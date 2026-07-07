Cómo el límite de gastos en F1 ha puesto aún más de relieve el debate sobre las mejoras técnicas

Cuando Ferrari llegó a Austria con otra ronda de actualizaciones, los equipos rivales se preguntaron cómo la Scuderia sigue introduciendo nuevas piezas a un ritmo tan implacable. Toto Wolff describió el programa como "ilimitado", aunque explicó que esperaba que se ralentizara a medida que avanzara el año. Fernando Alonso bromeó diciendo que algunos equipos debían de tener una "máquina de hacer dinero en la fábrica", mientras que Carlos Sainz también admitió que en Williams les sorprende la frecuencia con la que los equipos punteros siguen introduciendo mejoras.

Estos comentarios reflejan algo más que frustración competitiva, ya que apuntan a un debate cada vez mayor sobre una de las cuestiones centrales de la era del límite de gastos en la Fórmula 1: ¿cuándo es el mejor momento para emplear un presupuesto de desarrollo limitado?

No hay ninguna norma que impida a un equipo introducir un nuevo suelo cada fin de semana de carrera. Sin embargo, cada mejora debe pagarse con cargo al mismo presupuesto. Con un límite de 215 millones de dólares, las mejoras introducidas ahora suponen un gasto que no podrá realizarse más adelante en la temporada.

Frédéric Vasseur ya lo vio venir. En declaraciones antes de que comenzara la temporada, argumentó que el momento de las mejoras vendría determinado cada vez más por las restricciones financieras que por la capacidad técnica: "El factor determinante para la introducción de mejoras será el límite de gastos. Si tienes que enviar un suelo a Japón o a China, estás gastando la mitad de tu presupuesto de desarrollo".

El propio calendario se ha convertido este año en parte de ese cálculo. Con la eliminación de Baréin y Arabia Saudí del calendario, la temporada se ha reducido a 22 carreras en lugar de las 24 originales (al menos por ahora, ya que la F1 pretende reprogramar al menos una de las carreras de Oriente Medio). El límite máximo se mantiene sin cambios incluso cuando desaparecen carreras del calendario, lo que significa que el dinero que se habría gastado en esos fines de semana de carrera permanece en el presupuesto. Según las estimaciones del paddock, eso puede suponer aproximadamente un millón de dólares por equipo por cada carrera que desaparezca.

El reglamento dicta el presupuesto, pero no cómo los equipos deciden gastarlo, y Ferrari y Aston Martin han respondido a esa pregunta de maneras opuestas.

Ferrari se ha convertido en el ejemplo más visible de un equipo dispuesto a seguir gastando el presupuesto de desarrollo a lo largo de toda la temporada. Cada pieza nueva tiene que fabricarse y enviarse al circuito, y no todas las mejoras funcionan como se esperaba. Cuando no es así, el dinero gastado en ellas se pierde.

El volumen de mejoras de Ferrari ha llamado la atención de sus rivales Foto de: Paul Foster

Sin embargo, la frecuencia de Ferrari se debe, en parte, a la necesidad. El equipo llevó 11 mejoras a Miami, más que cualquier otro equipo de la parrilla, y, según ha admitido, destinó una parte significativa de su presupuesto de temporada a un paquete que aportó muy poco en cuanto a tiempo por vuelta una vez que los ingenieros descubrieron que el coche no se comportaba en pista tal y como predecían sus herramientas de simulación. En lugar de ralentizar el desarrollo tras Miami, Ferrari siguió introduciendo nuevas piezas, lo que sugiere que cree que un flujo constante de actualizaciones sigue siendo la vía más rápida para mejorar el rendimiento.

Aston Martin ha tomado un camino diferente. Adrian Newey se ha resistido deliberadamente al flujo constante de actualizaciones, reservándose en su lugar para un paquete de mejoras importante confirmado para el Gran Premio de Hungría, del 24 al 26 de julio, la carrera previa al parón veraniego. Newey ha calificado esta elección como una "decisión dolorosa", tomada deliberadamente y no impuesta por las circunstancias: mientras los rivales introducían actualizaciones carrera tras carrera, Aston Martin se reservó para dar un único paso, pero más grande. Esto representa un cálculo diferente: aceptar un sacrificio a corto plazo a cambio de una recompensa potencialmente mayor más adelante. Si el paquete no logra la mejora esperada, se habrán dedicado meses de trabajo y gasto a la solución equivocada.

En realidad, ambas estrategias apuestan por lo mismo: la capacidad del equipo para saber si una mejora funcionará antes incluso de que llegue a la pista.

Un equipo que puede validar una mejora antes de fabricarla evita gastar parte de su presupuesto aprendiendo la lección equivocada en la pista

Ferrari y Aston Martin han elegido vías de desarrollo muy diferentes, pero ambas dependen de la confianza en sus datos subyacentes. Ferrari apuesta por poder identificar, validar e implementar mejoras con la rapidez suficiente como para justificar un flujo constante de piezas nuevas. Aston Martin apuesta por poder validar un gran paquete lo suficientemente bien como para no necesitar ese flujo constante.

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Tomando como ejemplo a estos equipos concretos, también hay que tener en cuenta el contexto: Ferrari está en la lucha por el título, lo que significa que cada carrera cuenta, mientras que Aston Martin ya está centrando su atención en el futuro tras un desastroso comienzo con el nuevo reglamento junto a su socio de unidades de potencia, Honda, que lo ha dejado a la cola del pelotón.

El límite de gastos de la F1 implica que los desarrollos fallidos tienen consecuencias deportivas

Antes del límite de gastos, los equipos solían poder salir airosos de un error invirtiendo más dinero. Si un nuevo suelo no daba los resultados esperados, rápidamente se podía lanzar otra versión. Hoy en día, cada mejora fallida conlleva una consecuencia financiera.

Aston Martin está posponiendo las mejoras hasta presentar un paquete importante en Hungría Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Aston Martin ofrece un ejemplo ilustrativo de por qué esa confianza es importante. A pesar de que el equipo está preparando su gran paquete de mejoras, Newey se ha mostrado reacio a predecir la magnitud de la mejora. "Prevemos un gran avance, pero me resisto a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien calibradas como deberían", afirmó.

Esa es la limitación que subyace a toda decisión de mejora, ya que si un simulador predice un rendimiento que nunca se materializa en la pista, el equipo no solo ha perdido tiempo, sino que también ha gastado parte de un presupuesto fijo buscando la respuesta equivocada.

En otras palabras, un equipo que puede validar una mejora antes de fabricarla evita gastar parte de su presupuesto aprendiendo la lección equivocada en la pista.

El debate desencadenado por el incesante flujo de piezas nuevas de Ferrari tiene menos que ver con la propia Scuderia que con un cambio más amplio en la F1 —dejando de lado, por el momento, los juegos políticos—. Los equipos siguen siendo libres de presentar tantas mejoras como deseen; lo que ha cambiado es el coste de equivocarse con una de ellas. En la era del límite de gastos, la ventaja competitiva proviene cada vez más de evitar errores costosos, más que de limitarse a buscar un rendimiento adicional.

No parece que el debate en torno al límite de gastos de la F1 vaya a desaparecer a corto plazo Foto de: Andy Hone/LAT Images a través de Getty Images