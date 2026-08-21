Cómo se perfila la parrilla completa de la F1 2027 tras la renovación de Verstappen con Red Bull

A primera vista, la aparición de tres anuncios de pilotos para 2027 en la misma semana podría sugerir que la silly season de la Fórmula 1 había arrancado de verdad por todo lo alto cuando la temporada salió de su hibernación veraniega.

Sin embargo, los tres fueron anuncios de renovaciones de contrato. Esto no es temporada de rumores: es temporada sensata, y no sería del todo sorprendente ver noticias de unas cuantas extensiones de contrato más difundirse por las plataformas de los medios de todo el mundo durante los próximos meses. Alex Albon, Carlos Sainz y ahora Max Verstappen han optado por mantener su posición, lo que debería empezar a precipitar la caída de unas cuantas fichas de dominó más en el mercado de pilotos de este año.

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Eso no quiere decir que se hayan acabado las esperanzas de locura. Todavía hay muchos asientos libres para el próximo año y expectativas de algunos movimientos en el orden, aunque no sean los cambios generalizados en la parrilla que quizá algunos esperaban.

En cualquier caso, la parrilla de 2027 empieza a encajar. Así está la situación hasta ahora.

Mercedes: Kimi Antonelli y George Russell

Mercedes maneja las carreras de Russell y Antonelli, y tiene a ambos asegurados para 2027. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Se sabe desde hace bastante tiempo que Mercedes no hará cambios en su alineación para el próximo año, y tampoco los necesita.

Aunque la irrupción de Kimi Antonelli como favorito al título de este año habrá sorprendido a muchos, al menos en el sentido de que esta es solo su segunda temporada, Mercedes argumentaría que las actuaciones del italiano han sido las previstas cuando lo sacó del karting y lo incorporó a su programa júnior. Los éxitos de Antonelli han dejado a su compañero de equipo George Russell a la sombra, pero el británico aún no está acabado y conserva una oportunidad de asegurarse el título de este año.

Ferrari está feliz con la dupla Leclerc-Hamilton. Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Ferrari acordó un nuevo contrato con Charles Leclerc a principios de este año, comunicado a comienzos de junio, mientras el monegasco continúa su larga asociación con el Cavallino Rampante con un acuerdo plurianual continuado. Con la mejora del rendimiento de Ferrari en 2026, la esperanza de Leclerc es que el equipo pueda seguir avanzando y por fin entregar un coche capaz de ganar el campeonato que encaje con su talento y su enfoque de ir por todo.

Lewis Hamilton mencionó a principios de la temporada que él también tiene contrato para el próximo año. A la vista de sus actuaciones hasta ahora en 2026, una permanencia en Ferrari sería más que merecida; un Hamilton revitalizado es segundo en el campeonato, a 50 puntos de Antonelli.

¿Una familia feliz? Aparentemente, Piastri nunca estuvo en peligro de dejar McLaren... Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ambos pilotos de McLaren tienen contratos para el próximo año, aunque se sabía que Verstappen había mantenido cierto nivel de conversaciones con el equipo, aunque esto fuera simplemente una maniobra para asegurarse un acuerdo más lucrativo con Red Bull. La sugerencia era que, si Verstappen se reunía con gente como Gianpiero Lambiase y Rob Marshall, Oscar Piastri podría ir potencialmente en dirección contraria, pero el representante de Piastri, Mark Webber, cerró la puerta a la idea de que el australiano dejara el equipo hace unas semanas.

Lando Norris, mientras tanto, parece contento de seguir siendo hombre de un solo equipo por el momento. También lo ha hecho muy bien, así que tiene sentido que McLaren quiera retener al campeón vigente.

Red Bull: Max Verstappen y ¿Isack Hadjar?

Red Bull parece encaminado a mantener su alineación completa para 2027 después de asegurar la continuidad de Verstappen. Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ahora que Verstappen está a bordo hasta al menos 2030, Red Bull tiene que resolver lo de su segundo coche. Esto debería ser una mera formalidad, ya que Isack Hadjar ha impresionado esta temporada y ha puesto en aprietos al neerlandés en clasificación, aunque haya una ligera disparidad de ritmo de carrera entre ellos.

Hadjar, fuera del Gran Premio de los Países Bajos tras fracturarse una muñeca, seguirá muy de cerca el regreso de Liam Lawson al redil de Red Bull como sustituto. Sin embargo, el francés no debería tener que preocuparse por su lugar en el equipo, a menos que Lawson haga algo realmente espectacular...

¿Podría Tsolov debutar en la F1 con Racing Bulls en 2027? Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

La primera parada propiamente dicha en el corredor de la incertidumbre está en Racing Bulls, que podría tener que resolver un dilema de tres para dos. Lawson ha estado excelente esta temporada y ha liderado admirablemente al conjunto italiano, mientras que Arvid Lindblad sin duda ha demostrado sus credenciales como estrella del futuro con un enfoque sensato y refrescantemente autocrítico en su año de debutante.

Si la escalera júnior de Red Bull estuviera falta de talento, los dos serían candidatos seguros a quedarse, pero el líder del campeonato de F2, Nikola Tsolov, está maniobrando para asegurarse uno de los asientos del próximo año. Con el objetivo de convertirse en el primer piloto búlgaro de la F1, Tsolov ha demostrado una velocidad considerable y sus victorias en ambas carreras de Silverstone fueron un raro doblete de carrera principal-sprint. El único pelo en la sopa es su ocasional propensión a maniobras demasiado ambiciosas, como demostró su choque con Sebastián Montoya en Hungría, que le costó una suma nada insignificante de puntos en la sprint de Hungaroring.

Lawson intentará usar su regreso a Red Bull como trampolín para quedarse con Racing Bulls, o incluso tantear un asiento en otro lugar si Tsolov y Lindblad reciben el visto bueno.

Colapinto busca seguir impresionando a Briatore. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pierre Gasly firmó una extensión de contrato con Alpine el año pasado, demostrando su compromiso con la causa pese a que el equipo estaba a la deriva en la parte trasera de la clasificación de constructores durante 2025. La llegada de Flavio Briatore, Steve Nielsen y Mercedes ha devuelto al equipo a la batalla de la zona media, y el francés espera que el equipo de Enstone pueda entregarle un coche digno de su gran —y a menudo infravalorado— talento.

Franco Colapinto, mientras tanto, ha dado un paso considerable en rendimiento este año y en ocasiones ha superado a Gasly. Sus actuaciones en Miami y Canadá demostraron que el argentino merece su lugar en la F1, pero necesita encontrar mayor consistencia en clasificación. En el caso de que Colapinto no conservara su asiento, algo que no se vislumbra en el horizonte en este momento, los pilotos junior de Alpine, Paul Aron y Gabriele Mini, deberían aparecer como opciones aquí.

Haas: Oliver Bearman y compañero por determinar

Bearman seguirá en Haas, pero ¿quién será su compañero? Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Con la alineación de Ferrari cerrada, Oliver Bearman parece encaminado a un tercer año completo con Haas. El británico tuvo un comienzo impresionante en 2026, aunque esa forma ha decaído a medida que el equipo ha ido hacia atrás. Azotado por un puñado de problemas de control de calidad y ganancias menos que ideales a través de su ciclo de desarrollo, Haas necesita desesperadamente un impulso para conservar el séptimo puesto en la clasificación de constructores.

Hay dudas sobre el lugar de Esteban Ocon en el equipo, lo cual es una pena, ya que el francés es claramente un piloto de calidad. El problema es que, hasta ahora, el paso a Haas no le ha funcionado realmente, y el equipo ha estado probando a varios pilotos en sus test TPC para identificar potencialmente a un sucesor. El actual reserva Ryo Hirakawa, el vigente campeón de F2 y júnior de McLaren Leonardo Fornaroli, y el joven de Ferrari Rafael Camara están en la lista. Yuki Tsunoda también fue sugerido como opción, pero el piloto japonés también está en conversaciones sobre un asiento en IndyCar con Meyer Shank.

La potente dupla Bortoleto-Hülkenberg garantiza que Audi no tenga un problema con sus pilotos. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Aunque algunos medios vincularon a Sainz con Audi, su decisión de quedarse en Williams al menos sugiere que el equipo suizo-alemán ya tiene ocupados sus asientos. Bortoleto dice que tiene un acuerdo a largo plazo en vigor y espera quedarse en el equipo, mientras que se entiende que Hulkenberg también está asegurado para 2027.

No habría motivo para que Audi cambiara su alineación, en cualquier caso; tiene la mezcla perfecta de juventud y experiencia, y una relación armoniosa entre sus dos compañeros de equipo.

Williams: Alex Albon y Carlos Sainz

Sainz extendió su vínculo con Williams para 2027 y más allá. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La decisión de Williams de asegurar a Albon y Sainz al menos un año más demuestra la implicación de ambos pilotos con sus ambiciones a largo plazo, aunque este año haya supuesto un paso atrás en fortuna. Algunos podrían sugerir, de forma poco caritativa, que no había ningún otro sitio al que ninguno de los dos pilotos pudiera ir, lo que probablemente también sea cierto, pero la continuidad de ambos pilotos es un impulso significativo para el equipo.

Si Sainz hubiera decidido hacer otra cosa, se dice que Williams había cubierto sus apuestas y había hablado con la dirección de Sergio Pérez y Colapinto para 2027, mientras que Luke Browning también ha impresionado en sus salidas de FP1 con el equipo.

¿Seguirá Fernando Alonso como piloto en Aston Martin para 2027? Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Stroll tiene efectivamente un contrato de por vida con Aston Martin, al ser el hijo del propietario. A veces, el canadiense da la impresión de ser alguien a quien en realidad no le interesa estar en la F1 en absoluto, pero sería sorprendente verlo irse a otro sitio.

En cuanto al segundo asiento, depende de lo que Fernando Alonso decida hacer. Adrian Newey tiene interés en mantener cerca al eterno español, pero, con el reciente nacimiento de su primer hijo y la continua incertidumbre sobre el rendimiento del equipo (aunque el importante paquete de Hungría produjo casi dos segundos de tiempo por vuelta), Alonso podría decidir pasar su 46º año alrededor del sol haciendo algo diferente. ¿Quién sabe? Depende de él.

Los reemplazos para Alonso podrían incluir al piloto de Racing Bulls que se quede sin asiento para 2027, Ocon, posiblemente Tsunoda dados sus vínculos con Honda, o incluso un ascenso para Jak Crawford.

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Cadillac: ¿Sergio Pérez y Valtteri Bottas?

Sergio Pérez parece encaminado a seguir con Cadillac en 2027. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Con la vía Williams cerrada, checo Pérez probablemente seguirá con Cadillac, y el equipo estadounidense valora mucho las aportaciones del mexicano. La actitud de Pérez ante la llegada del equipo a la F1 ha sido refrescante; en lugar de conformarse con la condición de debutante del equipo, busca la perfección y ha empujado constantemente a Cadillac a limar sus problemas clave y encontrar más carga aerodinámica.

El comienzo de año más accidentado de Bottas sugería que podría estar amenazado, pero las actuaciones del finlandés han mejorado en los últimos fines de semana a medida que se siente más cómodo con el coche. Ha ayudado que las actuaciones de Colton Herta en F2 no hayan sido particularmente brillantes, ya que los sueños de Cadillac de promocionar a un piloto estadounidense parecen haber encontrado un obstáculo. Crawford podría ser una opción, mientras que el aspirante al título de F3 Ugo Ugochukwu podría estar a un par de años de un asiento en F1. Camara también ha sido vinculado a un asiento con el equipo.