Motorsport Images

El primer reto de Russell como junior de Mercedes fue la GP3 Series de 2017, pero no fue un paseo, a pesar de una victoria destacada, una de las cuatro que consiguió esa temporada, en Monza tras una batalla a tres bandas con sus compañeros de equipo en ART Grand Prix, Jack Aitken y el fallecido Anthoine Hubert.

"Creo que esta temporada, e incluso la de F2 del año siguiente, no fue tan fácil", dice Lagrue. "Ambas fueron temporadas difíciles, lo cual fue bueno en cierto modo porque tuvimos que afrontar algunos momentos difíciles".

"Creo que donde más mejoró fue físicamente. Se convirtió en un verdadero atleta en ese momento, pero también mentalmente era un poco más fuerte. Consiguió también estar un poco más tranquilo a la hora de afrontar los momentos más difíciles".

"Trabajamos bastante en el nivel de estrés. Eran pequeños detalles, pero la combinación de estos le hizo -a través de la GP3 y la F2- estar preparado para la F1".

Sin embargo, podría decirse que su mejor actuación no fue en Monza, sino en la penúltima prueba, en Jerez, a pesar de no haber conseguido ganar. No fue su adelantamiento a su rival por el título, Jack Aitken, en la carrera sprint del domingo, ni el hecho de que el cuarto puesto y los puntos por la vuelta rápida pusieran la corona -la primera para el programa junior de Mercedes- fuera del alcance de sus competidores.

"No sé si alguien lo sabe, pero George estuvo muy enfermo la semana de Jerez", dice Lagrue, a través del Zoom desde su habitación en un hotel en California. "Tenía una infección en el oído y tuvimos que llevarlo con un avión médico al circuito porque no podía volar en avión comercial por el riesgo de tener una infección más grave. El primer día de pruebas (previa al evento), todavía no se sentía bien. Pero, aun así, consiguió ganar el campeonato de GP3, a pesar de que no se (sentía) del todo bien".

Russell también se enfrentó a sus demonios en la F2, a pesar de proclamarse campeón con una ventaja de 68 puntos al final de la temporada sobre el subcampeón, Lando Norris. Mónaco fue el momento decisivo, con Russell empeñado en recuperarse tras dos abandonos, accidentes en el Principado que mermaron su confianza.

Lagrue felicita a Russell tras lograr el título de 2017 de GP3 Series en Jerez. Photo by: Motorsport Images

"Después de eso tuvimos que hacer un reset", dice Lagrue. "Teníamos un triplete, que era Francia, Austria y Silverstone. Y dijimos: 'Bien, tenemos tres carreras seguidas. Si somos capaces de ganarlas, y ser líderes después de estas tres carreras, entonces nos ponemos en una muy buena posición para luchar por el título'".

"Planteamos estas tres carreras como un minicampeonato, y lo hizo muy bien. Fue un momento clave en la escalada hacia el título de Fórmula 2".

Pero, aunque el equipo personal de Russell, que incluía a Lagrue, de Mercedes, y al fisio Aleix Casanovas, mantenía a Russell tranquilo, concentrado y rindiendo, a veces su ambición lo superaba. Y es algo que su entonces jefe de GP3 en ART, ahora director del equipo Alfa Romeo de Fórmula 1, Frederic Vasseur, recuerda bien.

"El enfoque de George, es un tipo muy, muy insistente. Muy exigente con el equipo, a veces demasiado. Y he tenido duras discusiones con George sobre esto", dijo Vasseur al podcast de F1 Beyond the Grid en 2020.

"Pero, también es muy exigente consigo mismo. Al final, es la única manera (para ti) de sobrevivir y mejorar y él tiene un buen enfoque. Hizo una temporada fantástica en la Fórmula 2, cuando ganó como novato".

Por supuesto, para entonces, Russell había tenido varios pruebas al volante de un Fórmula 1, específicamente para Mercedes -comenzando en 2017, con una sesión privada en Portimao, y un test oficial de temporada en Hungaroring. También acumuló otros cinco días de pruebas en 2018, repartidos entre las Flechas de Plata, Force India y Williams.

Russell también pulverizó el récord de pista no oficial de Hungaroring probando el W09, y ya había impresionado en las FP1 de 2017 con Force India en Brasil y Abu Dhabi. Sin embargo, te sorprenderá saber que eso apenas es tenido en cuenta por Mercedes.

La fe de Mercedes en Russell se vio recompensada cuando impresionó con Force India en varias FP1 de 2017. Photo by: Motorsport Images

"Realmente es un paso más en su preparación, y que coincide con nuestra expectativa de que el chico está empezando a mostrarnos que podría ser alguien que podríamos poner (en el coche) en el futuro", dice Lagrue.

"A partir de ahí yo diría que la presión cambió, porque estaba en nosotros encontrar un asiento em F1 para la temporada 2019. Él estaba haciendo el trabajo en la F2. Cada vez que tenía una oportunidad, cualquier cosa que le pidiéramos: simulador, test, FP1, hacía un trabajo perfecto. Así que empezamos a pensar 'OK, ahora tenemos que encontrar una solución para 2019, porque se lo merece, y ese es nuestro trabajo para ponerlo en la F1 ahora'".

Y la estrella de Russell no ha hecho más que ascender durante las últimas tres temporadas con Williams en la F1. Trabajó mucho para convencer al equipo de que lo firmara en primera instancia, y aún más para superar las limitaciones de unos coches a los que no siempre ha sido fácil extraerles velocidad. Russell también ha evolucionado a cada paso, perfeccionando sus habilidades de conducción y convirtiéndose en un líder del equipo dentro del habitáculo.

"Los grandes pilotos se adaptan rápidamente a la situación y a las condiciones: este es el nivel de agarre que tengo, esta es la puesta a punto que tengo, y ahora mismo no puedo cambiar ninguna de las dos cosas por muy claro que sea. Entonces, ¿cómo adapto mi conducción para extraer el tiempo por vuelta?", dice su ingeniero de carrera de Williams, James Unwin.

"También es muy proactivo con el uso de las herramientas electrónicas en el volante. Hace ajustes regularmente para afinar el equilibrio. Se requiere una capacidad mental extra para hacer esto durante 70 vueltas".

Russell ha dominado sobre todo a sus compañeros de equipo de Williams, primero Robert Kubica y luego Nicholas Latifi. Los últimos resultados en clasificación en condiciones meteorológicas adversas han sido sobresalientes y, por supuesto, está el Gran Premio de Sakhir del año pasado, en el que Russell sustituyó a Lewis Hamilton en Mercedes mientras el siete veces campeón se recuperaba del coronavirus, y casi gana...

"Sabíamos que tenía la capacidad de cumplir, como sin duda lo sabía Mercedes, así que no fue una gran sorpresa", dice Unwin. "Ese fin de semana estuvo en el punto de mira de los medios de comunicación y se le dio una gran oportunidad para demostrar su talento, pero quizá la incógnita era saber si iba a soportar la presión extra que ello conllevaba. Parece que lo afrontó bastante bien, y no creo que necesitara una presentación de PowerPoint para venderse después de ese fin de semana".

Russell estuvo a punto de ganar su primer Gran Premio en su primera aparición con Mercedes en el GP de Sakhir de 2020, hasta que un error del equipo en pits y un pinchazo lo hicieron retroceder en el clasificador. Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Aunque el resultado final en aquella carrera fue decepcionante para Russell, fue otra buena lección en lo que respecta a Mercedes. No importa lo duro que se sintiera en ese momento.

"Hizo todo lo posible, por supuesto, para ganar esa carrera, pero no lo hizo", dice Lagrue. "A mis ojos, lo que puede sonar estúpido o loco para mucha gente, creo que es bueno que no la ganara. Ganó muchas cosas ese fin de semana, por supuesto. Pero aún así no ganó la carrera, por desgracia para él y el equipo. Pero, a mis ojos, en este proceso, haciendo de George un futuro campeón del mundo, es bueno que no la haya ganado".

En cambio, se puede decir que Russell ha ganado un premio mayor: ese asiento junto al piloto más exitoso de la historia de la F1, y la oportunidad de demostrar su valía al frente de la parrilla carrera tras carrera. Russell ya ha visto lo que se necesita para prosperar en este entorno, habiendo hecho sus deberes de F2 en 2018 con un papel de piloto reserva de Mercedes. Y lo que realmente se necesita es un trabajo duro e incesante, para sorpresa inicial del británico.

"Creo que se dio cuenta de la cantidad de trabajo que hacen Lewis (Hamilton) y Valtteri (Bottas)", explica Lagrue. "Tal vez pensó que conduciendo un coche Mercedes, tienes una ventaja y probablemente te hace la vida más fácil que a los demás, porque el nivel de rendimiento en ese momento era un poco más alto que el de los demás".

"Aprendió mucho ese año. Y creo que era como una esponja en el garaje, recibiendo toda la información, prestando atención a cada detalle y proyectándose. 'De acuerdo, este será probablemente mi equipo en el futuro, así que necesito conocer a todos los chicos. Necesito entender cómo trabajan. Todos quieren a Lewis y a Valtteri, así que necesito eso mismo y asegurarme de que el equipo me apoyará'".

No cabe duda de que Russell pasará todo el tiempo que esté despierto en la base de Mercedes en Brackley durante el invierno, poniendo en práctica esas lecciones, preparándose para dar el inicio de 2022 y continuar con su incontenible ascenso a la cima de la Fórmula 1.

George Russell, Williams Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images