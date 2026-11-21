Fórmula 1 Las Vegas GP

Cómo McLaren intentó mitigar su déficit de velocidad punta en Las Vegas

Con Lando Norris y Oscar Piastri faltos de velocidad punta, la dupla de McLaren tuvo que sacar el máximo provecho de los juegos de posición en pista de Las Vegas

Filip Cleeren

Publicado: 21 nov 2026, 22:19

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Pese a lo que fue un resultado respetable en un circuito que acentuó los defectos del MCL40 sin premiar sus virtudes, Lando Norris no quedó nada conforme con el viernes del fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

"Simplemente somos pésimos en las rectas”, dijo Norris poco después de clasificarse quinto, a poco menos de ocho décimas del poleman Kimi Antonelli, quien perderá cinco posiciones por una penalización de motor, lo que elevará a Norris al cuarto lugar de la parrilla.

Las largas rectas y las bajas exigencias de carga aerodinámica hacían que el circuito del Las Vegas Strip nunca fuera a ser la pista más fuerte para este coche, algo que ya anticipaba la discreta forma de McLaren en los trazados más comparables, Monza y Bakú.

Pero la desventaja de McLaren en Vegas seguía siendo sorprendentemente grande, al menos para Antonelli, con Norris y Oscar Piastri habitualmente 20 km/h por debajo en la larga Las Vegas Boulevard del circuito, así como en la recta final hacia la meta.

Diferencias tan grandes rara vez se explican por un solo factor, y eso también quedó demostrado el viernes. Pese a las actualizaciones regulares, el MCL40 sigue siendo relativamente resistente al avance y aerodinámicamente ineficiente, algo que se ve agravado por la decisión de pretemporada del equipo de optar por una relación de marchas más corta, lo que le cuesta potencia final en circuitos con rectas extremadamente largas.

Como todos los equipos, McLaren tenía la opción de realizar un cambio a mitad de temporada en sus relaciones de transmisión, pero decidió no hacerlo porque su desarrollo más corto todavía le resultaría útil en otros circuitos. En Vegas, sin embargo, el equipo tuvo que pagar el precio.

"Definitivamente teníamos cierta preocupación sobre cuán adecuadas serían las exigencias de este circuito para nuestro coche", respondió el jefe del equipo, Andrea Stella, cuando Motorsport.com le preguntó si la desventaja de la escudería era mayor de lo previsto. "No se trata solo de la velocidad punta, sino también de la velocidad punta combinada con el rebufo que todos intentan conseguir. Entonces entras en regímenes de funcionamiento del motor que, con nuestras relaciones, no son ideales. Sabemos que la resistencia aerodinámica no es un punto fuerte. Hemos visto rasgos similares a Monza, a Bakú. Y en todas las condiciones no fuimos especialmente competitivos".

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alex Pantling / Getty Images

Con el rebufo tan crucial, como lo evidenciaron las tácticas de posición que dominaron la Q3 y perjudicaron a pilotos como Isack Hadjar y George Russell, McLaren intentó compensar su falta de velocidad punta buscando el rebufo de manera más agresiva.

"Lo que hicimos mejor aquí fue mitigar esto con un posicionamiento realmente bueno", agregó Stella. "El coche estuvo prácticamente donde queríamos que estuviera en la clasificación. Y eso definitivamente ayudó. Porque tengo que decir que parece que, con este reglamento, la reducción de resistencia cuando sigues a un coche o incluso a varios coches es mayor que en el pasado. Y, por lo tanto, hay un incentivo todavía mayor para estar ubicado en el lugar correcto".

Norris explicó: "Tengo que comenzar mi vuelta a 1,5 segundos del coche de adelante, lo que significa que en cada curva pierdo al menos media décima o una décima, por la cantidad de carga aerodinámica que pierdo. Obviamente, al final del día hay una ganancia mayor al tener un buen rebufo, pero tenemos que compensar una pérdida realmente terrible de velocidad en recta y, por lo tanto, tenemos que perjudicar nuestra velocidad en curva".

Si a eso se suma el factor externo de que Antonelli recibió un rebufo "extremo" al final de un grupo de coches de RB y Alpine, la desventaja real de McLaren probablemente se haya exagerado. Ninguno de sus pilotos perdió tanto tiempo en las rectas frente al compañero de Antonelli, George Russell, ni tampoco frente a Max Verstappen, quien heredará la pole el sábado debido a la penalización de cinco posiciones en parrilla de Antonelli.

Aun así, Piastri sintió que la magnitud de la desventaja de velocidad punta de McLaren fue mayor de lo esperado, aunque también admitió que su séptimo mejor tiempo fue resultado de una vuelta desprolija. "Nos tomó por sorpresa, para ser sincero", dijo el australiano. "No creo que esperáramos que fuera un problema tan grande. En Monza estuvimos bien y lo extraño para nosotros es que es sobre todo en comparación con los otros coches con motor Mercedes.

"Creo que hubo algunas cosas que probablemente revisaremos para ver si podemos hacer un trabajo ligeramente mejor. Pero creo que mis vueltas también fueron un poco desprolijas".

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Stella se mostró optimista sobre el suelo revisado de McLaren que probó Norris en Vegas y que ayudó al rendimiento en baja velocidad, pero el italiano reveló una razón inusual por la que el beneficio de rendimiento de esa actualización quedó en gran medida anulado.

"Del lado de Lando, una bolsa de plástico se quedó atascada en el suelo y perdimos bastante carga aerodinámica allí. Así que, teniendo en cuenta que una décima de segundo marcaría una gran diferencia, ciertamente había una décima de segundo en una bolsa de plástico, lo que es un poco una pena.

"Pero ahora tenemos que ver cómo mantenemos el coche en condiciones de competir en la carrera. En Monza vimos que, por este efecto de rebufo, en realidad puedes quedarte enganchado, conectado con los otros coches. Así que definitivamente esperamos con ganas el día de mañana y nos alienta el hecho de que la clasificación haya sido competitiva".

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