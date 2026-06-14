Cómo Liam Lawson provocó el extraño abandono de Hülkenberg en Barcelona

Nico Hülkenberg ha dado explicaciones detalladas tras el Gran Premio de Barcelona-Cataluña sobre su llamativo abandono. El alemán vio terminar su carrera prematuramente por un incidente que incluso para un veterano con dieciséis temporadas de experiencia en Fórmula 1 era completamente nuevo.

Hülkenberg rodaba en la fase final de la carrera detrás de Liam Lawson cuando una aparentemente inocente excursión del neozelandés a la grava tuvo consecuencias inesperadas. Lawson se salió de la pista con su rueda trasera izquierda y lanzó al aire una cantidad de grava y piedrecillas. Una de ellas resultó caer exactamente en el peor lugar posible.

"Fue extraño", contó Hülkenberg después. "Iba detrás de Liam. Metió su rueda trasera izquierda en la grava, lo que levantó bastantes piedrecillas. En los coches, junto a la toma de aire, hay un lazo de seguridad con el que los marshals pueden apagar el coche en situaciones de emergencia. Al parecer, una piedra activó ese sistema, por lo que el coche se apagó por completo de inmediato."

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Como consecuencia, el piloto de Audi tuvo que dejarse llevar sin tracción hacia el pit lane. Para Hülkenberg fue una situación que nunca antes había vivido. "Eso nunca me había pasado en los dieciséis años que llevo aquí. Muy extraño y excepcional."

Aunque el abandono parece deberse a pura mala suerte, en Hülkenberg no predomina exclusivamente el sentimiento de injusticia. El alemán también vio oportunidades perderse en una carrera en la que, según él, habría sido posible más.

"Por supuesto, se puede decir que es positivo que el coche parezca lo bastante competitivo", dijo. "Pero, sinceramente, hoy esperaba algo más. En este circuito siempre es difícil hacer mucho cuando ruedas detrás de otro coche, porque eso daña los neumáticos casi de inmediato."

La lucha entre Liam Lawson y Nico Hulkenberg Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con ello, Hülkenberg se refiere a un problema recurrente en Barcelona, donde la combinación de altas temperaturas y una superficie de asfalto exigente convierte la gestión de los neumáticos en un factor crucial. Rodar en tráfico a menudo significa que el desgaste de los neumáticos aumenta de forma acelerada, lo que limita las opciones estratégicas.

Precisamente en ese aspecto el alemán también ve margen de mejora a posteriori. A pesar de la causa excepcional de su abandono, considera que Audi quizá podría haberse dado una mejor posición de partida antes en la carrera.

"Ahora que el fin de semana ha terminado, nos vamos otra vez sin puntos", constató decepcionado. "Lo que pasó al final fue increíblemente desafortunado, pero también ocurrieron una o dos cosas durante la carrera, estratégicamente hablando, que debemos revisar bien. Creo que ahí podríamos haber actuado mejor y habernos ayudado más."

Cuando se le preguntó si con ello se refería al momento en que Lawson hizo una parada en boxes lenta y Audi posiblemente dejó escapar una oportunidad de reaccionar estratégicamente, Hülkenberg se mostró algo reservado. "Eso podría ser", fue su elocuente respuesta.

Así, el Gran Premio de España no solo terminó para Hülkenberg con una desconexión técnica extremadamente rara, sino también con la sensación de que, en lo deportivo, podría haber habido más de lo que sugiere el resultado final.