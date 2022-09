Cómo las lecciones de Abu Dhabi 2021 influyeron en Monza 2022

El polémico final del Gran Premio de Italia bajo coche de seguridad ha servido para reabrir las heridas de muchos aficionados por lo ocurrido en el GP de Abu Dhabi 2021.

La carrera de Monza terminó con el Safety Car en pista porque la FIA siguió estrictamente los procedimientos establecidos en el reglamento, algo que tal vez no ocurrió en el final de la temporada del año pasado.

Y aunque el máximo organismo revisará lo sucedido para ver si hubo cosas que podría haber hecho mejor para permitir la reanudación y al menos una vuelta con bandera verde este domingo, siguió las reglas al pie de la letra.

Las reglas del coche de seguridad de la F1 componen un segmento entero -el artículo 55- del reglamento deportivo de la F1.

Ahí se establece cómo y cuándo se sacará el coche de seguridad, y los procedimientos que deben seguir los competidores y el piloto del Safety Car.

Después de la carrera de Italia se ha hablado mucho de cómo el coche de seguridad se equivocó de monoplaza, ya que se colocó por delante del tercer clasificado, George Russell, en lugar del líder de la carrera, Max Verstappen.

Sin embargo, el reglamento no dice que el coche de seguridad tenga que salir de los boxes para guiar al líder.

De hecho, el artículo 55.6 dice: "El coche de seguridad se incorporará a la pista con sus luces naranjas encendidas y lo hará independientemente de dónde se encuentre el líder".

Así que no había nada de malo en que inicialmente estuviese por delante de Russell, que había aprovechado la salida del coche de seguridad en la vuelta 48 para entrar en boxes.

El procedimiento normal es que las luces de la parte superior del Safety Car cambien de naranja a verde, para indicar que cualquier coche que vaya por delante del líder puede adelantarle.

Eso hace que el coche líder avance para liderar el pelotón, mientras que todos los demás acaban formando una cola detrás tras completar el resto del circuito.

Se da por hecho que eso se retrasó en Monza debido a las complicaciones que tuvieron los comisarios para retirar el coche de Daniel Ricciardo.

El McLaren estaba atascado en una marcha y no había forma de que los comisarios pudieran empujarlo hasta la salida más cercana porque no lograban ponerlo en punto puerto.

Eso obligó a usar una grúa, que estaba situada en el lado opuesto del circuito y que tenía que cruzar toda la pista.

La mejor manera de conseguirlo con seguridad era asegurarse de que había un hueco lo suficientemente grande en el tráfico como para permitir a la grúa el tiempo libre correcto, por lo que había que intentar retener el tren para conseguir ese margen.

En medio del retraso, Russell preguntó a Mercedes si podía adelantar al coche de seguridad, pero las luces naranjas seguían encendidas, lo que significaba que no le estaba permitido.

El coche de seguridad siguió reteniendo a Russell, e incluso Verstappen no llegó a la cola hasta el final de la vuelta 50.

No fue hasta la vuelta 51, cuando el tren de coches se acercaba a la chicane Ascari, cuando las luces del coche de seguridad finalmente se pusieron en verde, permitiendo a Russell y a los coches que había entre él y Verstappen pasar.

Pero esa era sólo la primera secuencia de lo que tenía que ocurrir antes de la reanudación.

La siguiente etapa es que una vez que el líder se queda detrás del safety, entonces el comisario de pista tiene la opción de dejar pasar a los coches doblados.

En Abu Dhabi, fue el hecho de dejar solo a algunos coches desdoblarse lo que causó polémica, ya que eso dejó a Verstappen con un colchón de doblados detrás del tercer clasificado.

Desde entonces, la FIA ha justificado su decisión de aquel día por el reglamento, que anteriormente establecía que sólo se refería a "cualquiera" y no a "todos" los coches doblados, pero ahora el reglamento se ha reescrito para exigir que todos los coches doblados tengan que pasar.

Recuerda:El informe completo de la FIA sobre Abu Dhabi 2021

Pero cuando el líder Verstappen finalmente encabezó el pelotón a la salida de Ascari en la vuelta 51, el tiempo para permitir la reanudación se agotó gracias a la regla clave que se ignoró en Abu Dhabi.

Una vez que aparece el mensaje de que los coches doblados pueden adelantar, el reglamento es explícito en cuanto a que debe haber al menos una vuelta más antes de la reanudación.

El artículo 55.13 establece: "Una vez que el mensaje 'LOS COCHES DOBLADOS PUEDEN PASAR AHORA' se haya enviado a todos los competidores utilizando el sistema oficial de mensajería, el coche de seguridad volverá a los boxes al final de la siguiente vuelta".

Así que el director de carrera tenía menos de un minuto para decidir si dejaba pasar o no a los coches doblados, o si la carrera estaba acabada.

Se tomó la decisión de esperar. Y la exigencia de la "vuelta siguiente" significaba que no se podía dar la salida en la vuelta 52, ya que no podía haber una reanudación antes del final de la vuelta 53, que era cuando se tenía que mostrar la bandera a cuadros.

En Abu Dhabi, la FIA ignoró el requisito de la "vuelta siguiente" y reinició la carrera al final de la misma vuelta en la que se desdoblaron los coches. Lo justificó diciendo que el reglamento daba al director de carrera de la F1 total libertad para elegir qué normas seguir.

Eso se basaba en el artículo 15.3, que establece que el director de carrera tendrá "autoridad preponderante" sobre una serie de asuntos, incluido el coche de seguridad.

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, the rest of the field

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images