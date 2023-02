Cómo Honda ha dado un paso adelante para ayudar a Red Bull en 2023

Con la congelación de las unidades de potencia en la Fórmula 1 desde principios del año pasado, los fabricantes no pueden ofrecer ninguna mejora específica de rendimiento y solo pueden concentrarse en la confiabilidad, algunas de las cuales también pueden suponer un aumento de potencia.

Durante el invierno se ha hablado incluso de que algunos fabricantes han logrado aumentos de potencia de dos dígitos como resultado de las mejoras de fiabilidad que han aplicado.

En una rueda de prensa celebrada el lunes en Japón sobre los planes de motores de Honda para la campaña de 2023, Tetsushi Kakuda, jefe del proyecto de F1, dejó claro que los ajustes introducidos por su empresa no han supuesto un aumento de potencia.

Sin embargo, afirma que los retoques ayudarán a mejorar la forma en que los equipos Red Bull y AlphaTauri pueden hacer funcionar sus motores en una vuelta, y eso debería traducirse en una mejora de los tiempos por vuelta.

"Mejorar la fiabilidad no va a ayudar a mejorar la potencia de la propia unidad de potencia", dijo.

"Por reglamento, sólo hay un cierto tipo de desarrollo que podemos hacer con una mejora de la potencia. Así que, hablando de fiabilidad, si se puede mejorar, esto va a ayudar a dar más opciones desde una perspectiva estratégica en cómo se puede utilizar la unidad de potencia."

Kakuda explicó que el análisis de Honda sobre el rendimiento de su motor el año pasado mostró que ahora era la referencia en términos de despliegue de potencia, lo que probablemente contribuyó a la ventaja de Red Bull en velocidad en recta.

A Honda logo on the engine cover of the Max Verstappen Red Bull Racing RB15

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images