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Cómo reaccionaron los pilotos de F1 al título mundial de Kimi Antonelli en su coronación

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris y otros rinden homenaje al piloto de Mercedes después de que se convirtiera en el campeón más joven de la historia de la Formula 1

Alex Harrington

Publicado: 2 nov 2026, 0:48

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Los rivales de Kimi Antonelli han rendido homenaje al piloto de Mercedes después de que amarrara el campeonato mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El italiano terminó tercero por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton para asegurar el título a falta de cuatro carreras. Con solo 20 años y 68 días de edad, es el campeón más joven en la historia de este deporte y el primer italiano en ganar el título de pilotos desde Alberto Ascari en 1953.

Esto fue lo que otros pilotos comentaron sobre su campeonato

Max Verstappen

"Es increíble, por supuesto, la temporada que tuvo. Y, sabes, hacer eso también a esa edad, creo que es simplemente muy, muy impresionante. "Es fantástico ver a todo el equipo, por supuesto, celebrando con él. Su familia también está aquí. Así que estoy seguro de que este es un día muy emotivo para él y estoy muy orgulloso de él".

Lewis Hamilton

"Una enorme felicitación a Kimi y al equipo Mercedes. Es genial verlos a todos aquí arriba celebrando su éxito. El campeón mundial más joven de la historia, es bastante fenomenal. Y estoy muy agradecido de estar en la carrera para presenciarlo".

Charles Leclerc

"Obviamente estoy muy feliz por él. Me considero joven, pero cuando lo veo a él es aún más joven, y ver a sus padres debajo del podio tan emocionados es una imagen hermosa, así que estoy muy, muy feliz por él. "Estaba tratando de esperarlo después de la bandera a cuadros, pero supongo que iba muy despacio celebrando como es debido, e iré a verlo más tarde, pero es totalmente merecido. Quiero decir, no ha cometido ni un solo error desde principios de año".

Lando Norris

"Creo que lo que ha hecho es dejar a todos deslumbrados. Espero que todos le den el crédito suficiente por lo que ha logrado este año porque ha hecho que todos los demás parezcamos tontos. Ha conducido así de bien y ha sido capaz de hacer clic con su auto. "Ha trabajado duro para entender cómo manejar este coche. Simplemente lo explotó mejor que nadie, así que se merece cada pizca de éxito. Ha tenido un año increíble. Y es aún más impresionante que sea solo su segunda temporada en la Fórmula 1 y tenga 20 años. "Estoy muy feliz de ver que mi número uno pasa a él porque se lo merece, así que en cierto modo estoy feliz de verlo irse. "Creo que el hecho de que sea su segundo año, tiene un compañero de equipo muy fuerte, pero le ha ganado todo el tiempo, toda la temporada. Cuenta cuántos errores ha cometido esta temporada. Honestamente, ni siquiera creo que puedas ponerlos en una sola mano. "Ha venido desde el fondo de la parrilla. Ha ganado desde adelante. Ha hecho todo lo que necesita hacer y ha estado ahí en cada una de las carreras, y eso es algo que ni un solo otro piloto puede decir que ha hecho esta temporada. Sabes, ha destrozado a todos. Destrozó al tipo en el mismo auto que él, y eso es difícil de hacer, así que eso ha sido muy impresionante".

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Oscar Piastri

"No sé si necesariamente ha sido una batalla por el campeonato. Simplemente ha sido una victoria del campeonato. Al principio fue un poco más difícil. "Ha hecho un trabajo increíble. Creo que en su segunda temporada en la F1 lograr lo que ha logrado este año es muy, muy impresionante. Claramente Mercedes ha hecho un buen trabajo a su alrededor, dándole el auto para rendir, apoyándolo, y él también ha cumplido con el trabajo, así que una temporada muy impresionante".

Franco Colapinto

"No se puede pedir nada mejor que eso. Campeón del mundo entre los dos mejores campeones de la última era de la F1, y es extremadamente joven. Necesita disfrutarlo. Creo que es el sueño de todos nosotros lo que él tuvo este año. "La velocidad, todos sabíamos que la tenía, pero creo que la consistencia que mostró este año, carrera tras carrera estando en el podio y sumando los puntos y no cometiendo errores, ha sido extremadamente impresionante. "Tener ese peso sobre tus hombros de ser el P1 en el campeonato durante tanto tiempo y también de principio a fin es, wow. Así que muy bien hecho por él. Muy feliz por él. Es un gran campeón, así que necesita disfrutarlo".

Pierre Gasly

"Genial, aprende rápido, un tipo increíble. Estoy muy feliz por él. Es un gran tipo, un piloto increíble y sin errores durante todo el año, buen auto, buen trabajo en equipo, rendimiento sólido. "Sellar el campeonato a falta de cuatro carreras demuestra cómo se ha desempeñado este año".

Carlos Sainz

"Creo que es completamente merecido y honestamente ha hecho un año muy, muy bueno. Ha sabido maximizar sus posibilidades de convertirse en campeón del mundo en su segundo año en la Fórmula 1. A muchos de nosotros nos hubiera gustado tener un auto tan competitivo en nuestros primeros años en la Fórmula 1. "El año que se lo dieron, maximizó todo para ser perfecto. La primera mitad del año dominó y luego controló la segunda parte del año, que es lo que tiene que hacer un campeón del mundo, y creo que lo hizo muy, muy bien".

Arvid Lindblad

"Muy impresionante. Ha estado muy bien todo el año. Así que todo el crédito para él".

Se irán añadiendo más pilotos a medida que lleguen.

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