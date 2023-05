Cómo la prueba de neumáticos en Imola podría mejorar la F1

Los pilotos estarán obligados a utilizar los neumáticos duros en la Q1, los medios en la Q2 y los blandos en la Q3 en las tres rondas de la clasificación del sábado en el Gran Premio de Emilia Romagna de la Fórmula 1, en lugar de tener libertad de elección, podría variar el orden jerárquico de los equipos sobre todo en las primeras rondas.

Sin embargo, el mayor impacto del nuevo formato experimental relacionado con los neumáticos se deje notar el domingo en la carrera, ya que podría crear carreras más emocionantes para la F1.

Y es que, en una temporada en la que el espectáculo parece haber ido a menos por las predecibles estrategias a una parada, dicho experimento podría ayudar a abrir la puerta a que las dos paradas vuelvan a estar sobre la mesa en el futuro.

Mejorar el espectáculo de la Fórmula 1

Las razones por las que este año las carreras no han sido tan buenas como en el pasado son amplias y variadas, y no hay un único factor que las haya provocado.

El aumento de la carga aerodinámica generada por los coches, la mayor dificultad para adelantar y las zonas de DRS ahora más cortas, además de la preferencia por las estrategias a una sola parada, han provocado una tormenta perfecta en una campaña en la que un equipo, Red Bull en esta ocasión, domina totalmente la categoría.

Con los diseños de los coches bastante definidos, la única variabilidad a lo largo de la temporada que podría agitar las cosas a partir de ahora son las diferentes opciones que Pirelli puede llevar a cada pista, ya que cuanto más blanda sea la goma, más posibilidades hay de ver varias paradas.

Sin embargo, Pirelli también debe tener cuidado de no llevar las cosas demasiado al extremo y convertir los grandes premios en carreras a tres o cuatro paradas, que también pueden ser impopulares porque acaban siendo un caos difícil de entender para los aficionados.

Además, los neumáticos que se degradan demasiado rápido tampoco gustan a los pilotos ni a los equipos, ya que eso les obliga a tener que ahorrar más goma y perjudica al espectáculo.

Pirelli tyres Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lo que siempre ha sido muy complicado es forzar a los equipos para que hagan una estrategia de dos paradas en lugar de decantarse automáticamente por una sola parada. La pérdida de tiempo en boxes, el riesgo de quedar atrapado en el tráfico y no disponer de suficientes compuestos son factores que contribuyen a que las escuderías opten por una estrategia más conservadora.

Mario Isola, jefe de competición de Pirelli, afirma que convertir las carreras en estrategias de dos paradas va mucho más allá de la idea de hacer que los neumáticos se degraden más rápido. Y en cuanto a la falta de adelantamientos en pista y a las estrategias aburridas, es prácticamente el caso del huevo y la gallina, ya que es difícil descifrar qué es lo que desencadena lo otro.

"Lo que hemos aprendido en años anteriores es que si vamos demasiado blandos o demasiado agresivos, hay una tendencia generalizada de gestionar el ritmo con el objetivo de seguir haciendo la estrategia de una sola parada", dijo a Motorsport.com.

"Pero un elemento importante es lo difícil que es adelantar. Puedes arriesgarte a salir en tráfico si sabes que puedes adelantar. Pero si no puedes adelantar, entonces no te arriesgas, te quedas delante y proteges la posición".

"Así que creo que sólo [cambiando] los neumáticos, no estamos en posición de encontrar la solución adecuada, y seguiremos en un círculo con mayor degradación, luego menor degradación, luego mayor degradación, y luego menor degradación. Y eso no hace feliz a nadie".

Forzar el problema no es la solución

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 leads at the start Photo by: Red Bull Content Pool

Una sugerencia que ha surgido en varias ocasiones para fomentar más carreras a dos paradas es hacerlas obligatorias. Así, de la misma manera que la única parada es el mínimo ahora porque los pilotos tienen que utilizar dos tipos diferentes de compuestos de neumáticos por reglamento, se podría obligar a los equipos a hacer dos paradas y utilizar los tres compuestos.

El cambio tiene mucho sentido y, en teoría, ofrecería la posibilidad de variar la estrategia, ya que los equipos tendrían que elegir el momento adecuado para salir a la pista con el neumático menos bueno para la carrera, ya sea el blando, porque degrada mucho, o el duro, por lo contrario.

Pero Isola ha echado un jarro de agua fría sobre dicha idea. Asegura que en el pasado ya se debatió la posibilidad de imponer esa norma, y se llegó a la conclusión de que no conseguiría ofrecer un mejor espectáculo y más variado.

"Hace muchos años, junto con los directores deportivos, hicimos un análisis al respecto", explica. "Llegamos a la conclusión de que cuantas más restricciones se impongan, habrá más equipos haciendo la misma estrategia".

"Así que, si les impones la obligación de utilizar las tres gomas, probablemente al principio tendrán estrategias diferentes, porque tienen que adaptarse a la nueva situación. Pero al final, elegirán la misma y todo será igual".

La clave, dice Isola, es ofrecer una selección natural en la que los equipos no se vean obligados a realizar un número determinado de paradas, sino que tengan una opción de estrategia en la que tenga sentido ser más agresivos por motivos puramente competitivos. La estrategia de dos paradas tiene que ser al menos igual que la de una única parada en cuanto al cronómetro.

"Podemos intentar fomentar diferentes estrategias, pero al final que haya una que sea la más rápida", añadió Isola.

Precisamente esa posibilidad de dar a los equipos un camino alternativo hasta la bandera a cuadros es lo que podría surgir de la nueva asignación de neumáticos que se probará este finde en Imola.

Nuevas reglas a prueba

Charles Leclerc, Ferrari F1-75,Max Verstappen, Red Bull Racing RB18,Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

La prueba de Imola se llevará a cabo para ayudar a la Fórmula 1 y al proveedor de neumáticos Pirelli a comprender mejor el impacto de un enfoque más sostenible de los fines de semana de F1, con el objetivo de desperdiciar menos juegos de gomas cuando acaba el fin de semana.

La asignación normal de 13 compuestos para cada fin de semana de carrera se reducirá a 11, con un claro cambio en el número de neumáticos disponibles.

En los fines de semana normales, los 13 juegos se dividen en ocho blandos, tres medios y dos duros. Para la cita de Imola (y los otros lugares donde se llevará a cabo el experimento), los 11 juegos se dividirán en cuatro blandos, cuatro medios y tres duros.

Obligar a los pilotos a utilizar el duro en la Q1 y el medio en la Q2, significará un enfoque muy diferente para el sábado, pero las consecuencias podrían verse más en la carrera del domingo.

Eso se debe a que la forma en que se asignan los neumáticos durante el fin de semana significa que los pilotos deberían terminar la carrera con al menos dos juegos de duros y dos juegos de medios.

Hasta ahora, la mayoría de las veces, los pilotos usaban un medio o un duro en la carrera, de hecho a veces sólo usaban esos dos neumáticos. Eso ha provocado que, con el blando, que rara vez es bueno para un stint de carrera, los equipos se ven empujados automáticamente hacia una estrategia conservadora de una sola parada que va en perjuicio del entretenimiento.

El cambio en la asignación de neumáticos para Imola, y el hecho de que debería haber al menos dos juegos de duros y medios disponibles, ha permitido a la marca italiana ser más agresiva con su elección de compuestos para el fin de semana, porque están seguro de que los equipos no se quedarán sin gomas el domingo.

Para el GP de Emilia Romagna de este año, Pirelli ha optado por una elección un paso más blanda que el año pasado, es decir, han escogido la asignación más blanda posible.

Como explicó Isola: "Tenemos que encontrar la manera de no llegar a la carrera con un juego de medios y otro de duros, ya que [los equipos] usan todos los blandos en la clasificación. Así que, gracias a este planteamiento, decidimos ir un paso más blandos en Imola".

"La asignación original era C2, C3 y C4, pero ahora es C3, C4 y C5. Ahora todos los equipos tendrán dos juegos de duros, dos de medios y dos de blandos para la carrera. Así que podemos ir un paso más blandos, y aunque eso aumente el número de paradas, tienen suficientes neumáticos".

"Con el sistema actual, no quiero decir que sea arriesgado, porque tienen que hacer más paradas en boxes, pero si llegan a la carrera con un solo juego de duros, un juego de medios, y el resto son blandos, que son demasiado blandos, no es lo ideal. Entonces tenemos una situación que no es natural y no es lo que queremos".

Es difícil predecir cómo se desarrollará la carrera de Imola en estos momentos, y el experimento podría irse al traste si finalmente la lluvia gana protagonismo este fin de semana. Pero Mario Isola cree que la F1 va por el buen camino al permitir que se realicen este tipo de pruebas para que todo el mundo pueda entender mejor lo que funciona y lo que no.

E incluso si Imola no ofrece una carrera de dos paradas, el otro evento que también pondrá en práctica este experimento más adelante este curso (potencialmente el GP de Hungría) debería ayudar a proporcionar una imagen más clara.

Como dijo Isola: "Si todo funciona, lo mantenemos, si no funcionan, volvemos a lo anterior. El planteamiento es el correcto porque, por desgracia, aunque intentes predecir cualquier detalle posible, siempre pasa algo luego que no es predecible", concluyó.