Cómo Pirelli busca revetir las críticas de Hamilton a sus neumáticos

En julio se tomará una decisión sobre algunas reglas para la Fórmula 1 2024 y, mientras tanto, Pirelli tiene que desarrollar y probar neumáticos con los que los pilotos, los equipos y la FIA estén satisfechos. No sólo es una carrera contrarreloj, sino que tendrá que hacerse con un rodaje limitado.

Pirelli sólo dispone de tres sesiones de pruebas de neumáticos lisos para cumplir su objetivo. Una selección de equipos rodará durante dos días en Bahréin la semana que viene y de nuevo durante dos días después de los Grandes Premios de España y Gran Bretaña, tras lo cual se decidirán los compuestos para el 2024.

Pirelli lleva tiempo trabajando en la prohibición de las mantas, en gran parte por loables razones de sostenibilidad: significará que los equipos consumirán menos electricidad en la pista, y las mantas no tendrán que volar por todo el mundo, lo que representa un ahorro de costes.

"La idea de eliminar las mantas es algo que discutimos hace años", dice el jefe de Pirelli F1, Mario Isola. "Y es un objetivo común -que significa FIA, F1, equipos, Pirelli, promotores- lograr la neutralidad de carbono para 2030.

"Cualquier paso para hacer nuestro deporte más sostenible es importante. Uno de estos pasos es retirar las mantas para evitar el uso de electricidad para calentar el neumático antes de su uso".

En los últimos años ya se ha avanzado en la dirección correcta gracias a las temperaturas más bajas y los tiempos de almacenamiento más cortos: Isola sugiere que calentar los neumáticos de F1 en 2022 consumía la mitad de la energía utilizada una década antes.

El siguiente paso es la prohibición total, que en un principio estaba prevista en el reglamento de la FIA del año que viene. Sin embargo, tras la reciente reunión de la Comisión de la F1 se modificó la norma, por lo que la posición actual por defecto es que se mantendrán las mantas.

Se acordó que, tras nuevas pruebas, se celebraría una votación en julio. Si tanto la F1 como la FIA apoyan la medida, sólo cinco equipos tendrán que estar de acuerdo, un proceso puesto en marcha para que uno o dos equipos no puedan bloquear el cambio por motivos oportunistas.

Esta decisión se refiere a una prohibición general que abarca los neumáticos lisos y los intermedios. En la misma reunión se acordó hacer un caso especial para los neumáticos de lluvia. En esencia, las pruebas de Pirelli con estos neumáticos han tenido tanto éxito que la empresa italiana quería introducirlos esta temporada. Se utilizarán a partir de la sexta ronda en Imola.

"Probamos antes de las vacaciones de Navidad algunos neumáticos para lluvia", dice Isola. "Esa era también nuestra prioridad porque el año pasado los pilotos no estaban contentos con los neumáticos de lluvia. Encontramos un nuevo compuesto que es capaz de trabajar sin manta.

"Hicimos una comparación con el antiguo neumático con mantas, en condiciones frías, porque en diciembre no tuvimos condiciones cálidas. Y probamos en Paul Ricard, Fiorano y Portimao.

"Y en los tres circuitos diferentes, con tres equipos diferentes y cinco pilotos diferentes, los comentarios fueron positivos: mejor calentamiento y mejor rendimiento".

El siguiente paso para Pirelli es crear intermedios y slicks que permitan a los pilotos empujar fuerte nada más salir de boxes sin estar precalentados, pero hasta ahora no ha sido así, porque ambos casos son mucho más complejos y exigentes que los mojados.

Lo que ocurre con los actuales prototipos de neumáticos lisos es un poco como entrar en boxes con los neumáticos de seco demasiado pronto y deslizarse por una pista húmeda durante un par de vueltas hasta que entran y funcionan de forma óptima. Ese lento calentamiento tiene un gran impacto en las opciones estratégicas y, por tanto, en el desarrollo de las carreras, pero para los pilotos la principal preocupación es la seguridad.

Hamilton es uno de los pocos que ha probado la última versión del slick, habiendo corrido junto a George Russell tanto en Jerez como en Paul Ricard a principios de este año. No quedó satisfecho con su rendimiento.

"Creo que es peligroso", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre los nuevos neumáticos. "He probado los neumáticos que no requieren manta, y va a haber un incidente en algún momento. Así que, desde el punto de vista de la seguridad, creo que es una decisión equivocada".

"Hay que dar varias vueltas para que los neumáticos funcionen. Todo el argumento es que quitar las mantas es ir más sostenible y más verde, pero en realidad sólo usamos más combustible para conseguir la temperatura en los neumáticos.

"Lo que más nos preocupa es cuando salimos a la pista: estamos patinando y es muy inestable. Si alguien lleva neumáticos que funcionan, puedes chocar fácilmente con él. Así que es un ejercicio inútil".

"Sigo sin entender por qué la F1 se está alejando de las mantas", añadió Carlos Sainz. "Porque para mí no tiene sentido. Estás quemando más combustible para calentar los neumáticos".

"Simplemente no entiendo la filosofía, pero también poner en riesgo a los pilotos con estos coches de menor altura, pero es la dirección que la F1, la FIA y Pirelli han decidido tomar, así que tenemos que adaptarnos".

Sainz reconoció que el nuevo neumático de mojado debería hacer el trabajo: "El único que he probado sin mantas ha sido el de mojado, así que sólo puedo dar mi opinión al respecto. Me parece que debería ir bien. En todo caso, eran más rápidos que los mojados normales".

Que un piloto de la talla de Hamilton utilice la palabra "peligroso" en relación a los neumáticos es la pesadilla de las relaciones públicas, pero en la F1 este tipo de situaciones vienen con el territorio, y todo lo que Isola puede hacer es aportar algo de contexto.

"Lewis probó los neumáticos en Paul Ricard a principios de febrero", explica el italiano. "Hacía bastante frío en esa época. Y claramente, probamos algunos neumáticos que no estaban en su desarrollo final o no son la versión final de los neumáticos que queremos homologar sin mantas.

"Entiendo el comentario, porque también hay que tener en cuenta que los pilotos están acostumbrados a salir del pitlane y a conducir un coche con neumáticos que son capaces de generar más o menos el agarre que tienen cuando se estabilizan. Así que es un enfoque completamente diferente también para ellos.

"Entiendo que si en la vuelta de salida un coche es, no sé, 10 segundos más lento que otro, se crea un diferencial de velocidad que hay que tener en cuenta. Creo que el comentario de Lewis también estaba relacionado con esto. Y es un comentario justo".

Al igual que Sainz, los que han probado los mojados que se correrán este año están contentos con ellos, pero eso es sólo la primera casilla marcada para Pirelli.

"El siguiente paso es que espero que tengamos éxito este año para encontrar un neumático intermedio que sea capaz de funcionar sin las mantas", dice Isola. "Y al mismo tiempo, tenemos un plan de desarrollo para los neumáticos lisos. Hemos pedido unos días más de lo habitual para desarrollar estos nuevos neumáticos sin mantas para alcanzar el objetivo de eliminar las mantas en 2024".

"Así que es un largo viaje. Es sólo el primer paso. Es un gran reto técnico porque tenemos que rediseñar completamente su construcción y todos los compuestos".

Ese es un punto muy importante - Pirelli tiene una gama de seis compuestos en estos días, y todos ellos tendrán que trabajar sin mantas, pero es la construcción que Isola ve como el mayor desafío.

"Cuando empiezas con los neumáticos fríos, podemos bajar un poco la presión, pero no demasiado", dice.

"Porque cuando salen del pitlane, presionan inmediatamente los neumáticos. Así que tenemos que estar 100% seguros de que la construcción es capaz de resistir a este estrés a baja presión.

"Eso significa que estamos diseñando una nueva construcción capaz de resistir más a baja presión, y entonces el delta de presión de frío a caliente será de 9/10psi, quizás más. Así que pueden imaginarse cuál es el impacto en la construcción y el cambio de perfil, la distribución de la presión bajo la huella, la distribución de la temperatura, etc.

"Tenemos que estar seguros de que tenemos un buen calentamiento, tenemos que estar seguros de que no tenemos demasiado sobrecalentamiento cuando la temperatura se estabiliza. Así que tenemos que rediseñar todos los compuestos de la gama. Hay mucho trabajo detrás diseñando neumáticos capaces de funcionar sin mantas".

Por supuesto, muchos campeonatos de todo el mundo funcionan sin ellas, incluidos algunos en los que Pirelli es el proveedor. Isola es muy consciente de que a menudo se hacen este tipo de comparaciones.

"Una pregunta que me han hecho muchas veces es que ustedes suministran a la F2 sin mantas, así que ¿cuál es la diferencia con la F1?", dice. "La diferencia es de 10 segundos por vuelta. Así que eso significa que si lo traduces a la energía que un coche de F1 es capaz de poner en los neumáticos, es un mundo diferente".

Como se ha señalado anteriormente, una consideración clave es el impacto en la estrategia, porque un calentamiento lento disuadirá a los equipos de hacer múltiples paradas. Isola subraya que será un factor a tener en cuenta cuando la FIA, la F1 y los equipos debatan el tema en julio.

"Decidiremos en conjunto si estamos al nivel adecuado, o si necesitamos más tiempo para desarrollar un neumático capaz de funcionar sin mantas y sin afectar al espectáculo", afirma. "Porque otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que el año pasado hicimos un campeonato fantástico.

"Tuvimos mucha acción, tuvimos muchas estrategias diferentes, tuvimos una mezcla de una parada, dos paradas, eso es exactamente lo que los espectadores quieren ver. No queremos cambiar esta situación.

"Eso significa que queremos ofrecer un neumático capaz de trabajar sin mantas pero con las mismas características que los neumáticos actuales. Esto supone un nivel de dificultad adicional".

Es importante tener en cuenta que los neumáticos que se prueben después del GP de Gran Bretaña no serán las versiones definitivas, por lo que la decisión de julio de seguir o cambiar sólo podrá tomarse con la información disponible en ese momento.

Si efectivamente se van las mantas, hay programadas más sesiones con varios equipos después de los GP de Bélgica e Italia, y luego todos los pilotos probarán prototipos el viernes en las pruebas de Japón y México.

Será la primera vez en décadas que los coches de F1 rueden en un fin de semana de carreras sin mantas.

Los equipos que están haciendo las pruebas podrían tener la ventaja de saber que las mantas han desaparecido definitivamente y que los neumáticos se están acercando a su especificación final, lo que hace que esas carreras sean muy valiosas para ellos.

No está claro qué pasará si se dice "no" a las mantas para 2024. ¿Continuarán esas pruebas posteriores con el programa de mantas con vistas a 2025, o se centrará Pirelli en perfeccionar los slicks actuales para 2024?

Los equipos están abiertos a cualquier decisión. La opinión general es que les parece bien que se abandonen -después de todo habrá un ahorro útil en los costes anuales de transporte- pero los nuevos neumáticos tendrán que hacer el trabajo.

"Creo que deberíamos asegurarnos de que cumplen todas las normas antes de prohibir las mantas de neumáticos", afirma Otmar Szafnauer, de Alpine.

"Vamos a ver adónde llegamos. He oído que Pirelli ha hecho un buen trabajo con los neumáticos de lluvia sin necesidad de mantas, así que eso es genial. Pero antes de prohibirlos, todos los tenemos, todos existen, todos se compran, no ahorras dinero.

"Puede que ahorres un poco en gastos de envío. Pero no pesan tanto. Así que creo que deberíamos usarlos hasta que llegue un momento en que todos estemos contentos de que sin ellos será seguro y bueno".

