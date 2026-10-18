Fórmula 1

Cómo Geri Halliwell ayudó a Christian Horner a lidiar con el odio de los aficionados de la F1

La ex Spice Girl está casada con Horner, quien llegó a ser abucheado en el escenario durante el evento de lanzamiento de la temporada de F1 en 2025

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 18 oct 2026, 14:05

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Geri Horner with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Foto de: Getty Images

Christian Horner explicó cómo su famosa esposa Geri Halliwell lo ayudó a superar el odio que llegó con su aumento de popularidad gracias a la serie de Fórmula 1 Drive to Survive.

Desde 2015, Horner está casado con la ex Spice Girl Halliwell, quien se unió a la mundialmente famosa banda pop en 1994 a los 22 años, lo que significa que tuvo fama desde una etapa temprana de su vida.

Para Horner llegó mucho más tarde y en gran parte debido al estreno de Drive to Survive en Netflix en 2019, lo que en consecuencia hizo que la popularidad de la F1 se disparara y la abrió a un nuevo público.

Así, más personas empezaron a conocer al ahora exjefe de Red Bull, que asumió el rol de 'villano', especialmente durante su intensa rivalidad con su par de Mercedes, Toto Wolff.

Ambos pasaron una década peleando por el título de la F1 y, debido al mayor foco puesto sobre ellos, en particular sobre Horner, el odio y las críticas aumentaron naturalmente.

"La manera en que trabajaba con los medios en el automovilismo era que coexistíamos y se necesitaba acceso a los pilotos y al equipo, y ambos tenían un papel que cumplir", dijo Horner a Autosport.

Watch: Christian Horner on Toto, Abu Dhabi 2021 and Life After Red Bull.

"Ambos se necesitaban mutuamente. Con la llegada de Drive to Survive, de repente los jefes de equipo [se estaban] convirtiendo en personalidades, Geri y su experiencia, hay que recordar que formó parte de la banda femenina más grande de todos los tiempos.

"Así que la fama que ella vio a una edad muy temprana fue astronómica, en una época anterior a internet y cuando los periódicos podían escribir cosas muy desagradables.

"Ella se endureció mucho ante eso, hasta el punto de que dice: 'No lo miro'. Muy rara vez lee un artículo y por eso, para mí, fue increíblemente buena.

"Mientras estés bien contigo mismo, ignora lo que… todo el mundo va a tener una opinión y a alguien le puedes gustar, a alguien puede no gustarle, pero simplemente sé fiel a ti mismo.

"Nunca olvido que me dijo: 'Lo que tienes que recordar es que una palmada en la espalda está a seis pulgadas de una patada en el trasero'.

"Así que te van a querer un minuto y al siguiente te va a caer mierda. Por eso ella ha sido una fuerza y tiene una habilidad, y solo ve lo bueno en las personas".

Christian Horner en el escenario del F1 75 Live, el evento de lanzamiento de la pasada temporada.

Photo by: Getty Images

Un momento en particular llegó durante F1 75 Live, que fue un evento de lanzamiento de temporada realizado en el O2 de Londres en 2025, donde los equipos presentaron sus nuevos diseños para el año que venía.

Pero cuando Horner entró al escenario con el éxito de los Rolling Stones Start Me Up, la canción quedó tapada por los abucheos del público en un momento claramente incómodo para el británico.

"¿Qué opciones tienes? O te encierras en un caparazón y te bajas del escenario, o le haces frente", agregó Horner, quien fue removido de su cargo cinco meses después.

"Nunca fui alguien que se escondiera y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. No puedes ser del gusto de todos, el favorito de todos.

"Obviamente no recibimos la reacción más amistosa, pero luego tienes gente pidiendo selfies y desesperada por sacarse fotos contigo.

"Así que es una especie de contraste. Fue casi bastante confuso: 'Bueno, si no te gusto, ¿por qué me pides una foto?'

"Cuando me volví a sentar, en realidad fue Geri quien me dijo: 'solo recuerda que abuchean únicamente cuando les importa; si no les importa, no dicen nada'. Así que la peor reacción que puedes tener es nada".

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