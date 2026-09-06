Cómo Verstappen intentó compensar la sensación de ir "como una tortuga" frente a Mercedes en Italia

Después de que Max Verstappen dijera el sábado que el coche de Red Bull estaba hecho de papel, el neerlandés logró alcanzar un día después el podio más bonito del calendario de Fórmula 1: el icónico podio que cuelga sobre la recta principal de Monza.

El ritmo de carrera resultó ser considerablemente mejor de lo que Verstappen había creído posible tras la clasificación, aunque subraya que los mismos problemas seguían presentes.

Durante la carrera, el cuatro veces campeón del mundo ya dijo que el eje trasero se sentía roto, lo que se relaciona con lo que explicó a los medios neerlandeses el sábado: ciertos componentes en la parte trasera del RB22 a veces se deterioran durante una sesión, algo que Verstappen llama "degradación del coche".

Verstappen subraya que el problema siguió perjudicándolo el domingo en su camino al tercer puesto por detrás del dúo de Mercedes.

"Seguía ahí, nada cambió. Simplemente no está bien. Sufres con los baches, los pianos y especialmente en baja velocidad", dijo el neerlandés en la rueda de prensa posterior a la carrera.

"Sigue siendo como si el eje trasero simplemente no fuera muy flexible. Así que, sin duda, hoy volvió a no ser ideal y nos costó rendimiento, pero es lo que hay".

Verstappen dijo que todavía estaba teniendo problemas en la parte trasera del Red Bull el domingo. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Además del problema en la parte trasera del RB22, Verstappen dice que hubo otro factor que marcó una diferencia aún mayor: la unidad de potencia de Mercedes es considerablemente más eficiente en términos de despliegue de energía que la versión de Red Bull Ford Powertrains.

"Creo que quedó bastante claro durante la carrera que simplemente no podemos seguir el ritmo del despliegue de los coches con motor Mercedes, y eso, por supuesto, es muy duro en una pista como Monza", dijo.

En parte por eso, Verstappen intentó frenar especialmente tarde para la segunda chicana, donde contraatacó por el exterior en varias ocasiones después de ser adelantado por Curva Grande.

"[No lo disfruté] mucho cuando la gente simplemente te pasa como si fueras una tortuga", dijo.

"Pero, sí, simplemente devolverla por el exterior. El coche va bien en las frenadas, así que eso ayuda. Tenía buena confianza para atacar las zonas de frenada. Dos veces conseguí hacerlo en las curvas 2 y 4.

"Eso se disfruta, pero al mismo tiempo también es frustrante. Simplemente intento maximizar todo lo que puedo".

Esa maximización incluso significó que Verstappen pudo luchar con Mercedes durante un tiempo, pero según el piloto de Red Bull, eso se debió principalmente a lo potente que era el modo de adelantamiento en Monza.

Según Verstappen, Red Bull tenía pocas posibilidades contra Mercedes debido a la diferencia de eficiencia entre las dos unidades de potencia. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La energía adicional que los pilotos pueden recuperar y desplegar cuando están a menos de un segundo del coche de delante hizo que Verstappen pudiera mantenerse con Mercedes durante un tiempo sorprendentemente largo. Sin embargo, una vez que la brecha aumentó a más de un segundo, su desafío terminó efectivamente.

"Por supuesto, con el modo de adelantamiento parecía bastante prometedor, pero en cuanto me puse líder, fue muy difícil defender. Y ese ha sido un poco mi problema durante toda la carrera", dijo.

"Incluso cuando tuvimos el VSC, paramos en boxes, teníamos mejores neumáticos, estoy adelantando coches, pero en cuanto pueden mantenerse en ese modo de adelantamiento, es demasiado potente para que podamos defendernos de eso, incluso con mejores neumáticos. Así que me llevó un rato incluso quitarme de encima a los McLaren".

No obstante, el quinto podio de Verstappen de la temporada es un impulso bienvenido. No solo después de sus quejas del sábado, sino naturalmente también después del accidente temprano de Verstappen en Zandvoort.

"Que estemos en el podio después de un fin de semana muy difícil en Zandvoort, donde el coche no era realmente de mi agrado, [es positivo]", concluyó.

"Logramos darle un gran vuelco de viernes a sábado y el coche definitivamente estaba en una mejor ventana. Pero todavía tenemos algunos aspectos y áreas en los que sabemos que tenemos que mejorar, además del evidente despliegue en las rectas".